Faits Divers

Kidnappé à sa sortie d’avion près de Lyon, un Espagnol s’échappe à Rillieux-la-Pape

Kidnappé à sa sortie d’avion près de Lyon, un Espagnol s’échappe à Rillieux-la-Pape

Un homme de nationalité espagnole affirme avoir été enlevé à sa descente d’avion à Lyon avant d’être séquestré à Rillieux-la-Pape. Deux hommes ont été arrêtés et une enquête a été ouverte.

Une affaire pour le moins spectaculaire mobilise les enquêteurs dans la métropole lyonnaise. Mercredi en fin de journée, un ressortissant espagnol de 56 ans aurait été victime d’un enlèvement à son arrivée dans la région, avant de réussir à s’échapper à Rillieux-la-Pape.

Selon les premiers éléments, l’homme aurait été kidnappé à sa sortie d’un aéroport local, probablement celui de Lyon-Saint-Exupéry, puis transporté jusqu'à la commune de l'agglomération lyonnaise.

Deux témoins ont alors vu l'homme se débattre et tenter de fuir la berline dans laquelle il était retenu.

Le quinquagénaire réussira finalement à prendre la fuite et trouvera refuge dans une maison en construction, où il sera découvert par des policiers municipaux, toujours ligoté, blessé et ensanglanté.

Dans le même temps, les forces de l'ordre ont localisé et contrôlé la BMW signalée plus tôt. Ses deux occupants, âgés d’une trentaine d’années, étrangers en situation irrégulière et domiciliés à Rillieux-la-Pape, ont été placés en garde à vue.

La victime, qui ne s’exprimerait qu’en espagnol, a été hospitalisée à la Croix-Rousse avant de pouvoir quitter l’établissement dans la nuit. Elle souffre de blessures ayant entraîné 8 jours d’incapacité totale de travail.

Reste désormais à comprendre les motivations de ce possible enlèvement. Selon ses premières déclarations, l’homme serait venu dans la région lyonnaise pour régler un dossier lié à une activité de location de véhicules.

5 commentaires
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arkom le 11/06/2026 à 16:37

renvoyer tous ces feaniant et bon à rien qui vivent sur notre dos chez eux avec perte et fraca

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Ex Précisions le 11/06/2026 à 16:04
Chris25 a écrit le 11/06/2026 à 14h07

J'adore cette phrase de l'article :
"étrangers en situation irrégulière et domiciliés à Rillieux"...
Surtout quand on sait les difficultés pour trouver un logement !!!

Je me faisais la même réflexion ;-)
Ça montre bien l'état de notre pays...

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meme style le 11/06/2026 à 16:04
Solidarité 69 a écrit le 11/06/2026 à 14h09

La nouvelle France by LFI.

cette opération est digne de vous amis russes et israéliens la France à Macron ou l’extrême droite croit tout est permit

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6mon le 11/06/2026 à 14:45
Chris25 a écrit le 11/06/2026 à 14h07

J'adore cette phrase de l'article :
"étrangers en situation irrégulière et domiciliés à Rillieux"...
Surtout quand on sait les difficultés pour trouver un logement !!!

"étrangers en situation irrégulière et qui roule en Berline"
Entre ça, les fusillades quotidiennes, les pédocriminels qui vont même plus en prison, et les détournement à échelle industrielle du denier publique.
La gabegie est totale.
Avant on pouvais encore dire que la France "est malade" aujourd’hui on a la phase terminale loin dans le rétroviseur.
A moins d'une implosion de l'Europe c'est cuit.

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Parponnes le 11/06/2026 à 14:11

Toute la fine équipe en taule !!

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Solidarité 69 le 11/06/2026 à 14:09

La nouvelle France by LFI.

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Chris25 le 11/06/2026 à 14:07

J'adore cette phrase de l'article :
"étrangers en situation irrégulière et domiciliés à Rillieux"...
Surtout quand on sait les difficultés pour trouver un logement !!!

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