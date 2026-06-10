Mobilités à Lyon : les Écologistes craignent une "marche arrière" de la Métropole

Le débat sur les mobilités s’annonce déjà tendu à la Métropole de Lyon.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 10 juin, le groupe Les Écologistes et apparentés réagit au plan d’action sur les mobilités présenté par la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, et qui doit être examiné lors du prochain conseil métropolitain.

Les élus écologistes disent prendre acte de la volonté du nouvel exécutif de “prendre le temps de la réflexion”, y voyant une rupture avec les “annonces précipitées des derniers mois”.

Mais cette pause stratégique ne convainc qu’à moitié.

Pour le groupe de l'ancienne majorité, aucune nouvelle mesure concrète n’est annoncée pour les transports en commun, les cyclistes ou les piétons, ce qui nourrit une "vraie inquiétude" sur l’orientation future de la politique métropolitaine.

Rue Grenette et bus dans le viseur

Les Écologistes pointent surtout plusieurs pistes évoquées par l’exécutif métropolitain qui, selon eux, pourraient conduire à une dégradation de l’existant.

Ils citent notamment une possible remise en cause de certains itinéraires de bus, la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile ou encore l’expérimentation de nouveaux "partages de voies", susceptibles selon eux d’affaiblir la priorité donnée aux transports collectifs.

Dans le communiqué, la maire du 7e arrondissement Fanny Dubot accuse l’exécutif de préparer un "vrai recul" en matière de mobilités.

Elle estime notamment qu’un retour des voitures rue Grenette entraînerait davantage d’insécurité pour les piétons et un allongement des temps de trajet des bus, regrettant que la Métropole n’écoute pas "l’avis largement exprimé par les habitantes et habitants ces dernières semaines".

Enfin, le groupe s’inquiète de déclarations attribuées à la présidente de la Métropole selon lesquelles "la sécurité de l’espace public repose sur la responsabilité de chacun".

Pour les élus écologistes, la sécurité dépend avant tout de l’aménagement de l’espace public, compétence de la Métropole, et non de la seule responsabilité individuelle. Ils y voient un possible éloignement des engagements de "Vision Zéro", politique visant à réduire au maximum les morts et blessés sur les routes.