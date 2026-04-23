Métropole de Lyon : François-Noël Buffet prend la tête du groupe Grand Coeur Lyonnais

Son nom avait circulé durant la campagne, en cas de 3e tour métropolitain serré.
Finalement, c'est un autre rôle qui est confié à François-Noël Buffet. L’ancien ministre et sénateur LR a été élu président du groupe majoritaire à la Métropole de Lyon ce mercredi 22 avril.
Il s'empare ainsi de la tête du groupe Grand Cœur Lyonnais, principal bloc politique de l’assemblée métropolitaine de Véronique Sarselli.
Dans la foulée de son élection, François-Noël Buffet a annoncé s’entourer de Emmanuel Imberton et Hélène Baronnier comme vice-présidents.
Une organisation qui doit permettre de structurer le travail du groupe dans les mois à venir.
Dans une réaction publiée après son élection, le nouveau président de groupe a salué la confiance de ses collègues : "Très honoré d’être élu président du groupe majoritaire de la Métropole de Lyon ! Merci à l’ensemble du groupe Grand Cœur Lyonnais pour sa confiance. Heureux d’avancer avec Emmanuel Imberton et Hélène Baronnier comme vice-présidents", a déclaré François-Noël Buffet.
Je l’ai beaucoup apprécié aux côtés de Bruno Retailleau et espère qu’il fera du bon boulot à la métropoleSignaler Répondre
La LRisation de la métropole au grand jour ! Pas certain que ce fut le choix profond des électeurs du cœur lyonnais.Signaler Répondre
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle un vieux roublard de droite.Signaler Répondre
On aurait préféré un plus jeune plus dynamique, ça fait un peu je te recase le vieux...
Mais il n'aura pas de mal à faire mieux que Bernard !
Maintenant , il va falloir qu'il de s'arrête jamais, BUFFET , sinon cela fera désordre!!Signaler Répondre
Cela dit , j'ai besoin d'aide pour savoir combien de temps prévoir pour que les invités mangent si on sert un buffet ? Et est-ce que je peux intercaler des discours pendant le repas ?
Je ne veux pas de ces mariages où les formalités s'éternisent toute la nuit. Personnellement, je ne voulais pas gâcher la danse/le fun en arrêtant et reprenant la piste de danse et les discours toute la nuit. Du coup, j'ai décidé de tout caser au début de la réception. Tout, des discours à la première danse en passant par la coupe du gâteau, se fera pendant le repas.
J'ai prévu de faire en gros un événement, puis une pause de 10 minutes pour manger avec de la musique en fond. Je pense que tout ça prendra entre 90 minutes et 2 heures, c'est raisonnable ou il faut plus de temps ?
Pour vous donner une idée, le déroulement de ma réception est à peu près comme ça :
- entrée en fanfare et première danse (10 min) - ouverture du buffet (20 min) - discours 1 (5 min)Pause de 10 min pour manger - discours 2 (5 min) Pause de 10 min - discours 3 (5 min) Pause de 10 min - discours 4 (5 min ) Pause de 10 min (à voir si tout le monde a fini de manger) - coupe du gâteau et discours des mariés (10 min)- danses en famille, puis ouverture de la piste de danse (3-5 min, 1 chanson + annonce)
Vos avis ? Je précise que je demande ça pour avoir des conseils parce que je ne sais vraiment pas et que je veux penser aux invités.
Un passe passe dont JMA est coutumierSignaler Répondre
Wauquiez est binn à la manoeuvre
JMA est devenu LR, comme beaucoup d'autres, qui étaient plus centriste ou société civile.Signaler Répondre