Mobilités à Lyon : les Écologistes craignent une "marche arrière" de la Métropole

Le débat sur les mobilités s’annonce déjà tendu à la Métropole de Lyon.
Dans un communiqué diffusé ce mercredi 10 juin, le groupe Les Écologistes et apparentés réagit au plan d’action sur les mobilités présenté par la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, et qui doit être examiné lors du prochain conseil métropolitain.
Les élus écologistes disent prendre acte de la volonté du nouvel exécutif de “prendre le temps de la réflexion”, y voyant une rupture avec les “annonces précipitées des derniers mois”.
Mais cette pause stratégique ne convainc qu’à moitié.
Pour le groupe de l'ancienne majorité, aucune nouvelle mesure concrète n’est annoncée pour les transports en commun, les cyclistes ou les piétons, ce qui nourrit une "vraie inquiétude" sur l’orientation future de la politique métropolitaine.
Rue Grenette et bus dans le viseur
Les Écologistes pointent surtout plusieurs pistes évoquées par l’exécutif métropolitain qui, selon eux, pourraient conduire à une dégradation de l’existant.
Ils citent notamment une possible remise en cause de certains itinéraires de bus, la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile ou encore l’expérimentation de nouveaux "partages de voies", susceptibles selon eux d’affaiblir la priorité donnée aux transports collectifs.
Dans le communiqué, la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot accuse l’exécutif de préparer un "vrai recul" en matière de mobilités.
Elle estime notamment qu’un retour des voitures rue Grenette entraînerait davantage d’insécurité pour les piétons et un allongement des temps de trajet des bus, regrettant que la Métropole n’écoute pas "l’avis largement exprimé par les habitantes et habitants ces dernières semaines".
Enfin, le groupe s’inquiète de déclarations attribuées à la présidente de la Métropole selon lesquelles "la sécurité de l’espace public repose sur la responsabilité de chacun".
Pour les élus écologistes, la sécurité dépend avant tout de l’aménagement de l’espace public, compétence de la Métropole, et non de la seule responsabilité individuelle. Ils y voient un possible éloignement des engagements de "Vision Zéro", politique visant à réduire au maximum les morts et blessés sur les routes.
je trouve que les tuuut tuuuut ont doublé depuis l’ère Doucet ! faire des voies vélos dans les tunnels qui ne sont jamais utiiisees et qui bloquent les ambulances dans ces tunnels est vraiment un aménagement debile ! ( ex près de la partdieu )Signaler Répondre
Les verts n'ont a priori toujours pas compris qu'ils avaient perdu l'élection métropolitaine ^^Signaler Répondre
Vous avez des sources qui montrent de manière empirique cette augmentation et qui expliquent factuellement qu'elle est lié au retrait des voitures ?Signaler Répondre
À mon avis, l'augmentation des décès à trottinette ou à vélo, c'est plus lié à l'augmentation de leur utilisation qu'à un facteur voiture.
Pourtant, les voitures, malgré tous les bouchons créés par la précédente mandature restent largement majoritaires. Donc je ne vois pas ce qui vous permet d'affirmer, sur la base de ces chiffres, "Il n’y a pas que les écolos qui se déplacent à vélo, loin de là."Signaler Répondre
J'imagine que bien évidemment vous avez un lien ou des chiffes pour appuyer cette affirmation ? Attention, vos potes du PMU ne sont pas une source crédible !Signaler Répondre
C'est un choix personnel de passer au vélo / réduire la voiture, ou un choix imposé ? Demain, je ferme une rue aux voitures, la proportion passe à 0 %, ça ne veut pas dire que les gens en sont contents, ni même qu'ils deviennent d'un coup ok pour le vélo.Signaler Répondre
Ils me font rire avec leurs mobilités douces, beaucoup se déplacent en voiture avec vélo pliant et trottinettes dans le coffre pour ne pas payer stationnement et se retrouver submergés de contraventions. Et pourquoi pas une vignette résident valable dans tous les arrondissements de Lyon comme pour la carte handicapé hein pourquoi ? Dire qu'il y a moins de 20 ans le stationnement était gratuit dans presque toute la ville de Lyon. Priorité aux transports en commun d'abord et avant tout, le vélo je n'en veux pas car il faut de la place pour le stocker et je ne voudrais pas encombrer les autres sur les routes et les trottoirs.Signaler Répondre
On espère non pas une marche arrière, quoique la ZFE..., mais une politique de mobilité raisonnable. L'inverse de ce que faisaient les pastèques.Signaler Répondre
Les écologistes redoutent une marche arrière sur les modes de déplacement qu'ils ont mis en place.Signaler Répondre
On peut lire sur Médiacité :
Très onéreuses et souvent peu fréquentées : les lignes de covoiturage du Grand Lyon sous perfusion d’argent public
Expérimenté à partir de 2020 entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, le dispositif, qui met en lien conducteurs et passagers, a essaimé aux quatre coins de l’agglomération l’an dernier. Alors que le succès (relatif) de la première liaison dépend des financements de la Métropole, les nouvelles lignes frôlent « le bide total ».
