Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard remporte la circonscription de Villeurbanne

Le président sortant de la Métropole de Lyon, battu par Véronique Sarselli, est arrivé en tête dans sa circonscription. Bruno Bernard a obtenu 41,38% des votes et remporte 13 sièges au conseil métropolitain.

Il devance la candidate Grand Coeur Lyonnais, Sylvie Bles-Gagnaire, qui a recueilli 21,64%. Un score qui permet à la liste de Véronique Sarselli d'obtenir 2 sièges de plus à la Métropole.

Didier Vullierme obtient 12,37% et obtient un siège, tout comme le candidat LFI Gabriel Amard (15,62%).

Enfin, le RN ne remporte aucun siège. Gérald Canon a cumulé 8,99% des voix.