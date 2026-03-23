Métropolitaines : Grand Coeur Lyonnais remporte Lyon-Ouest, Jean-Michel Aulas élu à la Métropole

Malgré le retrait de LFI, Grand Coeur Lyonnais a remporté la circonscription Lyon-Ouest. Ce dimanche, Yann Cucherat (55,51%) a permis à Jean-Michel Aulas d'être élu à la Métropole.

C'était une circonscription stratégique. Et Grand Coeur Lyonnais est finalement sorti vainqueur.

Ce dimanche, Yann Cucherat est arrivé en tête dans la circonscription Lyon-Ouest (55,51%), devant François Journy (Place Publique), le candidat de Bruno Bernard, et ses 44,39%. Malika Benarab Attou (LFI) s'était retiré, mais elle a tout de même obtenu 37 voix (0,10%).

Avec cette victoire de Grand Coeur Lyonnais, Jean-Michel Aulas, en 3e position sur la liste, a été élu au conseil métropolitain où il devrait être vice-président.

Laisser un commentaire

