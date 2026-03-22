Président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard annonce sa défaite

"Les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole. J’adresse à Madame Sarselli mes félicitations républicaines. Il lui revient désormais de répondre aux attentes des habitants, de travailler avec l’ensemble des maires du territoire, et de faire vivre une Métropole utile, concrète et à la hauteur des enjeux. Car notre territoire ne peut pas se permettre l’immobilisme, ni les choix de court terme, au moment où tant de défis sont devant nous", a déclaré le président écologistes sortant de la Métropole de Lyon.

Et ce dernier d'énumérer les dossiers qui seront sur la table de Véronique Sarselli lors de ce mandat qui s'annonce : "Les besoins en matière de logement, de solidarités, de santé, de mobilités, de qualité de vie et de transition écologique demeurent entiers et majeurs. Ils continueront à structurer l’avenir de notre Métropole".

Bruno Bernard qui prévient toutefois : "Les élus des listes de rassemblement de la gauche et des écologistes continueront à défendre l’intérêt général, à porter une vision exigeante pour le territoire et à assumer, avec sérieux et détermination, leur rôle dans la nouvelle assemblée".