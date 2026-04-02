Affaire Théo à Lyon : six adolescents interpellés lors d’un déploiement policier en plein centre-ville

La victime, âgée de 20 ans, regagnait son domicile dans le quartier de Gerland lorsqu’elle avait été rouée de coups par plusieurs individus qui lui avaient ensuite volé ses effets personnels.
Huit individus avaient rapidement été rapidement identifiés mais seulement deux d’entre eux avaient été interpellés début février.
Il a fallu l’organisation d’une opération Ville Sécurité Renforcée pour que les policiers retrouvent la trace des six autres adolescents. Ces derniers ont été interpellés lundi.
Tous sont âgés entre 15 et 17 ans.
Les suspects ont été placés en garde à vue. Cinq d’entre eux seront convoqués devant le tribunal pour enfants à une audience qui se tiendra prochainement pour juger l’ensemble des mineurs impliqués dans cette affaire. Les mis en cause seront poursuivis des chefs de vol avec violences en réunion pour deux d’entre eux, du chef de non-assistance à personne en danger pour deux autres et du chef de recel de vol et d’escroquerie pour l’un d’eux. Le sixième adolescent interpellé a été relâché, les investigations réalisées n’ayant pas permis de le suspecter d’avoir participé à ces faits.
Il y a une faute de frappe dans le titre : ce n'est pas "six adolescents" mais "six racailles"...Signaler Répondre
Ils sont déjà relâchés avant l’écriture de l’article.Signaler Répondre
Surement des jeunes antifascistes. EELV LFI
ils vont mettre les jeunes au coin 5 minutes.Signaler Répondre
A bon on enquête sérieusement depuis les élections ..Signaler Répondre
Après une agression toujours des sans suite ...l'achète et entre soi politique et financier
oui exactSignaler Répondre
C’est pourtant exactement ce qui va se passer.Signaler Répondre
Chose assez connue les juges des mineurs sont quasiment tous d'une certaine tendance politique donc on se doute déjà du résultat final.Signaler Répondre
Idem pour les juges aux libertés toujours les mêmes profils sur ses 2 types de postes.
"Jeudi" va mieux ? Sinon il y a aussi : "Vendredi ou la vie sauvage" de Michel Tournier.Signaler Répondre
Cela fait mal mais ça ne laisse pas de traces ! ou alors les coups de bottin sur la tete !Signaler Répondre
Des Kevin et Matthéo, ces descendants de suédois, grandes victimes systémiques de la généreuse France.Signaler Répondre
On reconnaît là les méthodes de la Jeune Garde !Signaler Répondre
Voyons on est en France ;-)Signaler Répondre
Pour l'instant. Ça va peut-être changer l'an prochain...
Il y a un an le législateur a interdit aux parents de donner des fessées à leurs enfants.Signaler Répondre
Un État incapable tue l' autorité parentale.
...et aussi la Gegene !Signaler Répondre
ah , on savait rigoler en ce temps là !
Je ne comprend pas pourquoi les parents ne sont pas systématiquement convaincu et jugésSignaler Répondre
Si ces petits encu…. Voyaient leurs parents partir de chez eux ou de leurs boulots avec les bracelets entre 2 gendarmes
Ça les calmerait vraiment !!!!!!!!
Vite, il faut que la mairie leur organise un stage nature pour embrasser et parler avec des arbres.Signaler Répondre
Ces supporteurs anglais sont insupportables.
L'ordre républicain part à la déchetterie.
Ces racailles seront rapidement remisent en liberté avec les excuses de la gauche et des juges qui considèrent que ce sont elles, les victimes et que le jeune Théo est un fachos !Signaler Répondre
Bravo !Signaler Répondre
J'espère qu'ils ne recevront pas seulement une énième tapette sur les doigts ...Signaler Répondre
C'est honteux
Excellente idée !Signaler Répondre
L'agriculture bio manque cruellement de bras. Réhabilitons les kolkhozes "encadrés". Debout 6h et binage( ou autre) jusqu'a 18h . Sain, écologique, vie au grand air, un vrai métier et utile à la communautéSignaler Répondre
Suppression des allocations aux parents, il faut frapper au porte monnaie là où ça fait mal.Signaler Répondre
15/17 ans c'est pas ceux qui manquent dans le 7 ème a rien foutreSignaler Répondre
l'annuaire avait du bon ...Signaler Répondre
Supprimer d'urgence les allocations familiales et autres aux familles de ces raclure et leur mettre une bonne correction au passage. Faut-il prendre soin de ces rejetons qui s'en prennent à nos enfants ?Signaler Répondre
Je suis d'accord, je pense d'ailleurs que ce sera le cas d'une certaine manière, les prévenus étants mineurs.Signaler Répondre
Je suis un homme de gauche, mais je considère que la justice doit frapper fort, même si ce sont des adolescents.
Justement, on ne peut pas laisser ce genre de comportement s'enraciner.
Bien content que les policiers aient réussi à choper ces idiots.
Quelques bons coups à mains plates dans les cotes !Signaler Répondre
À quand la responsabilisation des parents devant la justice ?Signaler Répondre