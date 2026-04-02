Affaire Théo à Lyon : six adolescents interpellés lors d’un déploiement policier en plein centre-ville

La victime, âgée de 20 ans, regagnait son domicile dans le quartier de Gerland lorsqu’elle avait été rouée de coups par plusieurs individus qui lui avaient ensuite volé ses effets personnels.

Huit individus avaient rapidement été rapidement identifiés mais seulement deux d’entre eux avaient été interpellés début février.

Il a fallu l’organisation d’une opération Ville Sécurité Renforcée pour que les policiers retrouvent la trace des six autres adolescents. Ces derniers ont été interpellés lundi.

Tous sont âgés entre 15 et 17 ans.

Les suspects ont été placés en garde à vue. Cinq d’entre eux seront convoqués devant le tribunal pour enfants à une audience qui se tiendra prochainement pour juger l’ensemble des mineurs impliqués dans cette affaire. Les mis en cause seront poursuivis des chefs de vol avec violences en réunion pour deux d’entre eux, du chef de non-assistance à personne en danger pour deux autres et du chef de recel de vol et d’escroquerie pour l’un d’eux. Le sixième adolescent interpellé a été relâché, les investigations réalisées n’ayant pas permis de le suspecter d’avoir participé à ces faits.