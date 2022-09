Lyon : une nouvelle salle de sport de 3200 m2 ouvre à la Part-Dieu

Après une première salle dans l’ouest parisien, c’est la deuxième que la chaîne allemande John Reed ouvre en France.

Les salles John Reed ne veulent pas se fondre dans la masse des salles de sports. Pour se distinguer, la marque mise sur un concept original. Retrouver dans un même lieu du sport, de la musique et du street art, tel est la particularité de ces salles de sport. "L’objectif, c’est de mixer design, fitness, et musique. Il faut que les personnes vivent une expérience unique" explique Arthur Faivre, le directeur de la salle lyonnaise.

Avec un parquet boisé dans certaines salles, des fresques immenses de street art d’artistes locaux aux murs ou encore un DJ set… Hormis les haltères et les machines de musculations, rien dans la décoration ne fait penser à une salle de sport.

"C’est incroyable, c’est exceptionnel". Ce sont les mots d’Arthur Faivre, lorsqu’il a vu son "bébé" terminé, après plusieurs mois de travaux.

C’est le 43e site que la marque ouvre dans le monde. Et si elle a décidé de s’installer dans la capitale des Gaules, c’est parce qu’il y a eu beaucoup de difficultés pour trouver des locaux. "Nous avons cherché à Strasbourg, Lille, Bordeaux mais nous n’avons trouvé que des lieux trop petits pour nous" explique un des membres de la marque. Et des locaux "trop petits", ce sont des locaux inférieurs à 3000 m2. C’est dire la volonté de la marque que de proposer un produit unique pour ses clients tant sur le plan décoratif que sur la taille et le nombre de l’équipement.

Cours collectifs de musculations en tous genres, de la zumba, du pilate, salle pour améliorer son cardio, salle pour les personnes ayant des douleurs au dos, boissons à volonté, le tout accessible pour les personnes à mobilité réduite… La marque veut attirer le plus de monde. C’est ce que confirme Arthur Faivre : "Il n’y a pas de public particulièrement visé".

Si le directeur affirme qu’il n’y a pas d’objectif en termes de nombre d’abonné à atteindre, il est confiant et espère voir arriver les clients en nombre.

Tarifs : pour un abonnement mensuel avec engagement 1 an = 45 euros. Sans engagement = 60 euros.

T.B