Le combat de la CRAAM contre les sociétés lyonnaises qui arment d'autres pays

Anarchiste, libertaire et très critique du développement de l'industrie militaire et de sa présence locale importante et peu connue, la CRAAM informe et dénonce.

Notamment sur le Cluster Eden créé en 2008 et dont la mission était de recenser les industries de la région lyonnaise pouvant servir à l'industrie de l'armement française. Une structure financée par la CCI.

Jean-Pierre, porte-parole de la CRAAM, cite pour exemples Elistair à Dardilly qui fabrique des drones dont certains ont été retrouvés en Russie. Ou encore Metravib à Limonest, qui dispose d'une double activité : "activité civile puisqu'elle fournit les solutions pour réduire les vibrations des lave-linges. Et une filiale défense qui fabrique des détecteurs accoustiques qu'on retrouve sur des blindés émiratis".

"Ils jouent beaucoup sur les ambiguités des technologies qu'ils vendent. Et passent à travers les filtres de contrôle étatique", dénonce Jean-Pierre, qui voit également d'un mauvais oeil la création d'un Hub des sécurités.

