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Home-jacking violent près de Lyon : un couple d’octogénaires pris pour cible, deux suspects arrêtés avec les bijoux volés

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Home-jacking violent près de Lyon : un couple d’octogénaires pris pour cible, deux suspects arrêtés avec les bijoux volés

Un couple âgé de plus de 80 ans a été victime d’un home-jacking dans la nuit du 26 au 27 septembre au Val d’Oingt, dans le Rhône.

L’intervention rapide des gendarmes a permis de retrouver deux suspects après un violent home-jacking commis au domicile d’un couple d’octogénaires dans le Rhône.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre, vers 1h15, au Val d’Oingt. Selon la gendarmerie du Rhône, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Villefranche-sur-Saône a été mobilisé après l’agression d’un couple de personnes âgées de plus de 80 ans.

Les victimes violentées

Au cours de ce home-jacking, les deux victimes ont été violentées et plusieurs bijoux leur ont été dérobés.

Une fois sur place, les militaires ont recueilli les premiers éléments et remarqué des "mouvements suspects à proximité du domicile". Un dispositif de recherche a alors été immédiatement déployé dans le secteur.

Quelques minutes seulement après les faits, un premier suspect a été interpellé. Les recherches se sont poursuivies pour retrouver un second individu, finalement localisé alors qu’il était dissimulé dans un fourré.

Les bijoux retrouvés sur les deux suspects

D’après les gendarmes, les deux hommes étaient encore porteurs des biens dérobés au moment de leur interpellation. Parallèlement aux recherches, les militaires ont pris en charge le couple et sécurisé son domicile.

La gendarmerie met en avant la "réactivité, vigilance et persévérance" des militaires ayant participé à cette intervention.

Les deux suspects ont depuis été placés en détention provisoire. Ils doivent être jugés le 16 novembre 2026.

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home jacking

vol violent

39 commentaires
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et oui le 07/10/2026 à 14:41
Redistribution des richesses a écrit le 07/10/2026 à 11h10

" La génération Z celle qui profite le plus des vieux, qui réclame du fric à leur famille "

Posez vous les bonnes questions, si la nouvelle génération n'arrive pas à subvenir à ses besoins !

PS : Sur les derniers 1 000 milliards € de dette publique, la moitié est consacrée aux retraites !

et essentiellement aux retraites des fonctionnaires qui ne sont couvertes qu'a moitié par les cotisations des actifs , alors que pour le moment (ca ne devrait pas durer ) le taux de couverture des retraites du privé est a peu près a l'équilibre

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Bob le 07/10/2026 à 13:54
nous espérons a écrit le 07/10/2026 à 13h04

Que tu n'auras pas de retraite et que tu crèvera dans la misère !

Taré 😐

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absolument le 07/10/2026 à 13:32
Jacques20 a écrit le 07/10/2026 à 11h30

Tu parles sans rien savoir 39 h, c'était sur le papier pas dans la vraie vie. C'était bien souvent 60 voire 70 h payées 39 ou parfois 2 ou 3 h d'heyres supplémentaires.
Toi, à 16 ans, t'avais le cul sur une chaise, moi, j'étais en équilibre sur les fourches d'un élévateur à 4 ou 5 m de haut pour charger des radiateurs en fonte. Ca tu ne le verrais plus maintenant, interdit. Oui, les 35 h j'en ai profité sur la fin de ma vie professionnelle mais je l'avais bien mérité, maintenant j'ai le dos "cassé".
Le retraite, je l'ai eue à 65 ans, il y a 2 ans. Mon espérance de vie : 6 cancers, diabète, hypertension, je te laisse estimer.
Toute ma vie j'ai cotisé pour la retraite des anciens, à ton tour, tu ne comprends pas ça ?
Et je ne pense pas être un cas unique alors réfléchis avant de dire des conneries.

Vous avez entièrement raison et ce petit bonhomme, parce que c'est un petit bonhomme , n'est qu'un imbécile !

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nous espérons le 07/10/2026 à 13:04
Quelques chiffres pour te remettre en question a écrit le 07/10/2026 à 10h30

Ta génération c'était :
39h/semaine puis 35h depuis 2000
départ à la retraite à 60 ans voire moins
espérance de vie : 81 ans
15% du revenu était consacré au logement (25% aujourd'hui)

Que tu n'auras pas de retraite et que tu crèvera dans la misère !

