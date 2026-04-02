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Affaire Théo à Lyon : six adolescents interpellés lors d’un déploiement policier en plein centre-ville

Affaire Théo à Lyon : six adolescents interpellés lors d’un déploiement policier en plein centre-ville
Affaire Théo à Lyon : six adolescents interpellés lors d’un déploiement policier en plein centre-ville - DR

De nouvelles interpellations ont été menées dans l’affaire Théo, du nom de ce jeudi violemment agressé le 31 janvier dernier dans le 7e arrondissement de Lyon. 

La victime, âgée de 20 ans, regagnait son domicile dans le quartier de Gerland lorsqu’elle avait été rouée de coups par plusieurs individus qui lui avaient ensuite volé ses effets personnels.

Huit individus avaient rapidement été rapidement identifiés mais seulement deux d’entre eux avaient été interpellés début février.

Il a fallu l’organisation d’une opération Ville Sécurité Renforcée pour que les policiers retrouvent la trace des six autres adolescents. Ces derniers ont été interpellés lundi.

Tous sont âgés entre 15 et 17 ans. 

Les suspects ont été placés en garde à vue. Cinq d’entre eux seront convoqués devant le tribunal pour enfants à une audience qui se tiendra prochainement pour juger l’ensemble des mineurs impliqués dans cette affaire. Les mis en cause seront poursuivis des chefs de vol avec violences en réunion pour deux d’entre eux, du chef de non-assistance à personne en danger pour deux autres et du chef de recel de vol et d’escroquerie pour l’un d’eux. Le sixième adolescent interpellé a été relâché, les investigations réalisées n’ayant pas permis de le suspecter d’avoir participé à ces faits.

Tags :

affaire Théo

interpellation

28 commentaires
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Racailles de m... le 04/04/2026 à 02:01

Il y a une faute de frappe dans le titre : ce n'est pas "six adolescents" mais "six racailles"...

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Adino le 03/04/2026 à 21:44

Ils sont déjà relâchés avant l’écriture de l’article.
Surement des jeunes antifascistes. EELV LFI

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bassta le 03/04/2026 à 20:42
Comique a écrit le 02/04/2026 à 21h25

Chose assez connue les juges des mineurs sont quasiment tous d'une certaine tendance politique donc on se doute déjà du résultat final.

Idem pour les juges aux libertés toujours les mêmes profils sur ses 2 types de postes.

ils vont mettre les jeunes au coin 5 minutes.

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caillou le 03/04/2026 à 14:19

A bon on enquête sérieusement depuis les élections ..
Après une agression toujours des sans suite ...l'achète et entre soi politique et financier

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pie69 le 03/04/2026 à 06:12
Comique a écrit le 02/04/2026 à 21h25

Chose assez connue les juges des mineurs sont quasiment tous d'une certaine tendance politique donc on se doute déjà du résultat final.

Idem pour les juges aux libertés toujours les mêmes profils sur ses 2 types de postes.

oui exact

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CMCD69 le 03/04/2026 à 04:04
Heu ... a écrit le 02/04/2026 à 14h47

J'espère qu'ils ne recevront pas seulement une énième tapette sur les doigts ...

C'est honteux

C’est pourtant exactement ce qui va se passer.

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Comique le 02/04/2026 à 21:25

Chose assez connue les juges des mineurs sont quasiment tous d'une certaine tendance politique donc on se doute déjà du résultat final.

Idem pour les juges aux libertés toujours les mêmes profils sur ses 2 types de postes.

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CQQFD69! le 02/04/2026 à 18:21

"Jeudi" va mieux ? Sinon il y a aussi : "Vendredi ou la vie sauvage" de Michel Tournier.

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effectivement le 02/04/2026 à 18:17
allez allez a écrit le 02/04/2026 à 13h14

Quelques bons coups à mains plates dans les cotes !

Cela fait mal mais ça ne laisse pas de traces ! ou alors les coups de bottin sur la tete !

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Petite Ortie le 02/04/2026 à 17:20

Des Kevin et Matthéo, ces descendants de suédois, grandes victimes systémiques de la généreuse France.

