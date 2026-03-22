Jérôme Moroge a recueilli 51,63% des voix au deuxième tour des élections métropolitaines, ce qui procure 9 sièges à Grand Coeur Lyonnais au conseil métropolitaine.

Le candidat de l'union de la gauche, Jean-Charles Kohlhaas a recueilli 33,78% des suffrages et obtient 2 sièges.

Enfin, Cécile Patout (RN) a obtenu 14,6% des votes et comptera un siège au conseil de la Métropole de Lyon.