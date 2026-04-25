Home-jacking au sud de Lyon : un retraité de 85 ans séquestré après une attaque d’une rare violence

Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi 24 avril, à Seyssuel, une commune située au sud de Lyon. Peu après 1h du matin, les gendarmes ont été alertés : un homme de 85 ans venait d’être victime d’un home-jacking particulièrement brutal.

Selon les premiers éléments, trois individus encagoulés et gantés se sont introduits dans son habitation alors qu’il regardait la télévision. L’octogénaire a immédiatement été frappé au visage avant d’être enfermé dans une pièce, tandis que les assaillants fouillaient les lieux à la recherche d’argent, rapporte le Dauphiné Libéré.

Une maison fouillée de fond en comble

Les malfaiteurs ont mis l’habitation sens dessus dessous, semblant persuadés d’y trouver un butin important. Pourtant, la victime vit modestement et ne possédait pas de fortune particulière. La prise téléphonique a également été arrachée.

Au fil des heures, la situation a pris une tournure encore plus inquiétante : les agresseurs ont aspergé les pièces de carburant, probablement pour effacer leurs traces.

Enlevé et enfermé dans le coffre de sa voiture

Le retraité a ensuite été à son tour aspergé d’essence, avant d’être placé de force dans le coffre de son propre véhicule. Abandonné, il a réussi à se libérer seul en rabattant les sièges arrière, puis en se faufilant jusqu’à une portière pour donner l’alerte auprès de voisins.

Les suspects, qui auraient pris la fuite à bord d’un véhicule volé la veille, n’étaient plus sur place à l’arrivée des secours.

La victime, choquée et blessée notamment au visage, a été transportée à l’hôpital Lyon-Sud. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration ainsi que pour vol avec violences aggravées. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Vienne, appuyée par l'identification criminelle.

Des prélèvements ont été effectués sur place et des vérifications sont en cours dans le but d'établir d'éventuels rapprochements avec d’autres faits similaires survenus récemment dans la région.