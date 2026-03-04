Transports

Fin des vacances de février : la journée de samedi classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes 

Fin des vacances de février : la journée de samedi classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes 
Fin des vacances de février : la journée de samedi classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon Mag

Une circulation difficile est annoncée pour la journée de samedi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que ce week-end marque la fin des vacances scolaires de février pour la zone C, Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic.

La journée sera classée orange samedi dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Une circulation difficile est à prévoir dans la région en particulier sur les autoroutes A40, A46, A43 et la RN85. Ces bouchons "devraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée", indique Bison Futé, qui conseille notamment d’éviter l’autoroute A43 entre Lyon et le tunnel du Fréjus de 9h à 18h.

Dans le sens des retours en revanche, la journée de samedi sera classée verte.

Tags :

bison fute

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Fin de vacances pour les parisiens, ouf le 04/03/2026 à 16:33

Fin de vacances pour les parisiens, ouf

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/03/2026 à 16:22

Bison Futé ça sert à quoi aujourd'hui ?
Ils ne font que des copier/coller chaque année, juste les dates des vacances à modifier... En plus avec nos impôts.
Il y a des applis gratuites pour ça.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.