Pour les pistes cyclables, des centaines de millions ont été utilisés pour mailler la ville et ses alentours. Certaines commencent à se dégrader comme par exemple celle qui longe le T3, d'autres sont peu utilisées, mais c'est surtout en centre ville que les déplacements en vélos, trottinettes, trouvent un attrait, mais ce n'est pas sans poser de problèmes y compris entre cycles ou entre trottinettes car même en ces modes les priorités sont aléatoires.
Dans un contexte ou rien n'est parfait, prendre du recul et revoir la copie n'est pas absurde.
Ben moi, j'avais 5 ans quand je me déplaçais à trottinette. Pas mieux.Signaler Répondre
Pour les élus écologistes, la sécurité dépend avant tout de l’aménagement de l’espace public, compétence de la Métropole, et non de la seule responsabilité individuelle. Ils y voient un possible éloignement des engagements de "Vision Zéro", politique visant à réduire au maximum les morts et blessés sur les routes.Signaler Répondre
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Presque chaque jour, dans les grandes villes françaises, des accidents de trottinettes et de vélos en libre-service entraînent des décès et des blessures graves.
tous les jours on manque de se faire renverser par des trotinnettes et des velos sans aucun respect du code de la route, mais le problème ce sont les aménagements, mieux vaut en rire !Signaler Répondre
Une marche en arrière, quand on s'est trompé de direction, c'est la bonne direction..Signaler Répondre
Oui la mobilite est importante , si importante qu ils ont rendu la ville immobille et elle crèveSignaler Répondre
Au lieu de répondre des conneries avec agressivité, consultez ça : https://cyclopolis.fr/compteurs/comparaisonSignaler Répondre
Il n’y a pas que les écolos qui se déplacent à vélo, loin de là.
Vox populi Vox Dei….Signaler Répondre
Un bon en arrière ???? Plutôt un grand pas en avant, la ville s'est suicidé économiquement avec ces mesures complètements folles des ces fous d'écologistes . Il faut en finir avec ce régime d'incompétents , qui se gave d'argent publiqueSignaler Répondre
Les mobilités sont hyper importantes, défaire ce qui a été fait serait un recul préjudiciable et un gaspillage de l'argent public.Signaler Répondre
Sarcelli et la droite c'est la vision des années 60, le tout-bagnole. Vroom vroom tuuut tuuut.Signaler Répondre
Beurk
les ecolos se deplace tj en velo ou a pied mm sous des orages violent ????Signaler Répondre
arretez vos delires et allez vivre dans un zoo
La maire du 7eme ferait mieux de s'occuper des campements illégaux qui pullulent dans son arrondissementSignaler Répondre
On se marreSignaler Répondre
Comme si les écologistes s’était soucié des Piétons pendant 6 ans !
Ils les ont mis en danger ! Ils ont mis en danger les PmR et les personnes âgées et défendant les pratiques dangereuses des cyclistes
Ils ont renvoyé Lyon en marche arrière dans la congestion du trafic et des réductions des possibilités de se déplacer.Signaler Répondre