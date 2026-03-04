Fin des vacances de février : la journée de samedi classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes 

Alors que ce week-end marque la fin des vacances scolaires de février pour la zone C, Bison Futé a dévoilé ses prévisions trafic.

La journée sera classée orange samedi dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une circulation difficile est à prévoir dans la région en particulier sur les autoroutes A40, A46, A43 et la RN85. Ces bouchons "devraient s’étendre du milieu de la matinée jusqu’en début de soirée", indique Bison Futé, qui conseille notamment d’éviter l’autoroute A43 entre Lyon et le tunnel du Fréjus de 9h à 18h.

Dans le sens des retours en revanche, la journée de samedi sera classée verte.