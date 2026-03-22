Président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard annonce sa défaite

"Les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole. J’adresse à Madame Sarselli mes félicitations républicaines. Il lui revient désormais de répondre aux attentes des habitants, de travailler avec l’ensemble des maires du territoire, et de faire vivre une Métropole utile, concrète et à la hauteur des enjeux. Car notre territoire ne peut pas se permettre l’immobilisme, ni les choix de court terme, au moment où tant de défis sont devant nous", a déclaré le président écologistes sortant de la Métropole de Lyon.
Et ce dernier d'énumérer les dossiers qui seront sur la table de Véronique Sarselli lors de ce mandat qui s'annonce : "Les besoins en matière de logement, de solidarités, de santé, de mobilités, de qualité de vie et de transition écologique demeurent entiers et majeurs. Ils continueront à structurer l’avenir de notre Métropole".
Bruno Bernard qui prévient toutefois : "Les élus des listes de rassemblement de la gauche et des écologistes continueront à défendre l’intérêt général, à porter une vision exigeante pour le territoire et à assumer, avec sérieux et détermination, leur rôle dans la nouvelle assemblée".
Et dans quelques années tu vas pleurer... Mais ça tu ne le sais pas encore...Signaler Répondre
Bon courage
C’est automatique. Renseigne-toi.Signaler Répondre
Mon cher Bruno, on va prendre tes dossiers remplis d’élucubrations et les balancer dans le Rhône. Tu n’as plus aucun conseil à donner, tu as assez nui comme celaSignaler Répondre
La bonne nouvelle de la soirée c'est que les délires de voirie des écologistes parisiens sont à présent tetminés. Les dictateurs verts ne pourront gêner que les bobos des 6 arrondissements pauvres qu'ils ont gagné, tandis que le 2eme le 5eme et le 6eme vont pouvoir se développerSignaler Répondre
Il faut avoir les reins solides pour expliquer en quoi des pistes cyclables sont inappropriées. Quand au téléphérique, de quoi parles-tu? C'est totalement lunaire comme commentaireSignaler Répondre
A Lyon centre pas besoin de voiture. Pas du tout pareil plus on s'éloigne.Signaler Répondre
Il paye cash les projets inappropriés des Voies Lyonnaises et du Téléphérique , entre autres .Signaler Répondre
aucune route ou voirie ne pourra s’excite sans un permis de travaux délivre par la gaucheSignaler Répondre
Les compétences et le pognon sont à la Métropole. Grosse perte au contraire.Signaler Répondre
Elle nomme qui elle veut, Collomb n'était pas président du Sytral.Signaler Répondre
La voirie et les déplacements c'est la métro, un truc pas du tout important à Lyon.Signaler Répondre
Tu paye tes conneries Bruno bay bay et fait toi oublierSignaler Répondre
ça fait 18 mois que Wauquiez n'est plus président de la Région.Signaler Répondre
les commentateurs de Lyonmag on les larmes la métropole a une importance mais n’a pas de poids comme une ville de Lyon un poids politique et stratégique personne on France ne s’intéresse aux métropoles car bcp des sujets traités font partie des projets de fonctionnement de l’état Aulas a perdu sur tapis vert Lyon continuera a soutenir la PalestineSignaler Répondre
j'espère que vous n'êtes pas trop âgé, sinon vous ne le verrez pas en exploitation.Signaler Répondre
Véronique Sarselli devient presidente du SYTRAL et sera en pleine concordance avec Wauquiez president de la region et responsable de touts les transports (sncf, bus, etc)Signaler Répondre
Allez 1 en moins....la métropole va retrouver sa splendeur sans arrogance, sans mépris, sans passage en force....bonne nouvelle. Doucet à Lyon aura le rôle d'un pot de fleurs...je me marre...Signaler Répondre
bon débarras et vive le métro ESignaler Répondre
Courage, les habitants de la banlieue n'ont jamais compris le véritable enjeu de la métropole, on va devoir en subir les conséquences de leur absence de réflexion et d'analyse.Signaler Répondre
Il vient de se rendre compte qu'il ne payera plus l'abonnement TCL à 6,40€ à l'année,Signaler Répondre
dure soirée
Une des rares bonnes nouvelles de la soirée...Signaler Répondre