Comment découvrir et célébrer le beaujolais nouveau cette semaine à Lyon ?

Lyon s’apprête à vivre deux jours d’animations festives et locales autour des premiers vins du Beaujolais, acheminés jusqu’au cœur de la ville à bord d’une péniche.

Mercredi et jeudi, Lyon accueille une nouvelle édition de Beaujol’en scène, un rendez-vous qui marque l’arrivée des premières bouteilles de beaujolais nouveaux. Comme chaque année, les jeunes producteurs du territoire mettent le cap vers la capitale des Gaules en remontant la Saône à bord d'une embarcation lyonnaise, qui fait halte jusqu’à la place des Terreaux.

Parti des coteaux du Beaujolais, le bateau rejoint le centre-ville en un passage symbolique devant le musée des Confluences, comme depuis 1996.

Pendant deux jours, les visiteurs ont l’occasion de découvrir les cuvées fraîchement vinifiées, issues d’environ 1500 bouteilles sélectionnées spécialement pour l’événement. L’affluence promet d’être importante, après deux éditions stabilisées autour de 1200 visiteurs, les organisateurs tablent désormais sur 2000 à 2500 personnes place des Terreaux, soit le double.

Les festivités se tiennent le mercredi 19 novembre dès 18h et le jeudi 20 novembre à partir de 17h30. La mise en perce du beaujolais nouveau a lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit.

D'autres activités sont aussi proposées directement en Beaujolais, comme ce circuit “A la découverte des Beaujolais Nouveaux” guidé par Aurélien Lapalus . Le guide oenotouristique et organisateur de visites à vélos électriques dans le Beaujolais accueille du public par petit groupe du 20 au 30 novembre. Au programme : vélo, dégustations chez des vignerons et repas convivial au domaine. 

Malgré un succès qui ne se dément pas avec près de 14,5 millions de bouteilles écoulées chaque année en quelques jours, le vin primeur continue de traîner certains préjugés. Un communiqué des principaux concernés nous en apprend davantage sur ce vin-là est paru, et répond à certains a priori.

Des critiques sur sa légèreté, ses parfums jugés trop expressifs ou sa faible capacité de garde reviennent souvent lorsqu’on évoque le beaujolais nouveau. Mais dans le vignoble, on insiste sur la transformation opérée ces dernières années. L’époque des primeurs des années 1990 est révolue : les pratiques ont été affinées, la vinification s’est nettement améliorée et les travaux à la vigne ont gagné en rigueur. Résultat : les cuvées affichent aujourd’hui un caractère bien différent.

beaujolais nouveau

avatar
vous en etes resté aux annees 60 et vous manquez singulierement de curiosite le 20/11/2025 à 06:59
Miracle !!! a écrit le 19/11/2025 à 22h26

https://www.legorafi.fr/2025/11/17/jesus-parvient-a-transformer-le-beaujolais-nouveau-en-vin/

on trouve dorenavant de tres bons crus en beaujolais,mais c est helas ,bien que normal... :la qualite se paie,plus cher!

avatar
Moi le 19/11/2025 à 17:15

Sauf erreur, pour aller du Beaujolais à Lyon, on "descend" la Saône, on ne la "remonte" pas comme écrit dans l'article !...

avatar
vous parlez le 19/11/2025 à 16:57
Dry Life a écrit le 19/11/2025 à 09h08

Un événement honteux à boycotter. Jeunes gens, évitez ces poisons, optez pour la DRY LIFE.

du N2O ?

avatar
ben remarquez le 19/11/2025 à 16:56
Farel a écrit le 19/11/2025 à 09h16

Un liquide tout juste bon à décaper les jantes de voiture... S'il était un grand vin, cela se saurait.

le coca est encore plus efficace ; et il s'en consomme des millions de canettes chaque jour , et toute l'année ....

avatar
FrClaude2 le 19/11/2025 à 16:17
Dry Life a écrit le 19/11/2025 à 09h08

Un événement honteux à boycotter. Jeunes gens, évitez ces poisons, optez pour la DRY LIFE.

Mon frère, comme des milliers de gens par an, est mort récemment d'une cirrhose hépatique décompensée due à l'alcoolisme.
C'est une mort horrible, aboutissement d'une longue dégradation silencieuse, quasi sans symptômes, un lent suicide.
Faites gaffe, les gens !
Si on tient à boire de l'alcool, c'est maxi
2 verres/jour/homme et
1 verre/jour/femme, avec
2 jours d'abstinence par semaine pour tout le monde.
Mais la vie sans alcool (dry life) c'est mieux.
Je bois 3/4 bières par AN, pour la gourmandise.

avatar
Kalain le 19/11/2025 à 15:58

vous en avez pas marre de tout dénigrer.
le Beaujolais nouveau est un moment de convivialité dans les bars et ailleurs et personne ne vous empêche de boire autre chose .Cela fait partie de notre culture régionale.Pour rappel le Beaujolais nouveau est vendu en grande quantité au Japon et dans bien d’autres pays qui apprécient ce vin et par le fait cela occasionne des rentrées d’argent pour notre belle France qui est en déficit

avatar
Anna LISE le 19/11/2025 à 13:33
Farel a écrit le 19/11/2025 à 09h16

Un liquide tout juste bon à décaper les jantes de voiture... S'il était un grand vin, cela se saurait.

J’espère qu’un jour, vous vous ferez piéger dans une dégustation à l’aveugle !

avatar
antoine69 le 19/11/2025 à 11:56

et on va revoir les images des soiffards dégoulinants, persuadés que le Beaujolais n'existe qu'une fois par an alors qu'il est connu qu'un bon Beaujolais doit avoir fait ses Pâques, ce qui n'enlève rien au Beaujolais nouveau qui s'est grandement amélioré depuis quelques années

avatar
côcôt le 19/11/2025 à 09:45
Ex Précisions a écrit le 19/11/2025 à 06h50

C'est halloween ;-)
Ça va hanter les gens en les agressant dès l'entrée dans tous les magasins.

halloween, c'est passé!!! quand tu auras dessoûlé, tu pourras faire un commentaire!!!!!!

avatar
GLOUGLOU 1er le 19/11/2025 à 09:41
Dealers différents a écrit le 19/11/2025 à 09h34

Pendant que le pays se torture sur le fond du commerce des narcotiques il continue à promouvoir une boisson neurotoxique et une source du mal social historique.

C'est comme cela que les Verts de la mairie sont passés au Rouge qui tache !

avatar
Dealers différents le 19/11/2025 à 09:34

Pendant que le pays se torture sur le fond du commerce des narcotiques il continue à promouvoir une boisson neurotoxique et une source du mal social historique.

avatar
Farel le 19/11/2025 à 09:16

Un liquide tout juste bon à décaper les jantes de voiture... S'il était un grand vin, cela se saurait.

avatar
Dry Life le 19/11/2025 à 09:08

Un événement honteux à boycotter. Jeunes gens, évitez ces poisons, optez pour la DRY LIFE.

avatar
lolol le 19/11/2025 à 08:05

doucet et bernard main dans la main pour boire et bouffer à l'oeil

avatar
Ex Précisions le 19/11/2025 à 06:50

C'est halloween ;-)
Ça va hanter les gens en les agressant dès l'entrée dans tous les magasins.

