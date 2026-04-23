Métropole de Lyon : François-Noël Buffet prend la tête du groupe Grand Coeur Lyonnais

Son nom avait circulé durant la campagne, en cas de 3e tour métropolitain serré.

Finalement, c'est un autre rôle qui est confié à François-Noël Buffet. L’ancien ministre et sénateur LR a été élu président du groupe majoritaire à la Métropole de Lyon ce mercredi 22 avril.

Il s'empare ainsi de la tête du groupe Grand Cœur Lyonnais, principal bloc politique de l’assemblée métropolitaine de Véronique Sarselli.

Dans la foulée de son élection, François-Noël Buffet a annoncé s’entourer de Emmanuel Imberton et Hélène Baronnier comme vice-présidents.

Une organisation qui doit permettre de structurer le travail du groupe dans les mois à venir.

Dans une réaction publiée après son élection, le nouveau président de groupe a salué la confiance de ses collègues : "Très honoré d’être élu président du groupe majoritaire de la Métropole de Lyon ! Merci à l’ensemble du groupe Grand Cœur Lyonnais pour sa confiance. Heureux d’avancer avec Emmanuel Imberton et Hélène Baronnier comme vice-présidents", a déclaré François-Noël Buffet.