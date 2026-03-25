Jérôme Moroge : "Véronique Sarselli est une femme de dialogue, exactement ce dont nous avions besoin à la Métropole de Lyon"

Ce jeudi, le premier conseil métropolitain de la mandature se tiendra. Et Véronique Sarselli deviendra la première femme à diriger la collectivité. Pourtant, une petite musique se joue en coulisses sur ce fameux 3e tour qui peut permettre à un élu de sortir du chapeau à l'occasion d'un jeu de pouvoirs digne d'House of Cards.

Selon Jérôme Moroge, il n'y a pas de risque de voir la droite et le centre se diviser : "On a forcément des élus qui ont toujours des ambitions et qui se disent 'tiens, on oublie de parler de moi'. En réalité, il n'y a jamais eu de sujet puisque Véronique Sarselli a quand même mené cette campagne de main de maître".

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite dresse un portrait élogieux de la candidate Grand Coeur Lyonnais. "C'est quelqu'un d'extrêmement courageux, avec une abnégation rare et dans le même temps c'est une femme de dialogue. Et c'est exactement ce dont nous avions besoin à la tête de la Métropole et qui va vraiment trancher avec le mode de fonctionnement de l'exécutif de Bruno Bernard", glisse-t-il.

Et Jean-Michel Aulas sera-t-il un loyal 1er vice-président ? "Je pense que Jean-Michel Aulas est tout à fait capable de s'inscrire dans un collectif".

Quid de Grégory Doucet et de ses promesses de campagne, et notamment Rive Droite qui a besoin des financements de la Métropole ? "Les discussions seront ouvertes. Après, s'il n'y a pas d'accord entre le maire de Lyon et la Métropole de Lyon, eh bien effectivement, le projet sera gelé", prévient Jérôme Moroge.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.