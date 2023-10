Le retour du Beaujolais nouveau le 15 novembre à Lyon

Bien que l'automne marque le retour du froid et de la pluie, la nature est bien faite, puisque chaque troisième jeudi de novembre revient... le beau-beau-beaujolais nouveau !

De quoi se réchauffer le corps et l'âme, en dégustant les dernières productions de notre belle région : le millésime 2023 sera dévoilé sur la place Saint-Jean, avec un arrivage en camion plutôt qu'à vélo. En revanche, le traditionnel roulé de tonneau reste d'actualité, selon les volontés des Jeunes agriculteurs du Rhône, organisateurs de l'évènement.

Un programme chargé

Les festivités se découperont donc de la sorte :

- le mercredi 15 novembre, à partir de 18h30, la dégustation des vins AOP Beaujolais sous les chapiteaux de la place Saint-Jean. S'y dérouleront également des animations et oenotourisme, et des stands de restauration locale seront à votre disposition. Dès 23h45, fanfare, défilé de flambeaux et roulé de tonneaux seront au programme. A minuit pile, il sera enfin l'heure de mettre en perce le nouveau millésime (et, bien évidemment, de le déguster) !

- le jeudi 16 novembre, sous les chapiteaux de la place Saint-Jean se tiendra exclusivement la dégustation des vins AOP Beaujolais.

Le tout, en musique et chansons !

Les billets sont à retrouver sur le site internet de Beaujol'en Scène.

La rédaction de LyonMag rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !