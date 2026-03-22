Politique

Métropolitaines 2026 : Jérôme Moroge (Grand Coeur Lyonnais) remporte Lones et Coteaux

Métropolitaines 2026 : Jérôme Moroge (Grand Coeur Lyonnais) remporte Lones et Coteaux
Métropolitaines 2026 : Jérôme Moroge (Grand Coeur Lyonnais) remporte Lones et Coteaux - Lyon Mag

La liste menée par Jérôme Moroge pour Grand Coeur Lyonnais est arrivée en tête dans la circonscription Lones et Coteaux.

Jérôme Moroge a recueilli 51,63% des voix au deuxième tour des élections métropolitaines, ce qui procure 9 sièges à Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitaine.

Le candidat de l'union de la gauche, Jean-Charles Kohlhaas a recueilli 33,78% des suffrages et obtient 2 sièges.

Enfin, Cécile Patout (RN) a obtenu 14,6% des votes et comptera un siège au conseil de la Métropole de Lyon.

Tags :

Lones et Coteaux

Jérôme Moroge

Grand Coeur Lyonnais

métropolitaines 2026

2 commentaires
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Juju69390 le 22/03/2026 à 23:16

Félicitations à Jérôme Moroge et à ses 8 colistiers
👏👏👏👏👏

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Rob le 22/03/2026 à 22:51

Félicitations, on va lui mettre des bâtons dans les roues à doudou ça lui apprendra sa trahison sa liaison de la honte

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