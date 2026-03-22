Dimanche 22 Mars 2026 à 19h00
Métropolitaines 2026 : les résultats complets (carte interactive)
Retrouvez les résultats complets du second tour des élections métropolitaines ce dimanche 22 mars avec la carte interactive de LyonMag !
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métropolitaines 2026
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Doucet pourra planter des arbres, mais sans les feuilles ? Comment va-t-il se remettre du départ de son ami Bernard ?Signaler Répondre
Triste de voir LFI siéger au conseil de la ville de Lyon, c'est mon seul regret
Bravo ! Fini la dictature des écolos.Signaler Répondre
On va retrouver du bon sens.
la métropole s'est libérée des escrologistes.Signaler Répondre
Le Doudou va transpirer. Fini l'open bar pour ses délires.
Labise
Les vrais lyonnais se sont exprimés dans les urnes , avec un Aulas proche de Wauquiez et des personnes de sa liste proche de l extrême droite , lyon a vu clairSignaler Répondre
les lyonnais disparut se retourne dans leur tombe ce soir .Signaler Répondre
ceux qui vive aux centre ville Lyon ne son pa de vrais lyonnais et ne serons jamais de vrais lyonnais.
une chose est sur ,que la métropole de Lyon ne sera plus entre leurs mains.!
la carte le prouve que les lyonnais sont autour des arrondissements .
Tu n’attends pas les résultats ?Signaler Répondre
Tu parles déjà comme si tu avais perdu …
Parce que les besoins immédiats en banlieue ne sont pas les mêmes qu'en centre-ville.Signaler Répondre
Ils ont besoin de la voiture, et ils craignent que des réalisations pour créer des connexions pourtant intéressantes pour eux leur fassent perdre du temps.
Mais il ne faudra pas venir pleurer dans quelques années quand l'essence sera plus cher qu'aujourd'hui, il ne faudra pas venir reprocher aux élus que vous avez choisi de ne pas avoir tenter de mettre en place des alternatives à la voiture, ce n'est pas dans leurs programmes.
C'est peut-être trop difficile pour vous d'avoir une analyse pertinente, vous êtes renfermés sur les mêmes mots en boucle …
A part l'ilot pastèques c'est tout bleu, bon signe pour le 2è tour.Signaler Répondre
On voit bien à quel point la ville de Lyon est renfermé sur elle-même...
Nous sommes quand même la patrie du minitel... Maire de de maire de!!!Signaler Répondre
Sans doute un site écologique...Signaler Répondre