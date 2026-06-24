Écully : la Métropole de Lyon retire son recours sur le projet de centre pour mineurs non accompagnés

Le dossier du centre destiné aux mineurs non accompagnés à Écully connaît un nouveau rebondissement.

Sans surprise, le maire LR Sébastien Michel annonce que le nouvel exécutif de la Métropole de Lyon a décidé de retirer le contentieux engagé par les écologistes il y a près de deux ans contre la commune.

Le différend portait sur l’installation d’un centre d’accueil pour mineurs non accompagnés sur le site du CESI d’Écully.

La municipalité s’était opposée au projet, estimant notamment qu’il avait été décidé sans concertation préalable et que le site retenu n’était pas adapté à cet usage.

Le retrait du recours a été annoncé à l’occasion d’une visite à Écully de Véronique Sarselli, récemment élue à la tête de la collectivité.

Le maire d’Écully s’est félicité de cette décision, qu’il présente comme le symbole d’une nouvelle méthode dans les relations entre la Métropole et les communes. "Cela dit beaucoup de la conception des relations entre la Métropole de Lyon et les communes : des relations basées sur la confiance, le dialogue et la concertation", écrit-il.

La question de l’avenir du terrain n’est toutefois pas close.

Selon Sébastien Michel, un travail doit désormais être engagé avec la Métropole, les acteurs du campus et les riverains afin de définir une nouvelle destination pour le site concerné. Cette concertation devrait se dérouler dans les prochains mois.