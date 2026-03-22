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Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon, un recours de Jean-Michel Aulas contre la victoire de Grégory Doucet : revivez la soirée électorale

Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon, un recours de Jean-Michel Aulas contre la victoire de Grégory Doucet : revivez la soirée électorale

Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines se déroule à Lyon et dans le Rhône. La rédaction de LyonMag, en partenariat avec Radio Espace, vous propose de suivre la journée puis la soirée électorale en direct.

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municipales 2026 à Lyon

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Municipales 2026 à Villeurbanne

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OH le 23/03/2026 à 00:59
Vive la métropole..... a écrit le 23/03/2026 à 00h44

Bon, maintenant qu on leur a laissé la mairie pour jouer, on espère juste qu'ils arrêteront de casser, manifester et salir Lyon.
Ça nous aura coûter cher pour avoir la paix, mais nous avons l essentiel, la métropole, le coeur du pouvoir l argent, .....pour les grands.🤑🤑

Vous inventez une histoire ... Bref

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la gauche a les cles le 23/03/2026 à 00:55
Vive la métropole..... a écrit le 23/03/2026 à 00h44

Bon, maintenant qu on leur a laissé la mairie pour jouer, on espère juste qu'ils arrêteront de casser, manifester et salir Lyon.
Ça nous aura coûter cher pour avoir la paix, mais nous avons l essentiel, la métropole, le coeur du pouvoir l argent, .....pour les grands.🤑🤑

aucun projet ne sera voté sans la gauche apprenez la politique exemple réel métro E permis de construction budget énorme • nouveau tunnel sous Fourvière impossible de la faire sa sera bloqué par l’état • police des transports TCL sa va se transformer par des vigiles TCL • sécurité des collèges dépenses de l’argent dans des portiques l’école va se transformer en prison comme aux USA • logement permis de construction aucun projet sans la gauche

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la VAR est demander le 23/03/2026 à 00:46

Mdrrrr Aulas qui accuse l’arbitrage même en politique ça s’invente pas

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Vive la métropole..... le 23/03/2026 à 00:44

Bon, maintenant qu on leur a laissé la mairie pour jouer, on espère juste qu'ils arrêteront de casser, manifester et salir Lyon.
Ça nous aura coûter cher pour avoir la paix, mais nous avons l essentiel, la métropole, le coeur du pouvoir l argent, .....pour les grands.🤑🤑

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toujours bien a Lyon .. le 23/03/2026 à 00:39
Les losers se cherchent des excuses a écrit le 23/03/2026 à 00h18

Raconte ce que tu veux, le résultat est là.

Oui, coeur lyonnais a la métropole, au coeur du pouvoir......😍😍
On est bien la 😁😁

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On est toujours le c.. d un autre le 23/03/2026 à 00:37
Con-fusion a écrit le 23/03/2026 à 00h22

Il me semble que vous mélangiez tout...
Le droit au vote est ouvert à tous, même aux personnes ne comprenant rien.... pour ne pas dire autre chose.

Et c est ainsi que LFI entre a la mairie, ....je suis bien d accord avec vous. !!!!!

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Réponse à limbécil le 23/03/2026 à 00:23
et si on devait les remercier finalement... a écrit le 23/03/2026 à 00h00

Finalement assez content que Doudou soit passé.
Cette alliance de la honte avec la secte antisémite m a ôté tous mes réflexes écologiques.
Lundi, je ne trie plus mes poubelles, je cours m acheter de la bonne viande bien grasse, des fringues non recyclés, et comme j ai un certain pouvoir d achat et du temps, je réserve quelques séjours dans des pays lointains, en avion bien sûr.....
7 ans rien que du plaisir.,.👍👍
Mais je reste ici, lyonnais je suis et le reste, et la métropole revient enfin a des adultes, a eux je veux bien donner mon argent...

Donne ton argent à Doucet et tais-toi.

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Con-fusion le 23/03/2026 à 00:22
apolyon a écrit le 22/03/2026 à 23h12

l'humanisme de melanchon ??????
on ne doit pas ecouter les mêmes infos

Il me semble que vous mélangiez tout...
Le droit au vote est ouvert à tous, même aux personnes ne comprenant rien.... pour ne pas dire autre chose.

