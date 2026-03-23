Métropolitaines : Lyon-Sud reste écologiste, Lucie Vacher s’impose avec 51% des voix

Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, Lucie Vacher amasse 51,27 % des voix et décroche 6 des 8 sièges de la circonscription de Lyon-Sud.

Une circonscription qui reste de gauche, avec le même nombre de sièges conservés.

Les deux derniers sièges sont récupérés par Grand Coeur Lyonnais, la liste portée par Christophe Geourjon, qui double donc son nombre de sièges et récolte 36,03 % des votes.

Aucun siège ne revient en revanche à Léa Tauran, candidate LFI qui n’amasse que 12,71 % des voix.

L’abstention s’élève à 34,15 %.