Lyon : après avoir arraché une phalange à son ancienne amie à la Part-Dieu, elle échappe à la prison

Les médecins ne pourront pas pu recoudre le morceau de doigt arraché.

Quatre jours après une rixe particulièrement violente à la Part-Dieu, la femme de 24 ans mise en cause a comparu devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Samedi 15 août, vers 16h10, les deux jeunes femmes s’étaient croisées fortuitement dans le centre commercial du 3e arrondissement. Elles se connaissaient depuis le collège mais leur ancienne amitié avait laissé place à une relation très conflictuelle.

Selon la victime, son ex-amie lui avait envoyé par le passé des messages vocaux dans lesquels elle menaçait de "l’égorger" ainsi que ses enfants. Elle affirme que de nouvelles menaces de mort ont été prononcées lors de leurs retrouvailles impromptues samedi à la Part-Dieu.

Une morsure aux conséquences définitives

Au cours de l’affrontement qui s'en est suivi, la prévenue a arraché deux tresses à son adversaire avant de lui mordre l’index gauche avec une telle force qu’une phalange a été sectionnée.

Hospitalisée, la jeune mère a appris que les chirurgiens ne pourraient pas la lui rattacher. L’infirmité est donc permanente.

À l’audience, la prévenue, connue pour sa consommation de protoxyde d'azote qu'elle dit avoir stoppé, a contesté avoir volontairement voulu provoquer une telle blessure. Elle a également nié les menaces de mort qui lui étaient reprochées, malgré l’existence de messages vocaux envoyés depuis son numéro.

Face à son casier judiciaire vierge et malgré la gravité des faits et son absence de regrets à la barre, le tribunal l’a finalement condamnée à 10 mois de prison assortis d’un sursis probatoire de huit mois.

Pendant deux ans, elle aura également interdiction de se rendre au domicile de la victime ainsi qu’au centre commercial de la Part-Dieu.