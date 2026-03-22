Politique

Président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard annonce sa défaite

Président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard annonce sa défaite
Président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard annonce sa défaite - Lyon Mag

Alors que les résultats officiels n'ont pas encore été publiés, Bruno Bernard a publié un communiqué de presse pour annoncer sa défaite.

"Les électeurs ont tranché. Ils  ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole. J’adresse à Madame Sarselli mes félicitations républicaines. Il lui revient désormais de répondre aux attentes des habitants, de travailler avec l’ensemble des maires du territoire, et de faire vivre une Métropole utile, concrète et à la hauteur des enjeux. Car notre territoire ne peut pas se permettre l’immobilisme, ni les choix de court terme, au moment où tant de défis sont devant nous", a déclaré le président écologistes sortant de la Métropole de Lyon.

Et ce dernier d'énumérer les dossiers qui seront sur la table de Véronique Sarselli lors de ce mandat qui s'annonce : "Les besoins en matière de logement, de solidarités, de santé, de mobilités, de qualité de vie et de transition écologique demeurent entiers et majeurs. Ils continueront à structurer l’avenir de notre Métropole".

Bruno Bernard qui prévient toutefois : "Les élus des listes de rassemblement de la gauche et des écologistes continueront à défendre l’intérêt général, à porter une vision exigeante pour le territoire et à assumer, avec sérieux et détermination, leur rôle dans la nouvelle assemblée".

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Bruno Bernard

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21 commentaires
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Oh le 22/03/2026 à 23:54
Dossiers a écrit le 22/03/2026 à 23h50

Mon cher Bruno, on va prendre tes dossiers remplis d’élucubrations et les balancer dans le Rhône. Tu n’as plus aucun conseil à donner, tu as assez nui comme cela

Et dans quelques années tu vas pleurer... Mais ça tu ne le sais pas encore...
Bon courage

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Faux le 22/03/2026 à 23:50
Pas forcément a écrit le 22/03/2026 à 23h20

Elle nomme qui elle veut, Collomb n'était pas président du Sytral.

C’est automatique. Renseigne-toi.

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Dossiers le 22/03/2026 à 23:50

Mon cher Bruno, on va prendre tes dossiers remplis d’élucubrations et les balancer dans le Rhône. Tu n’as plus aucun conseil à donner, tu as assez nui comme cela

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Tidjai le 22/03/2026 à 23:46

La bonne nouvelle de la soirée c'est que les délires de voirie des écologistes parisiens sont à présent tetminés. Les dictateurs verts ne pourront gêner que les bobos des 6 arrondissements pauvres qu'ils ont gagné, tandis que le 2eme le 5eme et le 6eme vont pouvoir se développer

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Ah carrément le 22/03/2026 à 23:42
GAD a écrit le 22/03/2026 à 23h36

Il paye cash les projets inappropriés des Voies Lyonnaises et du Téléphérique , entre autres .

Il faut avoir les reins solides pour expliquer en quoi des pistes cyclables sont inappropriées. Quand au téléphérique, de quoi parles-tu? C'est totalement lunaire comme commentaire

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KLF le 22/03/2026 à 23:41
GAD a écrit le 22/03/2026 à 23h36

Il paye cash les projets inappropriés des Voies Lyonnaises et du Téléphérique , entre autres .

A Lyon centre pas besoin de voiture. Pas du tout pareil plus on s'éloigne.

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GAD le 22/03/2026 à 23:36

Il paye cash les projets inappropriés des Voies Lyonnaises et du Téléphérique , entre autres .

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ville de gauche le 22/03/2026 à 23:27
Ah bon ? a écrit le 22/03/2026 à 23h18

La voirie et les déplacements c'est la métro, un truc pas du tout important à Lyon.

aucune route ou voirie ne pourra s’excite sans un permis de travaux délivre par la gauche

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MdR le 22/03/2026 à 23:24
faux pouvoir a écrit le 22/03/2026 à 23h02

les commentateurs de Lyonmag on les larmes la métropole a une importance mais n’a pas de poids comme une ville de Lyon un poids politique et stratégique personne on France ne s’intéresse aux métropoles car bcp des sujets traités font partie des projets de fonctionnement de l’état Aulas a perdu sur tapis vert Lyon continuera a soutenir la Palestine

Les compétences et le pognon sont à la Métropole. Grosse perte au contraire.

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Pas forcément le 22/03/2026 à 23:20
gab a écrit le 22/03/2026 à 22h50

Véronique Sarselli devient presidente du SYTRAL et sera en pleine concordance avec Wauquiez president de la region et responsable de touts les transports (sncf, bus, etc)

Elle nomme qui elle veut, Collomb n'était pas président du Sytral.

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Ah bon ? le 22/03/2026 à 23:18
faux pouvoir a écrit le 22/03/2026 à 23h02

les commentateurs de Lyonmag on les larmes la métropole a une importance mais n’a pas de poids comme une ville de Lyon un poids politique et stratégique personne on France ne s’intéresse aux métropoles car bcp des sujets traités font partie des projets de fonctionnement de l’état Aulas a perdu sur tapis vert Lyon continuera a soutenir la Palestine

La voirie et les déplacements c'est la métro, un truc pas du tout important à Lyon.

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Knox le 22/03/2026 à 23:17

Tu paye tes conneries Bruno bay bay et fait toi oublier

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vous êtes ignare donc ridicule le 22/03/2026 à 23:05
gab a écrit le 22/03/2026 à 22h50

Véronique Sarselli devient presidente du SYTRAL et sera en pleine concordance avec Wauquiez president de la region et responsable de touts les transports (sncf, bus, etc)

ça fait 18 mois que Wauquiez n'est plus président de la Région.

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faux pouvoir le 22/03/2026 à 23:02

les commentateurs de Lyonmag on les larmes la métropole a une importance mais n’a pas de poids comme une ville de Lyon un poids politique et stratégique personne on France ne s’intéresse aux métropoles car bcp des sujets traités font partie des projets de fonctionnement de l’état Aulas a perdu sur tapis vert Lyon continuera a soutenir la Palestine

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tardivement le 22/03/2026 à 22:54
hlb a écrit le 22/03/2026 à 22h45

bon débarras et vive le métro E

j'espère que vous n'êtes pas trop âgé, sinon vous ne le verrez pas en exploitation.

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gab le 22/03/2026 à 22:50

Véronique Sarselli devient presidente du SYTRAL et sera en pleine concordance avec Wauquiez president de la region et responsable de touts les transports (sncf, bus, etc)

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Anti verts le 22/03/2026 à 22:47

Allez 1 en moins....la métropole va retrouver sa splendeur sans arrogance, sans mépris, sans passage en force....bonne nouvelle. Doucet à Lyon aura le rôle d'un pot de fleurs...je me marre...

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hlb le 22/03/2026 à 22:45

bon débarras et vive le métro E

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Courage le 22/03/2026 à 22:40

Courage, les habitants de la banlieue n'ont jamais compris le véritable enjeu de la métropole, on va devoir en subir les conséquences de leur absence de réflexion et d'analyse.

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Connor McLeod le 22/03/2026 à 22:40

Il vient de se rendre compte qu'il ne payera plus l'abonnement TCL à 6,40€ à l'année,
dure soirée

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Ex Précisions le 22/03/2026 à 22:35

Une des rares bonnes nouvelles de la soirée...

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