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Les losers se cherchent des excuses le 23/03/2026 à 00:18
Courage aux écolos a écrit le 23/03/2026 à 00h02

La conclusion de la soirée, c’est que les écolos seuls ne pèsent pas une cacahuète, mais qu’ils sont prêts à s’allier avec n’importe qui pour gagner.
Le résultat national, montre un recul des écolos. Ce mouvement ne pèse rien au niveau national.

Raconte ce que tu veux, le résultat est là.

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C est combien les lentilles.. le 23/03/2026 à 00:18
Courage aux écolos a écrit le 23/03/2026 à 00h02

La conclusion de la soirée, c’est que les écolos seuls ne pèsent pas une cacahuète, mais qu’ils sont prêts à s’allier avec n’importe qui pour gagner.
Le résultat national, montre un recul des écolos. Ce mouvement ne pèse rien au niveau national.

Exact, vendre son âme pour a peu près 1000 voix, ça fait combien de kilos de lentilles ou de cacahuètes..,.?
Çette alliance honteuse leur restera collee comme le sparadrap au doigt du capitaine Haddock. ... Et je reste poli...
Nous n oublierons pas...

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Levar le 23/03/2026 à 00:17
Marc7255 a écrit le 22/03/2026 à 23h40

Je suis à Vienne ( Isère) et je soutiens à Monsieur Aulas, nous les supporteur de l'OL toujours avec JMA , on est avec vous !!!!!!!!!

Une sorte d'union des losers ?

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Levro le 23/03/2026 à 00:15
Courage aux écolos a écrit le 23/03/2026 à 00h02

La conclusion de la soirée, c’est que les écolos seuls ne pèsent pas une cacahuète, mais qu’ils sont prêts à s’allier avec n’importe qui pour gagner.
Le résultat national, montre un recul des écolos. Ce mouvement ne pèse rien au niveau national.

Mouais enfin quand on voit les résultats sur Paris, ce que vous dites ne tient pas.

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happy anniversaire monsieur Aulas le 23/03/2026 à 00:14

La gestion de la ville, ce sera uniquement sur la PlayStation, en jouant à Sim City sa sera mon cadeau pour votre anniversaire

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sans la gauche le 23/03/2026 à 00:09

La banlieue lyonnais compte désormais trois villes dirigées par LFI : - Vénissieux (65 000 habitants) - Saint-Fons (19 000 habitants) - Vaulx-en-Velin (53 000 habitants) et la vile de Lyon à gauche aucun projet ne pourra passer sans la gauche vous voulez faire une route une voirie il faut demander à la gauche le plus grand perdant c’est la métropole vous allez entendre plus souvent des projets bloqué à la métropole que dans les villes la politique est un art

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Courage aux écolos le 23/03/2026 à 00:02

La conclusion de la soirée, c’est que les écolos seuls ne pèsent pas une cacahuète, mais qu’ils sont prêts à s’allier avec n’importe qui pour gagner.
Le résultat national, montre un recul des écolos. Ce mouvement ne pèse rien au niveau national.

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selon un sondgae le 23/03/2026 à 00:02

Aulas à 98,5 pourcents d'intentions de vote s'il se présente aux municipales 2032 selon un nouveau sondage exclusif Aulas mauvais perdant

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et si on devait les remercier finalement... le 23/03/2026 à 00:00

Finalement assez content que Doudou soit passé.
Cette alliance de la honte avec la secte antisémite m a ôté tous mes réflexes écologiques.
Lundi, je ne trie plus mes poubelles, je cours m acheter de la bonne viande bien grasse, des fringues non recyclés, et comme j ai un certain pouvoir d achat et du temps, je réserve quelques séjours dans des pays lointains, en avion bien sûr.....
7 ans rien que du plaisir.,.👍👍
Mais je reste ici, lyonnais je suis et le reste, et la métropole revient enfin a des adultes, a eux je veux bien donner mon argent...

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trump. la française le 22/03/2026 à 23:58

Aulas refuse d’admettre sa défaite, le macroniste de droite et centre adopte une posture trumpienne tu peux regarder la coup du monde tranquillement avec la FFF pendant que la gauche gère la ville comme d’habitude

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aulas sans la VAR le 22/03/2026 à 23:48

Aulas demande la VAR mdr accepter la défaite la gauche va bloquer tout les projets de la métropole aucun projet sans un feu vert de la gauche ne passera les médias vont trouver par la victoire à la métropole un alibi pour forfoner

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MARCOPAULO le 22/03/2026 à 23:45

Comme à l époque de l ol ..... Recours en cas de défaite
On a l habitude avec lui , mauvais perdant

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et en français... le 22/03/2026 à 23:42
aulas mauvais perdant a écrit le 22/03/2026 à 23h35

Aulas n’a pas perdu son caractère si vous connaissez le foot Aulas après chaque défaite de l’OL fesait un scandale sur l’arbitrage les journalistes Aulas vous avez perdu accepter la défaite est sortez avec vous honneur la politique n’est pas faite pour vous Aulas vous êtes né le 22 mars 1949 à L’Arbresle joyeux anniversaire et bonne retraite

.. .ça donne quoi ?

