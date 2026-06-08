Une vingtaine d'enfants tombent malades après le déjeuner : importante opération de secours dans une école près de Lyon

Une importante mobilisation des secours a été déclenchée ce lundi au sein du groupe scolaire Jean-Macé, situé rue de la Fraternité à Villefranche-sur-Saône.

Selon les premiers éléments, plusieurs élèves auraient commencé à présenter des symptômes peu après le repas de midi. Au total, une vingtaine d'enfants auraient été concernés, rapporte le Progrès. Les jeunes élèves se seraient notamment plaints de douleurs abdominales. Des démangeaisons ainsi que l'apparition de plaques rouges sur la peau auraient également été constatées.

Face à la situation, un important dispositif de secours a été déployé sur place. En milieu d'après-midi, neuf véhicules de sapeurs-pompiers étaient mobilisés devant l'établissement scolaire, aux côtés d'équipes du Smur. La piste d'une intoxication alimentaire semble pour l'heure privilégiée, les premiers malaises étant apparus peu après le déjeuner servi à la cantine. Les circonstances exactes restent toutefois à déterminer.

Afin de permettre leur prise en charge médicale, des bus ont été réquisitionnés pour transporter les enfants concernés vers le centre hospitalier de Gleizé. Présent sur les lieux, le maire de Villefranche-sur-Saône, Thomas Ravier, suivait l'évolution de la situation. La police municipale sécurisait également les accès de l'établissement pendant l'intervention des secours.

Les autorités devront désormais déterminer l'origine précise de ces malaises collectifs.