Faits Divers

Une vingtaine d'enfants tombent malades après le déjeuner : importante opération de secours dans une école près de Lyon

Une vingtaine d'enfants tombent malades après le déjeuner : importante opération de secours dans une école près de Lyon
Une vingtaine d'enfants tombent malades après le déjeuner : importante opération de secours dans une école près de Lyon

Une vingtaine d'enfants ont présenté des malaises après le déjeuner à l'école Jean-Macé de Villefranche-sur-Saône. D'importants moyens de secours ont été déployés

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
gégé de la duchére le 08/06/2026 à 17:58
le prix d un ticket svp ? a écrit le 08/06/2026 à 17h56

des bus ont été réquisitionnés bla bla car ou tcl ou le métro D tout le temps en panne

Je pisse de rire avec ce commentaire ,sa bouge sur lyon mag

Signaler Répondre
avatar
le prix d un ticket svp ? le 08/06/2026 à 17:56

des bus ont été réquisitionnés bla bla car ou tcl ou le métro D tout le temps en panne

Signaler Répondre
avatar
Me Rodriguez le 08/06/2026 à 17:37
Cunégonde a écrit le 08/06/2026 à 17h04

😂, vous voulez LA VÉRITÉ ? Ont s’en fichent royalement !

Pas faux !

Signaler Répondre
avatar
coucou le virus le 08/06/2026 à 17:32

apparemment il y a un nuage de bactéries qui survolent l'école Jean-Macé de Villefranche-sur-Saône

Signaler Répondre
avatar
Ritchie le 08/06/2026 à 17:20

Les bons produits du terroir français riches en cadmium !!!!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/06/2026 à 17:16

Du beaujolpif dans une sauce ?

Signaler Répondre
avatar
Services D'hygiène le 08/06/2026 à 17:09

Ce n'est pas une intoxication alimentaire. On mets un billet ?

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 08/06/2026 à 17:09

Une réussite que ces menus sans viandes.

Signaler Répondre
avatar
Cunégonde le 08/06/2026 à 17:04

😂, vous voulez LA VÉRITÉ ? Ont s’en fichent royalement !

Signaler Répondre
avatar
c'est à tribord le 08/06/2026 à 17:03

encore un excellent travail d'un maire de droite.

Signaler Répondre
avatar
Vrai Lyonnais le 08/06/2026 à 17:03

C'est Villefranche Mag maintenant ?

Signaler Répondre
avatar
derriere toi le 08/06/2026 à 17:00

Pourquoi êtes-vous le maire de Rillieux-la-Pape ? pour avoir des nouvelles

Signaler Répondre
avatar
Décidément le 08/06/2026 à 16:41

Villefranche est un vrai épicentre maintenant.
Quelqu un a des nouvelles de Rillieux la Pape ? Commune passée sous les radars LM...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.