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Marc7255 le 22/03/2026 à 23:40

Je suis à Vienne ( Isère) et je soutiens à Monsieur Aulas, nous les supporteur de l'OL toujours avec JMA , on est avec vous !!!!!!!!!

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Rappel le 22/03/2026 à 23:39
Levro a écrit le 22/03/2026 à 23h14

On en reparle quand on vous demandera de financer un tunnel de 3 à 5 milliards pendant 15 ans puis d'y payer un péage. Genie va.

N'ayez crainte ce projet ne se fera jamais. Trop cher pour les finances de la Métropole il faudrait que pleins d'autres acteurs comme l'Etat (ruiné) mettent la main à la poche.

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aulas mauvais perdant le 22/03/2026 à 23:35

Aulas n’a pas perdu son caractère si vous connaissez le foot Aulas après chaque défaite de l’OL fesait un scandale sur l’arbitrage les journalistes Aulas vous avez perdu accepter la défaite est sortez avec vous honneur la politique n’est pas faite pour vous Aulas vous êtes né le 22 mars 1949 à L’Arbresle joyeux anniversaire et bonne retraite

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Bon courage et bravo... le 22/03/2026 à 23:35
lyon ville de gauche a écrit le 22/03/2026 à 22h47

voilà la gauche a gagné Lyon reste à gauche malgré la machine médiatique Doucet reste notre maire la plus grand défaite de la droite et de l’extrême droite Aulas pourra rester en retraite les sondages c’est une arnaque vive la gauche

Bon anniversaire M AULAS, 1er vice président de la métropole.
Le cadeau est pour nous, merci
❤️

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Manon01 le 22/03/2026 à 23:32
Ahmed a écrit le 22/03/2026 à 23h27

Oh comment il est aigri lui ! Un gaviscon et au lit !

Il est content plutôt ma poule 🤣🤣🤣

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Marc7255 le 22/03/2026 à 23:32

Très simple investir et dépenser l'argent hors ville écolo, ils vont se bouffer entre eux , j'espère que la Métropole investira en villes de droite et de gens raisonnables pas de fou furieux d'ecos fanatiques

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Ah le 22/03/2026 à 23:32

Bon ben en espérant que la métro ne fasse que ralentir les amélioration permises par la majorité de gauche...sinon nos élites intellectuelles vont trouver des villes plus agréables...

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vous causez la France ? le 22/03/2026 à 23:28
vous venez de trouver un excuse a écrit le 22/03/2026 à 23h15

bien sûr Lyon a une importance plus que la métropole trouver des excuses pour la défaite de Aulas belle victoire sans tache sans réserve

" Lyon a une importance plus que la métropole". Derrière cette formule bizaroïde, on croit comprendre que Lyon a plus de poids que la Métropole. Renseignez-vous sur les compétences et budgets de ces deux collectivités et vous aurez des surprises.

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Doudou va prendre des rides... le 22/03/2026 à 23:27
Levro a écrit le 22/03/2026 à 23h02

Les zones 30 ?
Le Maire possède le pouvoir de police de la circulation. C'est lui qui signe les arrêtés municipaux qui fixent la règle.

Par contre réjouissez vous, on va vous demander 3 à 5 milliards d'argent public pour un tunnel à péage. Génial non ?

Sauf qu il va lui falloir être très consensuel, il apprendra, avec une très courte majorité a la mairie et une opposition a majorité absolue a la métropole , qui elle détient de vrais pouvoirs financiers ...❤️❤️❤️❤️

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Ahmed le 22/03/2026 à 23:27
Je bois vos larmes de bobos a écrit le 22/03/2026 à 22h50

Les bobos écolos naziLFIistes vous êtes des cucks.
Fnis les pistes cyclables, finis les trams bidons, les zones 30, le pouvoir de décision et l'argent est à la métropole, vous pensez avoir gagné à Lyon mais c'est une victoire en trompe l'oeil, une victoire de cocus, la doucette elle pourra juste décider du menu de la cantine à l'école.

