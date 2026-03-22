Dois-je voter ce dimanche dans la Métropole de Lyon ? Combien d'urnes encore disponibles dans votre commune pour le second tour ?

Lors du premier tour des élections municipales, ce fut un raz-de-marée, avec de nombreuses mairies tombées, notamment parce que plusieurs communes ne proposaient qu'une seule liste.
Et comme quatre circonscriptions ont été également remportées, dont Val de Saône qui regroupe la bagatelle de 25 communes, il y a beaucoup de moins d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour.
LyonMag fait le point pour vous éviter de faire l'impasse, ou bien de vous rendre inutilement dans votre bureau de vote qui sera fermé.
Ces communes où on vote encore pour les municipales et les métropolitaines ce dimanche :
Lyon (+ les arrondissements sauf le 5e et le 6e)
Villeurbanne
Vaulx-en-Velin
Décines-Charpieu
Meyzieu
Vénissieux
Saint-Fons
Saint-Genis-Laval
La Mulatière
Givors
Irigny
Ces communes où on ne vote plus du tout ce dimanche :
Circonscription Ouest
Craponne
Francheville
Marcy-l'Etoile
Saint-Genis-les-Ollières
Sainte-Foy-lès-Lyon
Tassin-la-Demi-Lune
Circonscription Val de Saône
Albigny-sur-Saône
Cailloux-sur-Fontaines
Champagne-au-mont-d'Or
Collonges-sur-Saône
Couzon-au-mont-d'Or
Ecully
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Limonest
Montanay
Poleymieux-au-mont-d'Or
Quincieux
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Germain-au-mont-d'Or
Saint-Cyr-au-mont-d'Or
Saint-Didier-au-mont-d'Or
Saint-Romain-au-mont-d'Or
Sathonay-Village
La-Tour-de-Salvagny
Plateau-Nord Caluire
Sathonay-Camp
Caluire-et-Cuire
Rillieux-la-Pape
Porte des Alpes
Mions
Saint-Priest
Bron
Ces communes où on vote uniquement pour les métropolitaines ce dimanche :
Circonscription Lones et Coteaux
Charly
Oullins-Pierre-Bénite
Grigny-sur-Rhône
Vernaison
Ces communes où on vote uniquement pour les municipales ce dimanche :
Circonscription Ouest
Charbonnières-les-Bains
Circonscription Porte des Alpes
Chassieu
Circonscription Val de Saône
Curis-au-mont-d'Or
Dardilly
Genay
Neuville-sur-Saône
Enfin, pour les communes du Rhône, on vous invite à vous reporter à notre carte interactive qui affiche les résultats du 1er tour (et dès 20h ce soir ceux du second tour).