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A quand des lois coups d'arrêt le 07/10/2026 à 12:54

Ce genre d'actes, absolument insoutenables envers des personnes si vulnérables, au bouts de leur vies et qui n'aspirent plus qu'à pouvoir finir leurs jours dans la tranquillité et la paix, ne doivent PLUS avoir lieu.

Il faut changer la loi.

Il ne faut plus prononcer des peines légères, du genre quelques années tout au plus, au prétexte qu'il s'agit de vols et de violence sans grandes blessures.

Il faut pouvoir prononcer des peines directement de 20 fermes sans excuses "judiciaires" possibles.

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Solidarité 69 le 07/10/2026 à 12:29
Jérémy a écrit le 07/10/2026 à 11h03

Selon l'enquête de Mediapart, les 2 suspects seraient des militants du RN.
Mediapart a la preuve formelle, les comptes X des 2 suspects sont restés muets pendant le home jacking.

On dirait que vous avez été stagiaire chez Mediapart pour connaître aussi bien leurs méthodes d'investigations... de preuves formelles. 😂

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rien de nouveau cher lecteur le 07/10/2026 à 12:13
PresDeLyon a écrit le 07/10/2026 à 12h02

C'est quand meme à 40 minutes de Lyon, peut on encore parlé de "près de Lyon" ? ou c'est une justification pour incriminer le maire de Lyon ?

tout les faits divers son bon pour Lyonmag quelque soit la distance tant qu’ils arrivent a remplir l’espace des faits divers Lyonmag c’est TF1 des années 2000

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PresDeLyon le 07/10/2026 à 12:02

C'est quand meme à 40 minutes de Lyon, peut on encore parlé de "près de Lyon" ? ou c'est une justification pour incriminer le maire de Lyon ?

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et oui le 07/10/2026 à 11:52
Quelques chiffres pour te remettre en question a écrit le 07/10/2026 à 10h30

Ta génération c'était :
39h/semaine puis 35h depuis 2000
départ à la retraite à 60 ans voire moins
espérance de vie : 81 ans
15% du revenu était consacré au logement (25% aujourd'hui)

Tonton en 81 était une erreur et 88 a été une faute ' La Faute ' pourrait-on dire ; toutes les tentatives pour redresser le cap depuis 30 ans ont été sabordées par les syndicats et la gauche en général ;
'Le ministère du Temps libre est un ancien ministère français qui a fait partie entre 1981 et 1984 des trois gouvernements de Pierre Mauroy, entérinant en cela la volonté du président de la République nouvellement élu, François Mitterrand '

a la manière de :

Que faisiez-vous ces 45 dernières années ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant
Je glandais, ne vous déplaise.
– Vous glandiez ? j’en suis fort aise.
Eh bien! casquez maintenant.

Jean de La Fontaine

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Jacques20 le 07/10/2026 à 11:30
Quelques chiffres pour te remettre en question a écrit le 07/10/2026 à 10h30

Ta génération c'était :
39h/semaine puis 35h depuis 2000
départ à la retraite à 60 ans voire moins
espérance de vie : 81 ans
15% du revenu était consacré au logement (25% aujourd'hui)

Tu parles sans rien savoir 39 h, c'était sur le papier pas dans la vraie vie. C'était bien souvent 60 voire 70 h payées 39 ou parfois 2 ou 3 h d'heyres supplémentaires.
Toi, à 16 ans, t'avais le cul sur une chaise, moi, j'étais en équilibre sur les fourches d'un élévateur à 4 ou 5 m de haut pour charger des radiateurs en fonte. Ca tu ne le verrais plus maintenant, interdit. Oui, les 35 h j'en ai profité sur la fin de ma vie professionnelle mais je l'avais bien mérité, maintenant j'ai le dos "cassé".
Le retraite, je l'ai eue à 65 ans, il y a 2 ans. Mon espérance de vie : 6 cancers, diabète, hypertension, je te laisse estimer.
Toute ma vie j'ai cotisé pour la retraite des anciens, à ton tour, tu ne comprends pas ça ?
Et je ne pense pas être un cas unique alors réfléchis avant de dire des conneries.