Oh comment il est aigri lui ! Un gaviscon et au lit !

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Léa le 22/03/2026 à 23:26
apolyon a écrit le 22/03/2026 à 23h12

l'humanisme de melanchon ??????
on ne doit pas ecouter les mêmes infos

Oui. Éteins CNEWS.

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Youk21 le 22/03/2026 à 23:26
lyolyo a écrit le 22/03/2026 à 23h01

Ce que vous dites est faux: vous ne savez donc pas compter.

Vous êtes bête volontairement ou comment ? Vous voulez un tunnel pour faire quoi? Si seulement vous savez comment la métropole était bien gérer.

Vous allez subir ce choix d'inconvénients bientôt .

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la Métropole n’aucun pouvoir le 22/03/2026 à 23:25

tout le monde le sait la métropole n’aucun pouvoir sur la ville de Lyon juste une rappel Lyon vaulx-en-velin venissieux son à gauche aucun grand projet de la métropole ne pourra passer si ces 3 villes ne donneront leurs accord les villes pouvant refuse des permis ou autorisations locales elle s’oppose politiquement (pression publique, votes, recours) elle contrôle des équipements ou terrains nécessaires vous ne connaissez pas la politique comme le candidat Aulas

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elu sans majorité.. le 22/03/2026 à 23:24

Si Doucet est élu, il le sera sans majorité !

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Levro le 22/03/2026 à 23:24
Coeurlyonnaisestla.,. a écrit le 22/03/2026 à 23h22

J ai fait une photo de Doudou vainqueur...
J en ferais une dans 7 ans en fin de mandat.....
Ça va être long et dur pour lui....🤣🤣🤣
Mais nous on est bien, Sarselli a la métropole ,
On est tranquille et joyeux ..🎊🎊

Vous trinquez au 5 milliards de dépenses du tunnel ou au péage ?

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Maître Capello le 22/03/2026 à 23:24
C'est moi a écrit le 22/03/2026 à 23h20

C'est un peu l'école des fans ici..
Tout le monde à gagner.
Tout le monde à perdu..
Tout le monde est content..

Et tout le monde est nul en orthographe

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C'est moi le 22/03/2026 à 23:23
cbalokanmeme a écrit le 22/03/2026 à 22h57

Il suffit de retirer les panneaux le leur permettant et de leur mettre quelques amendes à 135 euros et hop, ca va se calmer vite fait, les feux rouges...

Ah oui c'est vrai ya tellement de flics qui contrôlent tout dans cette ville que meme les règlements de compte ont disparu...
.

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Coeurlyonnaisestla.,. le 22/03/2026 à 23:22
Lyon humaniste a écrit le 22/03/2026 à 22h36

Les Lyonnais ont voté l'humanisme, mot que vous détestez mais qui honore notre ville !

J ai fait une photo de Doudou vainqueur...
J en ferais une dans 7 ans en fin de mandat.....
Ça va être long et dur pour lui....🤣🤣🤣
Mais nous on est bien, Sarselli a la métropole ,
On est tranquille et joyeux ..🎊🎊

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C'est moi le 22/03/2026 à 23:20

C'est un peu l'école des fans ici..
Tout le monde à gagner.
Tout le monde à perdu..
Tout le monde est content..

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Oh le 22/03/2026 à 23:19
Guignolade a écrit le 22/03/2026 à 23h12

"on" c'est qui ?

Tous les personnes sensées.

Qui veut se faire dépouiller de 3 à 5 milliards d'argent public dans un tunnel inutile ?

C'est dingue de voter pour des voleurs... L'humain ne retient jamais les erreurs que font les gens de droite, c'est dingue... Quand on voit tous les casiers judiciaires qu'ont les politiciens de droite... Les gens sont trop crédules face à leurs promesses. Triste monde.

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7 ans ça va être long... le 22/03/2026 à 23:17
Lyon humaniste a écrit le 22/03/2026 à 22h36

Les Lyonnais ont voté l'humanisme, mot que vous détestez mais qui honore notre ville !

