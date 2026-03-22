Dois-je voter ce dimanche dans la Métropole de Lyon ? Combien d'urnes encore disponibles dans votre commune pour le second tour ?

Lors du premier tour des élections municipales, ce fut un raz-de-marée, avec de nombreuses mairies tombées, notamment parce que plusieurs communes ne proposaient qu'une seule liste.

Et comme quatre circonscriptions ont été également remportées, dont Val de Saône qui regroupe la bagatelle de 25 communes, il y a beaucoup de moins d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour.

LyonMag fait le point pour vous éviter de faire l'impasse, ou bien de vous rendre inutilement dans votre bureau de vote qui sera fermé.

Ces communes où on vote encore pour les municipales et les métropolitaines ce dimanche :

Lyon (+ les arrondissements sauf le 5e et le 6e)

Villeurbanne

Vaulx-en-Velin

Décines-Charpieu

Meyzieu

Vénissieux

Saint-Fons

Saint-Genis-Laval

La Mulatière

Givors

Irigny

Ces communes où on ne vote plus du tout ce dimanche :

Circonscription Ouest

Craponne

Francheville

Marcy-l'Etoile

Saint-Genis-les-Ollières

Sainte-Foy-lès-Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Circonscription Val de Saône

Albigny-sur-Saône

Cailloux-sur-Fontaines

Champagne-au-mont-d'Or

Collonges-sur-Saône

Couzon-au-mont-d'Or

Ecully

Fontaines-Saint-Martin

Fontaines-sur-Saône

Limonest

Montanay

Poleymieux-au-mont-d'Or

Quincieux

Rochetaillée-sur-Saône

Saint-Germain-au-mont-d'Or

Saint-Cyr-au-mont-d'Or

Saint-Didier-au-mont-d'Or

Saint-Romain-au-mont-d'Or

Sathonay-Village

La-Tour-de-Salvagny

Plateau-Nord Caluire

Sathonay-Camp

Caluire-et-Cuire

Rillieux-la-Pape

Porte des Alpes

Mions

Saint-Priest

Bron

Ces communes où on vote uniquement pour les métropolitaines ce dimanche :

Circonscription Lones et Coteaux

Charly

Oullins-Pierre-Bénite

Grigny-sur-Rhône

Vernaison

Ces communes où on vote uniquement pour les municipales ce dimanche :

Circonscription Ouest

Charbonnières-les-Bains

Circonscription Porte des Alpes

Chassieu

Circonscription Val de Saône

Curis-au-mont-d'Or

Dardilly

Genay

Neuville-sur-Saône

Enfin, pour les communes du Rhône, on vous invite à vous reporter à notre carte interactive qui affiche les résultats du 1er tour (et dès 20h ce soir ceux du second tour).