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Enfumage le 07/10/2026 à 11:25
Les boomers cancer de notre société a écrit le 07/10/2026 à 09h48

Mais oui bien sûr 🙄
Votre génération, c'est celle qui a délocalisé toutes nos industries, cédé nos savoir faire aux pays étrangers, profité de l'immobilier bon marché pour spéculer à outrance, augmenté de façon spectaculaire la dette pour payer vos retraites et votre santé, qui n'a pas réussi à intégrer nos étrangers, qui a mis en place les 35h, etc. Cette génération c'est celle des boomers, pas celle d'avant, ni celle d'aujourd'hui.

Et bien sûr, aucune perspective de genre, de classe, ni d’origine ethnique dans votre brillante analyse… Comme c’est pratique ! Du coup, quelque chose me dit quelles cases vous cochez.

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en moins le 07/10/2026 à 11:25
Bonjour bonjour a écrit le 07/10/2026 à 10h41

BRASSENS revient....

beaucoup moins bien

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lyon intra muros... le 07/10/2026 à 11:22
Ollé ! a écrit le 07/10/2026 à 11h13

Si les boomers sont le cancer de notre société, les générations Z et millénials mourront plus tôt et donc pas besoin de retraite. Bienvenue au club !

Statistiquement, ils vivront déjà moins vieux eu égard à leur mode de vie, sédentarité, mauvaise bouffe ......
Finalement ça me rassure pour les générations à venir qui n auront pas à subir l horrible destin de la génération Z.....et ne payeront pas leur retraite...

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Commune ! le 07/10/2026 à 11:19
Libriste Sentdufion a écrit le 07/10/2026 à 08h10

Je viens de lire le Mr de 82 ans décédé suite à l agression dans le métro à Lyon, je retombe sur un article de cette dame de 92 ans idem et celle de 102 ou 108 ans volée et déshabillée , c est l horreur sans fin ! Les personnes âgées sont en réel danger !
Mais , moins on aura de retraites de vieux à payer , plus on aura de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de l'essence, alors je crois que ces actes pourraient se généraliser à l'avenir, pour laisser place à la jeunesse!

Si les boomers sont le cancer de notre société, les générations Z et millénials mourront plus tôt et donc pas besoin de retraite..

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Tu meurs le 07/10/2026 à 11:19
Libriste Sentdufion a écrit le 07/10/2026 à 08h10

Je viens de lire le Mr de 82 ans décédé suite à l agression dans le métro à Lyon, je retombe sur un article de cette dame de 92 ans idem et celle de 102 ou 108 ans volée et déshabillée , c est l horreur sans fin ! Les personnes âgées sont en réel danger !
Mais , moins on aura de retraites de vieux à payer , plus on aura de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de l'essence, alors je crois que ces actes pourraient se généraliser à l'avenir, pour laisser place à la jeunesse!

Plus con tu meurs. Mais tant qu'il y aura des gens pour payer les aides verses au cas sociaux comme toi, tu seras tranquille.

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Les cocus du binôme !!!!!!!!! le 07/10/2026 à 11:18
Les boomers cancer de notre société a écrit le 07/10/2026 à 09h48

Mais oui bien sûr 🙄
Votre génération, c'est celle qui a délocalisé toutes nos industries, cédé nos savoir faire aux pays étrangers, profité de l'immobilier bon marché pour spéculer à outrance, augmenté de façon spectaculaire la dette pour payer vos retraites et votre santé, qui n'a pas réussi à intégrer nos étrangers, qui a mis en place les 35h, etc. Cette génération c'est celle des boomers, pas celle d'avant, ni celle d'aujourd'hui.

Si les boomers sont le cancer de notre société, les générations Z et millénials mourront plus tôt et donc pas besoin de retraite. Bienvenue au club..

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Ollé ! le 07/10/2026 à 11:13
Les boomers cancer de notre société a écrit le 07/10/2026 à 09h48

Mais oui bien sûr 🙄
Votre génération, c'est celle qui a délocalisé toutes nos industries, cédé nos savoir faire aux pays étrangers, profité de l'immobilier bon marché pour spéculer à outrance, augmenté de façon spectaculaire la dette pour payer vos retraites et votre santé, qui n'a pas réussi à intégrer nos étrangers, qui a mis en place les 35h, etc. Cette génération c'est celle des boomers, pas celle d'avant, ni celle d'aujourd'hui.

