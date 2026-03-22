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Métropolitaines 2026 : les résultats complets (carte interactive)

Métropolitaines 2026 : les résultats complets (carte interactive)

Retrouvez les résultats complets du second tour des élections métropolitaines ce dimanche 22 mars avec la carte interactive de LyonMag !

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métropolitaines 2026

10 commentaires
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Apaisement par l'alliance de la honte le 23/03/2026 à 10:27

Doucet pourra planter des arbres, mais sans les feuilles ? Comment va-t-il se remettre du départ de son ami Bernard ?

Triste de voir LFI siéger au conseil de la ville de Lyon, c'est mon seul regret

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Ouiiiiiii le 22/03/2026 à 22:18
on a gaaaa-gné ! a écrit le 22/03/2026 à 22h05

la métropole s'est libérée des escrologistes.
Le Doudou va transpirer. Fini l'open bar pour ses délires.
Labise

Bravo ! Fini la dictature des écolos.
On va retrouver du bon sens.

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on a gaaaa-gné ! le 22/03/2026 à 22:05

la métropole s'est libérée des escrologistes.
Le Doudou va transpirer. Fini l'open bar pour ses délires.
Labise

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Vrais lyonnais le 22/03/2026 à 21:35
les vrais lyonnais a écrit le 22/03/2026 à 21h30

les lyonnais disparut se retourne dans leur tombe ce soir .
ceux qui vive aux centre ville Lyon ne son pa de vrais lyonnais et ne serons jamais de vrais lyonnais.
une chose est sur ,que la métropole de Lyon ne sera plus entre leurs mains.!
la carte le prouve que les lyonnais sont autour des arrondissements .

Les vrais lyonnais se sont exprimés dans les urnes , avec un Aulas proche de Wauquiez et des personnes de sa liste proche de l extrême droite , lyon a vu clair

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les vrais lyonnais le 22/03/2026 à 21:30

les lyonnais disparut se retourne dans leur tombe ce soir .
ceux qui vive aux centre ville Lyon ne son pa de vrais lyonnais et ne serons jamais de vrais lyonnais.
une chose est sur ,que la métropole de Lyon ne sera plus entre leurs mains.!
la carte le prouve que les lyonnais sont autour des arrondissements .

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Zen le 22/03/2026 à 20:47
OH a écrit le 17/03/2026 à 12h18

Parce que les besoins immédiats en banlieue ne sont pas les mêmes qu'en centre-ville.

Ils ont besoin de la voiture, et ils craignent que des réalisations pour créer des connexions pourtant intéressantes pour eux leur fassent perdre du temps.
Mais il ne faudra pas venir pleurer dans quelques années quand l'essence sera plus cher qu'aujourd'hui, il ne faudra pas venir reprocher aux élus que vous avez choisi de ne pas avoir tenter de mettre en place des alternatives à la voiture, ce n'est pas dans leurs programmes.

C'est peut-être trop difficile pour vous d'avoir une analyse pertinente, vous êtes renfermés sur les mêmes mots en boucle …

Tu n’attends pas les résultats ?
Tu parles déjà comme si tu avais perdu …

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OH le 17/03/2026 à 12:18
Ex Précisions a écrit le 16/03/2026 à 17h19

A part l'ilot pastèques c'est tout bleu, bon signe pour le 2è tour.
On voit bien à quel point la ville de Lyon est renfermé sur elle-même...

Parce que les besoins immédiats en banlieue ne sont pas les mêmes qu'en centre-ville.

Ils ont besoin de la voiture, et ils craignent que des réalisations pour créer des connexions pourtant intéressantes pour eux leur fassent perdre du temps.
Mais il ne faudra pas venir pleurer dans quelques années quand l'essence sera plus cher qu'aujourd'hui, il ne faudra pas venir reprocher aux élus que vous avez choisi de ne pas avoir tenter de mettre en place des alternatives à la voiture, ce n'est pas dans leurs programmes.

C'est peut-être trop difficile pour vous d'avoir une analyse pertinente, vous êtes renfermés sur les mêmes mots en boucle …

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Ex Précisions le 16/03/2026 à 17:19

A part l'ilot pastèques c'est tout bleu, bon signe pour le 2è tour.
On voit bien à quel point la ville de Lyon est renfermé sur elle-même...

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Francois Legogoloi le 15/03/2026 à 21:36
Ça ne marche pas a écrit le 15/03/2026 à 20h59

Sans doute un site écologique...

Nous sommes quand même la patrie du minitel... Maire de de maire de!!!

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Ça ne marche pas le 15/03/2026 à 20:59

Sans doute un site écologique...

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