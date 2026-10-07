Home-jacking violent près de Lyon : un couple d’octogénaires pris pour cible, deux suspects arrêtés avec les bijoux volés

L’intervention rapide des gendarmes a permis de retrouver deux suspects après un violent home-jacking commis au domicile d’un couple d’octogénaires dans le Rhône.

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre, vers 1h15, au Val d’Oingt. Selon la gendarmerie du Rhône, le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Villefranche-sur-Saône a été mobilisé après l’agression d’un couple de personnes âgées de plus de 80 ans.

Les victimes violentées

Au cours de ce home-jacking, les deux victimes ont été violentées et plusieurs bijoux leur ont été dérobés.

Une fois sur place, les militaires ont recueilli les premiers éléments et remarqué des "mouvements suspects à proximité du domicile". Un dispositif de recherche a alors été immédiatement déployé dans le secteur.

Quelques minutes seulement après les faits, un premier suspect a été interpellé. Les recherches se sont poursuivies pour retrouver un second individu, finalement localisé alors qu’il était dissimulé dans un fourré.

Les bijoux retrouvés sur les deux suspects

D’après les gendarmes, les deux hommes étaient encore porteurs des biens dérobés au moment de leur interpellation. Parallèlement aux recherches, les militaires ont pris en charge le couple et sécurisé son domicile.

La gendarmerie met en avant la "réactivité, vigilance et persévérance" des militaires ayant participé à cette intervention.

Les deux suspects ont depuis été placés en détention provisoire. Ils doivent être jugés le 16 novembre 2026.