Si les boomers sont le cancer de notre société, les générations Z et millénials mourront plus tôt et donc pas besoin de retraite. Bienvenue au club !

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Redistribution des richesses le 07/10/2026 à 11:10
josette a écrit le 07/10/2026 à 09h29

En comparaison avec ce que les boomers ont travaillés et vécus depuis 2 générations ils entretiennent des jeunes qui veulent tout sans rien foutre.
La génération Z celle qui profite le plus des vieux, qui réclame du fric à leur famille, qui sont à la charge de la société, ce ne sont pas les boomers le problème c'est cette dernière génération de fainéants et de profiteurs qui ne savent rien foutre à part regarder les réseaux sociaux, sans même comprendre tout et qui voudrait tuer les vieux pour leur prendre leurs biens . Ces jeunes qui rêvent que leur papi et mamie disparaissent vite et leur laisse un bon héritage.

" La génération Z celle qui profite le plus des vieux, qui réclame du fric à leur famille "

Posez vous les bonnes questions, si la nouvelle génération n'arrive pas à subvenir à ses besoins !

PS : Sur les derniers 1 000 milliards € de dette publique, la moitié est consacrée aux retraites !

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josette le 07/10/2026 à 11:03
c'est pas possible a écrit le 07/10/2026 à 09h09

Vous en connaissez des retraités ? ? ? les retraites dorées à 1000 euros voir moins par mois ? ?
Les retraités à 5000 euros par mois représentent 1%
Petit rappel certains ouvriers ne faisaient pas 35 heures par semaine ! c'était plutot de 50 à 70 heures par semaine !
Avant de taper sur les retraités allez voir ailleurs !

Pas la peine de prendre plusieurs pseudo pour raconter toujours la meme chose, t'es pas content tu peux te casser c'est simple non .

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Jérémy le 07/10/2026 à 11:03
Solidarité 69 a écrit le 07/10/2026 à 07h55

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

Selon l'enquête de Mediapart, les 2 suspects seraient des militants du RN.
Mediapart a la preuve formelle, les comptes X des 2 suspects sont restés muets pendant le home jacking.

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JO le 07/10/2026 à 10:58
Quelques chiffres pour te remettre en question a écrit le 07/10/2026 à 10h30

Ta génération c'était :
39h/semaine puis 35h depuis 2000
départ à la retraite à 60 ans voire moins
espérance de vie : 81 ans
15% du revenu était consacré au logement (25% aujourd'hui)

Et alors, tu te retrousses les manches et tu vas bosser. Les vieux ils t'em....

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mais bien sur le 07/10/2026 à 10:57
Quelques chiffres pour te remettre en question a écrit le 07/10/2026 à 10h30

Ta génération c'était :
39h/semaine puis 35h depuis 2000
départ à la retraite à 60 ans voire moins
espérance de vie : 81 ans
15% du revenu était consacré au logement (25% aujourd'hui)

Tu n'y connais absolument rien ! tu parles sans savoir ! je te laisse dans ton ignorance !

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Bonjour bonjour le 07/10/2026 à 10:41
Obsdu9 a écrit le 07/10/2026 à 08h40

"Vieux", vous le serez un jour, C..., vous l'êtes déjà ! Ce n'est pas l'abjection qui vous étouffe, apparemment.

BRASSENS revient....

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Quelques chiffres pour te remettre en question le 07/10/2026 à 10:30
c'est pas possible a écrit le 07/10/2026 à 09h09

Vous en connaissez des retraités ? ? ? les retraites dorées à 1000 euros voir moins par mois ? ?
Les retraités à 5000 euros par mois représentent 1%
Petit rappel certains ouvriers ne faisaient pas 35 heures par semaine ! c'était plutot de 50 à 70 heures par semaine !
Avant de taper sur les retraités allez voir ailleurs !

Ta génération c'était :
39h/semaine puis 35h depuis 2000
départ à la retraite à 60 ans voire moins
espérance de vie : 81 ans
15% du revenu était consacré au logement (25% aujourd'hui)

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Ex Précisions le 07/10/2026 à 10:20

Il n'y a pas une loi qui aggrave les faits donc la sentence si les victimes sont des personnes vulnérables, qui considère que l'on est vulnérable à partir d'un certain âge ?
Donc au lieu de 2 mois avec sursis ce serait 6 mois, avec sursis...

