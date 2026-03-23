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Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne

Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne
Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne - Lyon Mag

Alors qu'il a officiellement annoncé sa défaite en début de soirée, Bruno Bernard a remporté la circonscription de Villeurbanne au deuxième tour des élections métropolitaines.

Le président sortant de la Métropole de Lyon, battu par Véronique Sarselli, est arrivé en tête dans sa circonscription. Bruno Bernard a obtenu 41,38% des votes et remporte 13 sièges au conseil métropolitain. 

Il devance la candidate Grand Coeur Lyonnais, Sylvie Bles-Gagnaire, qui a recueilli 21,64%. Un score qui permet à la liste de Véronique Sarselli d'obtenir 2 sièges de plus à la Métropole. 

Didier Vullierme obtient 12,37% et obtient un siège, tout comme le candidat LFI Gabriel Amard (15,62%). 

Enfin, le RN ne remporte aucun siège. Gérald Canon a cumulé 8,99% des voix. 

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