Kidnappé à sa sortie d’avion près de Lyon, un Espagnol s’échappe à Rillieux-la-Pape

Une affaire pour le moins spectaculaire mobilise les enquêteurs dans la métropole lyonnaise. Mercredi en fin de journée, un ressortissant espagnol de 56 ans aurait été victime d’un enlèvement à son arrivée dans la région, avant de réussir à s’échapper à Rillieux-la-Pape.

Selon les premiers éléments, l’homme aurait été kidnappé à sa sortie d’un aéroport local, probablement celui de Lyon-Saint-Exupéry, puis transporté jusqu'à la commune de l'agglomération lyonnaise.

Deux témoins ont alors vu l'homme se débattre et tenter de fuir la berline dans laquelle il était retenu.

Le quinquagénaire réussira finalement à prendre la fuite et trouvera refuge dans une maison en construction, où il sera découvert par des policiers municipaux, toujours ligoté, blessé et ensanglanté.

Dans le même temps, les forces de l'ordre ont localisé et contrôlé la BMW signalée plus tôt. Ses deux occupants, âgés d’une trentaine d’années, étrangers en situation irrégulière et domiciliés à Rillieux-la-Pape, ont été placés en garde à vue.

La victime, qui ne s’exprimerait qu’en espagnol, a été hospitalisée à la Croix-Rousse avant de pouvoir quitter l’établissement dans la nuit. Elle souffre de blessures ayant entraîné 8 jours d’incapacité totale de travail.

Reste désormais à comprendre les motivations de ce possible enlèvement. Selon ses premières déclarations, l’homme serait venu dans la région lyonnaise pour régler un dossier lié à une activité de location de véhicules.