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Les boomers cancer de notre société le 07/10/2026 à 09:48
Miseaupoint a écrit le 07/10/2026 à 08h51

Il y a une chose que tu n'as pas compris dans ton esprit limité , c'est que les richesses du pays ce sont les boomers qui les ont créées . le TGV, les centrales nucleaires ,le concorde, une industie florissante a l'epoque etc... c'est nous :! et vous ? vous avez seulement profité largement du système avec le ministere du temps libre e't le droit a la paresse , le neant total dans un pays carpette du monde entier. Mettez vous au boulot :45 ans et 50heures par semaine, ensuite vous pourrez réclamer

Mais oui bien sûr 🙄
Votre génération, c'est celle qui a délocalisé toutes nos industries, cédé nos savoir faire aux pays étrangers, profité de l'immobilier bon marché pour spéculer à outrance, augmenté de façon spectaculaire la dette pour payer vos retraites et votre santé, qui n'a pas réussi à intégrer nos étrangers, qui a mis en place les 35h, etc. Cette génération c'est celle des boomers, pas celle d'avant, ni celle d'aujourd'hui.

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josette le 07/10/2026 à 09:29
Bibi Fricotin a écrit le 07/10/2026 à 08h57

rien n'excuse leur actes sauf les juges et la société moraliste
cette nouvelle France on n'en veut pas, pas plus que votre Schengen et encore moins de votre (de)union européenne
que ce soit des cagoulés ou le gouvernement , le vol reste le vol ... c'est trop facile de voler ou d'augmenter les impôts et pointant du doigt votre voisin car il y aura toujours plus malheureux que soit ... pfff

En comparaison avec ce que les boomers ont travaillés et vécus depuis 2 générations ils entretiennent des jeunes qui veulent tout sans rien foutre.
La génération Z celle qui profite le plus des vieux, qui réclame du fric à leur famille, qui sont à la charge de la société, ce ne sont pas les boomers le problème c'est cette dernière génération de fainéants et de profiteurs qui ne savent rien foutre à part regarder les réseaux sociaux, sans même comprendre tout et qui voudrait tuer les vieux pour leur prendre leurs biens . Ces jeunes qui rêvent que leur papi et mamie disparaissent vite et leur laisse un bon héritage.

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Nous en sommes là le 07/10/2026 à 09:18
Obsdu9 a écrit le 07/10/2026 à 08h33

On verra ce que vous en pensez quand vous serez vieux et ne pourrez plus travailler, après avoir cotisé pendant toute votre vie active ! Franchement, essayez de réfléchir, s'il vous reste assez de neurones pour ça !

La recherche de boucs émissaires parmi les populations les plus vulnérables colonise les esprits faibles à gauche comme à droite. Chaque bord a juste ses marottes et ses tabous. Dans tous les cas, ce qui caractérise ces bas instincts, c’est la débilité du raisonnement : simplet et régressif.

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Chris6969699 le 07/10/2026 à 09:15

"Ils doivent être jugés le 16 novembre 2026."

Quelle sera la sanction judiciaire ? Rien comme d'habitude...

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Titus69 le 07/10/2026 à 09:12
Obsdu9 a écrit le 07/10/2026 à 08h33

On verra ce que vous en pensez quand vous serez vieux et ne pourrez plus travailler, après avoir cotisé pendant toute votre vie active ! Franchement, essayez de réfléchir, s'il vous reste assez de neurones pour ça !

Ses imbéciles car il faut utiliser le terme d'imbéciles ne comprennent pas que c'est depuis le départ (je le fixe à Bayrou en 2025) une tactique "d'échappement" de responsabilités politiques.

Dans une boite X ou Y c'est la même chose, le "vrai responsable" niveau N cherchera par tous les moyens de fourguer les tords à d'autres en cas de problème au N-1 au N-2 etc etc
C'est la déresponsabilisation totale, on veut bien prendre les salaires élevés des postes mais par contre en cas de pépin on n'assume rien (voir on se présente comme la solution alors qu'on a été le problème).

C'est l'absurdité du monde actuel que personne ne veut voir. Et cela marche toujours car il est facile de donner à la "masse inculte" un parfait coupable (pour cacher les vrais coupables).

