Dimanche 22 Mars 2026 à 20h50
Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon, un recours de Jean-Michel Aulas contre la victoire de Grégory Doucet : revivez la soirée électorale
Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines se déroule à Lyon et dans le Rhône. La rédaction de LyonMag, en partenariat avec Radio Espace, vous propose de suivre la journée puis la soirée électorale en direct.
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Vous inventez une histoire ... BrefSignaler Répondre
aucun projet ne sera voté sans la gauche apprenez la politique exemple réel métro E permis de construction budget énorme • nouveau tunnel sous Fourvière impossible de la faire sa sera bloqué par l’état • police des transports TCL sa va se transformer par des vigiles TCL • sécurité des collèges dépenses de l’argent dans des portiques l’école va se transformer en prison comme aux USA • logement permis de construction aucun projet sans la gaucheSignaler Répondre
Mdrrrr Aulas qui accuse l’arbitrage même en politique ça s’invente pasSignaler Répondre
Bon, maintenant qu on leur a laissé la mairie pour jouer, on espère juste qu'ils arrêteront de casser, manifester et salir Lyon.Signaler Répondre
Ça nous aura coûter cher pour avoir la paix, mais nous avons l essentiel, la métropole, le coeur du pouvoir l argent, .....pour les grands.🤑🤑
Oui, coeur lyonnais a la métropole, au coeur du pouvoir......😍😍Signaler Répondre
On est bien la 😁😁
Et c est ainsi que LFI entre a la mairie, ....je suis bien d accord avec vous. !!!!!Signaler Répondre
Donne ton argent à Doucet et tais-toi.Signaler Répondre
Il me semble que vous mélangiez tout...Signaler Répondre
Le droit au vote est ouvert à tous, même aux personnes ne comprenant rien.... pour ne pas dire autre chose.
Raconte ce que tu veux, le résultat est là.Signaler Répondre
Exact, vendre son âme pour a peu près 1000 voix, ça fait combien de kilos de lentilles ou de cacahuètes..,.?Signaler Répondre
Çette alliance honteuse leur restera collee comme le sparadrap au doigt du capitaine Haddock. ... Et je reste poli...
Nous n oublierons pas...
Une sorte d'union des losers ?Signaler Répondre
Mouais enfin quand on voit les résultats sur Paris, ce que vous dites ne tient pas.Signaler Répondre
La gestion de la ville, ce sera uniquement sur la PlayStation, en jouant à Sim City sa sera mon cadeau pour votre anniversaireSignaler Répondre
La banlieue lyonnais compte désormais trois villes dirigées par LFI : - Vénissieux (65 000 habitants) - Saint-Fons (19 000 habitants) - Vaulx-en-Velin (53 000 habitants) et la vile de Lyon à gauche aucun projet ne pourra passer sans la gauche vous voulez faire une route une voirie il faut demander à la gauche le plus grand perdant c’est la métropole vous allez entendre plus souvent des projets bloqué à la métropole que dans les villes la politique est un artSignaler Répondre
La conclusion de la soirée, c’est que les écolos seuls ne pèsent pas une cacahuète, mais qu’ils sont prêts à s’allier avec n’importe qui pour gagner.Signaler Répondre
Le résultat national, montre un recul des écolos. Ce mouvement ne pèse rien au niveau national.
Aulas à 98,5 pourcents d'intentions de vote s'il se présente aux municipales 2032 selon un nouveau sondage exclusif Aulas mauvais perdantSignaler Répondre
Finalement assez content que Doudou soit passé.Signaler Répondre
Cette alliance de la honte avec la secte antisémite m a ôté tous mes réflexes écologiques.
Lundi, je ne trie plus mes poubelles, je cours m acheter de la bonne viande bien grasse, des fringues non recyclés, et comme j ai un certain pouvoir d achat et du temps, je réserve quelques séjours dans des pays lointains, en avion bien sûr.....
7 ans rien que du plaisir.,.👍👍
Mais je reste ici, lyonnais je suis et le reste, et la métropole revient enfin a des adultes, a eux je veux bien donner mon argent...
