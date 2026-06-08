Une vingtaine d'enfants tombent malades après le déjeuner : importante opération de secours dans une école près de Lyon

Une importante mobilisation des secours a été déclenchée ce lundi au sein du groupe scolaire Jean-Macé, situé rue de la Fraternité à Villefranche-sur-Saône.
Selon les premiers éléments, plusieurs élèves auraient commencé à présenter des symptômes peu après le repas de midi. Au total, une vingtaine d'enfants auraient été concernés, rapporte le Progrès. Les jeunes élèves se seraient notamment plaints de douleurs abdominales. Des démangeaisons ainsi que l'apparition de plaques rouges sur la peau auraient également été constatées.
Face à la situation, un important dispositif de secours a été déployé sur place. En milieu d'après-midi, neuf véhicules de sapeurs-pompiers étaient mobilisés devant l'établissement scolaire, aux côtés d'équipes du Smur. La piste d'une intoxication alimentaire semble pour l'heure privilégiée, les premiers malaises étant apparus peu après le déjeuner servi à la cantine. Les circonstances exactes restent toutefois à déterminer.
Afin de permettre leur prise en charge médicale, des bus ont été réquisitionnés pour transporter les enfants concernés vers le centre hospitalier de Gleizé. Présent sur les lieux, le maire de Villefranche-sur-Saône, Thomas Ravier, suivait l'évolution de la situation. La police municipale sécurisait également les accès de l'établissement pendant l'intervention des secours.
Les autorités devront désormais déterminer l'origine précise de ces malaises collectifs.
Je pisse de rire avec ce commentaire ,sa bouge sur lyon magSignaler Répondre
des bus ont été réquisitionnés bla bla car ou tcl ou le métro D tout le temps en panneSignaler Répondre
Pas faux !Signaler Répondre
apparemment il y a un nuage de bactéries qui survolent l'école Jean-Macé de Villefranche-sur-SaôneSignaler Répondre
Les bons produits du terroir français riches en cadmium !!!!Signaler Répondre
Du beaujolpif dans une sauce ?Signaler Répondre
Ce n'est pas une intoxication alimentaire. On mets un billet ?Signaler Répondre
Une réussite que ces menus sans viandes.Signaler Répondre
😂, vous voulez LA VÉRITÉ ? Ont s’en fichent royalement !Signaler Répondre
encore un excellent travail d'un maire de droite.Signaler Répondre
C'est Villefranche Mag maintenant ?Signaler Répondre
Pourquoi êtes-vous le maire de Rillieux-la-Pape ? pour avoir des nouvellesSignaler Répondre
Villefranche est un vrai épicentre maintenant.Signaler Répondre
Quelqu un a des nouvelles de Rillieux la Pape ? Commune passée sous les radars LM...