Par contre OUI il y a une concentration néfaste des "richesses" dans les mains d'une minorité. Mais il faut parler là du "vrai problème" c'est l'ancien "piston" qu'on appelle aujourd'hui "réseau" ou "cooptation". Depuis plusieurs décennies on a validé une totale "endogamie" d'ou la disparition de l'ascenseur social car les enfants ont le "réseau parental".
C'est ça le vrai sujet et sûrement pas les boomers ... mais nos politiques ne le diront pas car ils viennent eux même d'un réseau et font bénéficier leurs gosses de leur propre réseau.

Pour réfléchir il faudrait enlever la merde qu'on a dans les yeux et les oreilles.

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c'est pas possible le 07/10/2026 à 09:09
Rom a écrit le 07/10/2026 à 08h16

"l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays."

Pas faux. Aujourd'hui les inégalités économiques sont criantes. Et bon nombre de boomers jouissent d'une retraite dorée sur le dos des actifs. Pas étonnant que les laissés-pour-compte soient poussés vers la délinquance. 😕

Vous en connaissez des retraités ? ? ? les retraites dorées à 1000 euros voir moins par mois ? ?
Les retraités à 5000 euros par mois représentent 1%
Petit rappel certains ouvriers ne faisaient pas 35 heures par semaine ! c'était plutot de 50 à 70 heures par semaine !
Avant de taper sur les retraités allez voir ailleurs !

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Bob Eponge le 07/10/2026 à 08:59

en o'us c'est même pas leur veste ... c'est un copain qu'ils connaissent pas qui leur a prêter une veste, voir même c'est peut être les vieux qui leur ont donné ... vous aimez pas les jeunes ...
va falloir sévir sérieusement n'en déplaise aux LFIstes

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Bibi Fricotin le 07/10/2026 à 08:57
Rom a écrit le 07/10/2026 à 08h16

"l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays."

Pas faux. Aujourd'hui les inégalités économiques sont criantes. Et bon nombre de boomers jouissent d'une retraite dorée sur le dos des actifs. Pas étonnant que les laissés-pour-compte soient poussés vers la délinquance. 😕

rien n'excuse leur actes sauf les juges et la société moraliste
cette nouvelle France on n'en veut pas, pas plus que votre Schengen et encore moins de votre (de)union européenne
que ce soit des cagoulés ou le gouvernement , le vol reste le vol ... c'est trop facile de voler ou d'augmenter les impôts et pointant du doigt votre voisin car il y aura toujours plus malheureux que soit ... pfff

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Miseaupoint le 07/10/2026 à 08:51
Rom a écrit le 07/10/2026 à 08h16

"l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays."

Pas faux. Aujourd'hui les inégalités économiques sont criantes. Et bon nombre de boomers jouissent d'une retraite dorée sur le dos des actifs. Pas étonnant que les laissés-pour-compte soient poussés vers la délinquance. 😕

Il y a une chose que tu n'as pas compris dans ton esprit limité , c'est que les richesses du pays ce sont les boomers qui les ont créées . le TGV, les centrales nucleaires ,le concorde, une industie florissante a l'epoque etc... c'est nous :! et vous ? vous avez seulement profité largement du système avec le ministere du temps libre e't le droit a la paresse , le neant total dans un pays carpette du monde entier. Mettez vous au boulot :45 ans et 50heures par semaine, ensuite vous pourrez réclamer

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Titus69 le 07/10/2026 à 08:50
Rom a écrit le 07/10/2026 à 08h16

"l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays."

Pas faux. Aujourd'hui les inégalités économiques sont criantes. Et bon nombre de boomers jouissent d'une retraite dorée sur le dos des actifs. Pas étonnant que les laissés-pour-compte soient poussés vers la délinquance. 😕

Vous incarnez à travers votre post toute la pourriture qu'on voit donc ses derniers jours.

Venez venez "barbares" de tous les pays, venez torturer, violer et massacrer nos vieux car ils sont coupables de tous les maux du monde actuel... comme les occidentaux sont coupables de tous les maux des autres pays du monde.

Très belle démonstration que la votre, qui révèle pour ceux qui ne le savait pas encore à quoi on a affaire en ce moment dans notre pays.

je suppose au passable que vous validez les viols du périscolaire car les enfants occidentaux sont les coupables des famines en Afrique... allez jusqu'au bout de votre pensée.

