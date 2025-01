Près de Lyon : un lycéen succombe à un malaise cardiaque en plein cours

Un lycéen de Terminale CAP électricien, âgé de 17 ans, a été victime d’un malaise cardiaque en plein atelier. Les secours, rapidement alertés, n’ont malheureusement pas pu le réanimer, malgré les efforts de l’infirmière scolaire, des pompiers et du Samu.

Dans un message adressé aux parents via l’Espace numérique de travail (ENT), Didier Soler, le proviseur de l’établissement a exprimé sa profonde tristesse et son soutien à la famille du jeune homme : "nous sommes tous bouleversés par cet événement et nous nous associons pleinement à la douleur et à la peine de la famille".

Une cellule d’écoute composée de psychologues, médecins et infirmières a été mise en place pour accompagner les élèves et les enseignants, particulièrement ceux de la Terminale CAP. Ce dispositif restera actif au moins jusqu’au début de la semaine prochaine.