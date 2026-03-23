Métropolitaines : Grand Coeur Lyonnais remporte Lyon-Ouest, Jean-Michel Aulas élu à la Métropole

C'était une circonscription stratégique. Et Grand Coeur Lyonnais est finalement sorti vainqueur.
Ce dimanche, Yann Cucherat est arrivé en tête dans la circonscription Lyon-Ouest (55,51%), devant François Journy (Place Publique), le candidat de Bruno Bernard, et ses 44,39%. Malika Benarab Attou (LFI) s'était retiré, mais elle a tout de même obtenu 37 voix (0,10%).
Avec cette victoire de Grand Coeur Lyonnais, Jean-Michel Aulas, en 3e position sur la liste, a été élu au conseil métropolitain où il devrait être vice-président.