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Obsdu9 le 07/10/2026 à 08:40
Libriste Sentdufion a écrit le 07/10/2026 à 08h10

Je viens de lire le Mr de 82 ans décédé suite à l agression dans le métro à Lyon, je retombe sur un article de cette dame de 92 ans idem et celle de 102 ou 108 ans volée et déshabillée , c est l horreur sans fin ! Les personnes âgées sont en réel danger !
Mais , moins on aura de retraites de vieux à payer , plus on aura de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de l'essence, alors je crois que ces actes pourraient se généraliser à l'avenir, pour laisser place à la jeunesse!

"Vieux", vous le serez un jour, C..., vous l'êtes déjà ! Ce n'est pas l'abjection qui vous étouffe, apparemment.

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Obsdu9 le 07/10/2026 à 08:33
Rom a écrit le 07/10/2026 à 08h16

"l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays."

Pas faux. Aujourd'hui les inégalités économiques sont criantes. Et bon nombre de boomers jouissent d'une retraite dorée sur le dos des actifs. Pas étonnant que les laissés-pour-compte soient poussés vers la délinquance. 😕

On verra ce que vous en pensez quand vous serez vieux et ne pourrez plus travailler, après avoir cotisé pendant toute votre vie active ! Franchement, essayez de réfléchir, s'il vous reste assez de neurones pour ça !

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Rom le 07/10/2026 à 08:16
Titus69 a écrit le 07/10/2026 à 07h37

Faut bien se dire qu'avec un Etat très faible comme celui d'aujourd'hui ce sont les plus faibles qui seront visés en 1er par la délinquance,
- personnes agées cambriolées. on apprenait la semaine dernière d'une vieille dame de 93ans avait été torturée et violée
- enfants de maternelle au périscolaire violés en série,
- handicapés (enfant et plus âgés) délaissés ... le couple Macron en 2017 avait promis de régler la prise en charge des enfants autistes, un mensonge de plus.
etc
etc

De plus en plus de violence importée (en plus de celle qui existait déjà). Car il suffit de questionner quelques gendarmes (quand on les croise sur des cas près de chez soi) ils sont clairs sur les auteurs et les origines.
Par contre il ne faut pas le dire, au contraire un juge préfèrera dire que l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays.

"l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays."

Pas faux. Aujourd'hui les inégalités économiques sont criantes. Et bon nombre de boomers jouissent d'une retraite dorée sur le dos des actifs. Pas étonnant que les laissés-pour-compte soient poussés vers la délinquance. 😕

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Libriste Sentdufion le 07/10/2026 à 08:10

Je viens de lire le Mr de 82 ans décédé suite à l agression dans le métro à Lyon, je retombe sur un article de cette dame de 92 ans idem et celle de 102 ou 108 ans volée et déshabillée , c est l horreur sans fin ! Les personnes âgées sont en réel danger !
Mais , moins on aura de retraites de vieux à payer , plus on aura de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de l'essence, alors je crois que ces actes pourraient se généraliser à l'avenir, pour laisser place à la jeunesse!

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Solidarité 69 le 07/10/2026 à 07:55

Ah la belle nouvelle France by EELV-LFI que voilà !

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Titus69 le 07/10/2026 à 07:37

Faut bien se dire qu'avec un Etat très faible comme celui d'aujourd'hui ce sont les plus faibles qui seront visés en 1er par la délinquance,
- personnes agées cambriolées. on apprenait la semaine dernière d'une vieille dame de 93ans avait été torturée et violée
- enfants de maternelle au périscolaire violés en série,
- handicapés (enfant et plus âgés) délaissés ... le couple Macron en 2017 avait promis de régler la prise en charge des enfants autistes, un mensonge de plus.
etc
etc

De plus en plus de violence importée (en plus de celle qui existait déjà). Car il suffit de questionner quelques gendarmes (quand on les croise sur des cas près de chez soi) ils sont clairs sur les auteurs et les origines.
Par contre il ne faut pas le dire, au contraire un juge préfèrera dire que l'auteur est une victime de la société, par contre la victime (ici une personne âgée) est considérée comme la réelle coupable car sa génération "aurait" profité des richesses du pays.

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