Aulas refuse d’admettre sa défaite, le macroniste de droite et centre adopte une posture trumpienne tu peux regarder la coup du monde tranquillement avec la FFF pendant que la gauche gère la ville comme d’habitudeSignaler Répondre
Aulas demande la VAR mdr accepter la défaite la gauche va bloquer tout les projets de la métropole aucun projet sans un feu vert de la gauche ne passera les médias vont trouver par la victoire à la métropole un alibi pour forfonerSignaler Répondre
Comme à l époque de l ol ..... Recours en cas de défaiteSignaler Répondre
On a l habitude avec lui , mauvais perdant
.. .ça donne quoi ?Signaler Répondre
Je suis à Vienne ( Isère) et je soutiens à Monsieur Aulas, nous les supporteur de l'OL toujours avec JMA , on est avec vous !!!!!!!!!Signaler Répondre
N'ayez crainte ce projet ne se fera jamais. Trop cher pour les finances de la Métropole il faudrait que pleins d'autres acteurs comme l'Etat (ruiné) mettent la main à la poche.Signaler Répondre
Aulas n’a pas perdu son caractère si vous connaissez le foot Aulas après chaque défaite de l’OL fesait un scandale sur l’arbitrage les journalistes Aulas vous avez perdu accepter la défaite est sortez avec vous honneur la politique n’est pas faite pour vous Aulas vous êtes né le 22 mars 1949 à L’Arbresle joyeux anniversaire et bonne retraiteSignaler Répondre
Bon anniversaire M AULAS, 1er vice président de la métropole.Signaler Répondre
Le cadeau est pour nous, merci
❤️
Il est content plutôt ma poule 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Très simple investir et dépenser l'argent hors ville écolo, ils vont se bouffer entre eux , j'espère que la Métropole investira en villes de droite et de gens raisonnables pas de fou furieux d'ecos fanatiquesSignaler Répondre
Bon ben en espérant que la métro ne fasse que ralentir les amélioration permises par la majorité de gauche...sinon nos élites intellectuelles vont trouver des villes plus agréables...Signaler Répondre
" Lyon a une importance plus que la métropole". Derrière cette formule bizaroïde, on croit comprendre que Lyon a plus de poids que la Métropole. Renseignez-vous sur les compétences et budgets de ces deux collectivités et vous aurez des surprises.Signaler Répondre
Sauf qu il va lui falloir être très consensuel, il apprendra, avec une très courte majorité a la mairie et une opposition a majorité absolue a la métropole , qui elle détient de vrais pouvoirs financiers ...❤️❤️❤️❤️Signaler Répondre
Oh comment il est aigri lui ! Un gaviscon et au lit !Signaler Répondre
Oui. Éteins CNEWS.Signaler Répondre
Vous êtes bête volontairement ou comment ? Vous voulez un tunnel pour faire quoi? Si seulement vous savez comment la métropole était bien gérer.Signaler Répondre
Vous allez subir ce choix d'inconvénients bientôt .
tout le monde le sait la métropole n’aucun pouvoir sur la ville de Lyon juste une rappel Lyon vaulx-en-velin venissieux son à gauche aucun grand projet de la métropole ne pourra passer si ces 3 villes ne donneront leurs accord les villes pouvant refuse des permis ou autorisations locales elle s’oppose politiquement (pression publique, votes, recours) elle contrôle des équipements ou terrains nécessaires vous ne connaissez pas la politique comme le candidat AulasSignaler Répondre
Si Doucet est élu, il le sera sans majorité !Signaler Répondre
Vous trinquez au 5 milliards de dépenses du tunnel ou au péage ?Signaler Répondre
Et tout le monde est nul en orthographeSignaler Répondre
Ah oui c'est vrai ya tellement de flics qui contrôlent tout dans cette ville que meme les règlements de compte ont disparu...Signaler Répondre
.
J ai fait une photo de Doudou vainqueur...Signaler Répondre
J en ferais une dans 7 ans en fin de mandat.....
Ça va être long et dur pour lui....🤣🤣🤣
Mais nous on est bien, Sarselli a la métropole ,
On est tranquille et joyeux ..🎊🎊
C'est un peu l'école des fans ici..Signaler Répondre
Tout le monde à gagner.
Tout le monde à perdu..
Tout le monde est content..
Tous les personnes sensées.Signaler Répondre
Qui veut se faire dépouiller de 3 à 5 milliards d'argent public dans un tunnel inutile ?
C'est dingue de voter pour des voleurs... L'humain ne retient jamais les erreurs que font les gens de droite, c'est dingue... Quand on voit tous les casiers judiciaires qu'ont les politiciens de droite... Les gens sont trop crédules face à leurs promesses. Triste monde.
Mais on ne vous pas mis au courant?Signaler Répondre
Le nouveau mot a gauche c est responsabilité....
Il faut suivre la doctrine ...😡😡
La résistance de Lyon l'humaniste a parlé .. le vrai pouvoir est a la métropole ..
Vous pouvez maintenant aller danser avec doudou qui, avec a peine 1 point d avance n a tout de même pas eu un plébiscite flagrant de son action .
Avec un nombre conséquent d'élus de l opposition les conseils municipaux vont être rock and roll.
Il ne reste plus qu a espérer que LFI reste bien dans l opposition, et là on aura la bordelisation comme a l. Assemblée nationale..
Qui amène les pop corns ?
bien sûr Lyon a une importance plus que la métropole trouver des excuses pour la défaite de Aulas belle victoire sans tache sans réserveSignaler Répondre
On en reparle quand on vous demandera de financer un tunnel de 3 à 5 milliards pendant 15 ans puis d'y payer un péage. Genie va.Signaler Répondre
l'humanisme de melanchon ??????Signaler Répondre
on ne doit pas ecouter les mêmes infos
"on" c'est qui ?Signaler Répondre
les aménagements de voirie, dont les bornes, sont à la MétropoleSignaler Répondre
Ce n'est pas une question de goût mais de compétences... Vous allez vite déchanter... Quand rien ne marchera, quand tout deviendra cher (ils ne penseront qu'au fric et ne réinvestiront qu'à peine, comme toute la droite...), vous allez certainement prier pour que les 7 années passeront vite. Évidemment, de honte, vous ne me donnerez pas raison, vous préférez certainement ne pas voir la vérité en face. Ce n'est pas grave... Je le sais que vous allez tous regretter dans 1 ou 2 ans... Bon courage.Signaler Répondre
Exact👍👍+10000😁😁Signaler Répondre
Le Maire possède le pouvoir de police de la circulation. C'est lui qui signe les arrêtés municipaux qui fixent la règle. la ZTL c'est pas plié du tout.Signaler Répondre