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MartialArchenö le 02/04/2026 à 17:18

On reconnaît là les méthodes de la Jeune Garde !

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 16:41
Watt a écrit le 02/04/2026 à 12h28

À quand la responsabilisation des parents devant la justice ?

Voyons on est en France ;-)
Pour l'instant. Ça va peut-être changer l'an prochain...

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oui-oui le 02/04/2026 à 16:32
Watt a écrit le 02/04/2026 à 12h28

À quand la responsabilisation des parents devant la justice ?

Il y a un an le législateur a interdit aux parents de donner des fessées à leurs enfants.
Un État incapable tue l' autorité parentale.

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oh oui oh oui le 02/04/2026 à 16:24
allez allez a écrit le 02/04/2026 à 13h14

Quelques bons coups à mains plates dans les cotes !

...et aussi la Gegene !
ah , on savait rigoler en ce temps là !

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Les parents sont ou le 02/04/2026 à 15:41

Je ne comprend pas pourquoi les parents ne sont pas systématiquement convaincu et jugés
Si ces petits encu…. Voyaient leurs parents partir de chez eux ou de leurs boulots avec les bracelets entre 2 gendarmes
Ça les calmerait vraiment !!!!!!!!

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Très franchement le 02/04/2026 à 15:39

Vite, il faut que la mairie leur organise un stage nature pour embrasser et parler avec des arbres.
Ces supporteurs anglais sont insupportables.
L'ordre républicain part à la déchetterie.

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velobobo le 02/04/2026 à 15:23

Ces racailles seront rapidement remisent en liberté avec les excuses de la gauche et des juges qui considèrent que ce sont elles, les victimes et que le jeune Théo est un fachos !

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PICATAR le 02/04/2026 à 14:58
Schuss69 a écrit le 02/04/2026 à 14h37

Excellente idée !

Bravo !

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Heu ... le 02/04/2026 à 14:47

J'espère qu'ils ne recevront pas seulement une énième tapette sur les doigts ...

C'est honteux

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Schuss69 le 02/04/2026 à 14:37
con-tribuable a écrit le 02/04/2026 à 14h15

L'agriculture bio manque cruellement de bras. Réhabilitons les kolkhozes "encadrés". Debout 6h et binage( ou autre) jusqu'a 18h . Sain, écologique, vie au grand air, un vrai métier et utile à la communauté

Excellente idée !

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con-tribuable le 02/04/2026 à 14:15

L'agriculture bio manque cruellement de bras. Réhabilitons les kolkhozes "encadrés". Debout 6h et binage( ou autre) jusqu'a 18h . Sain, écologique, vie au grand air, un vrai métier et utile à la communauté

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Knox le 02/04/2026 à 13:55

Suppression des allocations aux parents, il faut frapper au porte monnaie là où ça fait mal.

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johnny le 02/04/2026 à 13:39

15/17 ans c'est pas ceux qui manquent dans le 7 ème a rien foutre

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avant le minitel le 02/04/2026 à 13:38
allez allez a écrit le 02/04/2026 à 13h14

Quelques bons coups à mains plates dans les cotes !

l'annuaire avait du bon ...

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French connection le 02/04/2026 à 13:38

Supprimer d'urgence les allocations familiales et autres aux familles de ces raclure et leur mettre une bonne correction au passage. Faut-il prendre soin de ces rejetons qui s'en prennent à nos enfants ?

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maxPTT le 02/04/2026 à 13:34
Watt a écrit le 02/04/2026 à 12h28

À quand la responsabilisation des parents devant la justice ?

Je suis d'accord, je pense d'ailleurs que ce sera le cas d'une certaine manière, les prévenus étants mineurs.
Je suis un homme de gauche, mais je considère que la justice doit frapper fort, même si ce sont des adolescents.

Justement, on ne peut pas laisser ce genre de comportement s'enraciner.
Bien content que les policiers aient réussi à choper ces idiots.

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allez allez le 02/04/2026 à 13:14

Quelques bons coups à mains plates dans les cotes !

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Watt le 02/04/2026 à 12:28

À quand la responsabilisation des parents devant la justice ?

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