Mais on ne vous pas mis au courant?
Le nouveau mot a gauche c est responsabilité....
Il faut suivre la doctrine ...😡😡
La résistance de Lyon l'humaniste a parlé .. le vrai pouvoir est a la métropole ..
Vous pouvez maintenant aller danser avec doudou qui, avec a peine 1 point d avance n a tout de même pas eu un plébiscite flagrant de son action .
Avec un nombre conséquent d'élus de l opposition les conseils municipaux vont être rock and roll.
Il ne reste plus qu a espérer que LFI reste bien dans l opposition, et là on aura la bordelisation comme a l. Assemblée nationale..
Qui amène les pop corns ?

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vous venez de trouver un excuse le 22/03/2026 à 23:15
Tu as oublié a écrit le 22/03/2026 à 22h57

Et bravo à Mme Sarselli, qui reprend la Métropole aux écologistes.

bien sûr Lyon a une importance plus que la métropole trouver des excuses pour la défaite de Aulas belle victoire sans tache sans réserve

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Levro le 22/03/2026 à 23:14
On est content.... a écrit le 22/03/2026 à 23h00

Ca sent bon a la métropole, question de goût, n est il pas ?😁😁😁
❤️❤️❤️❤️

On en reparle quand on vous demandera de financer un tunnel de 3 à 5 milliards pendant 15 ans puis d'y payer un péage. Genie va.

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apolyon le 22/03/2026 à 23:12
Lyon humaniste a écrit le 22/03/2026 à 22h36

Les Lyonnais ont voté l'humanisme, mot que vous détestez mais qui honore notre ville !

l'humanisme de melanchon ??????
on ne doit pas ecouter les mêmes infos

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Guignolade le 22/03/2026 à 23:12
Oh a écrit le 22/03/2026 à 23h02

On va tout faire pour empêcher le tunnel de se faire. Jamais ça se fera. C'est trop inutile et irréaliste.

"on" c'est qui ?

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sauf que le 22/03/2026 à 23:09
Levro a écrit le 22/03/2026 à 23h05

Le Maire possède le pouvoir de police de la circulation. C'est lui qui signe les arrêtés municipaux qui fixent la règle. la ZTL c'est pas plié du tout.

les aménagements de voirie, dont les bornes, sont à la Métropole

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Oh le 22/03/2026 à 23:08
On est content.... a écrit le 22/03/2026 à 23h00

Ca sent bon a la métropole, question de goût, n est il pas ?😁😁😁
❤️❤️❤️❤️

Ce n'est pas une question de goût mais de compétences... Vous allez vite déchanter... Quand rien ne marchera, quand tout deviendra cher (ils ne penseront qu'au fric et ne réinvestiront qu'à peine, comme toute la droite...), vous allez certainement prier pour que les 7 années passeront vite. Évidemment, de honte, vous ne me donnerez pas raison, vous préférez certainement ne pas voir la vérité en face. Ce n'est pas grave... Je le sais que vous allez tous regretter dans 1 ou 2 ans... Bon courage.

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Lyon respire maintenant.... le 22/03/2026 à 23:08
Pascal 12 a écrit le 22/03/2026 à 22h17

La métropole sera dirigée par Véronique Sarselli.
🟦 Métropole (plus grosse part de l’argent)

Elle finance :
• transports (TCL, métro, tram)
• RSA et aides sociales
• routes principales
• urbanisme et logement
• développement économique
Budget 2026: 4 milliards

La ville de Lyon sera dirigée par Grégory Doucet.
Elle finance :
• écoles primaires
• culture (bibliothèques, événements)
• crèches et services de quartier
• espaces verts locaux
• vie quotidienne
Budget 2026 1, 2 milliards

Les grandes décisions seront prises par l’équipe de Mme Sarselli, la fête est terminée pour mR Doucet.

Exact👍👍+10000😁😁

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Levro le 22/03/2026 à 23:05
Tout bleu .. a écrit le 22/03/2026 à 22h12

En fait ce sont les écolos de la métropole qui ont fait le job. Doucet a fait les bâches de Bellecour.
Et sinon, tu as des infos des écolos de la métropole ?
Pas sûr que pendant les 7 ans à venir, il se fasse beaucoup de pistes cyclables …
La ZTL, c’est plié.
L’autoroute à velo rue de la république c’est fini.
Etc, etc

Le Maire possède le pouvoir de police de la circulation. C'est lui qui signe les arrêtés municipaux qui fixent la règle. la ZTL c'est pas plié du tout.

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