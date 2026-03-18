Renaud Payre : "Sur un certain nombre de circonscriptions, LFI peut empêcher la gauche de gagner"

Lors du premier tour des métropolitaines, Véronique Sarselli a remporté quatre circonscriptions sur quatorze, prenant de l'avance sur Bruno Bernard. Son directeur de campagne Renaud Payre préfère voir le verre à moitié plein : "Il y a huit circonscriptions où la gauche arrive en tête. Je ne crois pas que ce soit un carton plein pour la droite, ou alors vraiment je ne sais plus compter mais ça n'est pas le cas. La dynamique est là à Lyon, la dynamique est là à Villeurbanne, la dynamique est là dans d'autres circonscriptions. Il nous reste trois jours pour parler de fond, de propositions".

L'absence d'accord avec LFI plombe les chances de victoire pour le président écologiste sortant. Renaud Payre prévient : "Est-ce qu'on veut une métropole de droite, fortement à droite ? Est-ce qu'on veut de Jean-Michel Aulas à la Métropole de Lyon ? Ou est-ce qu'on veut l'encadrement des loyers, plus de logements, tous les logements ? Est-ce qu'on veut que nos jeunes puissent bénéficier quand ils ont moins de 25 ans du RSA métropolitain ? Est-ce qu'on veut des lignes de transport en commun, non pas dans les années 2040-2050 avec des projets pharaoniques ou est-ce qu'on les veut dans le prochain mandat ?"

"Je regrette qu'au niveau national, les responsables de la France insoumise aient empêché un rassemblement très large. Je regrette que ce parti obéisse à des injonctions nationales alors que les enjeux sont locaux", poursuit le directeur de campagne.

Selon lui, les insoumis "ne sont pas en mesure de gagner une circonscription à Lyon et Villeurbanne. Par contre, dans un certain nombre de circonscriptions, ils pourraient empêcher précisément la gauche de gagner".

"Les électeurs font face à un seul choix, un bulletin de droite, envoyer Jean-Michel Aulas, Véronique Sarselli à la présidence de la Métropole et Jean-Michel Aulas à la Métropole, c'est ça, ou un bulletin de gauche avec Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes", conclut le vice-président de la collectivité.