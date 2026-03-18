Déjections de rongeurs, blattes mortes, traçabilité absente : cette boucherie lyonnaise bien connue doit une nouvelle fois fermer en urgence

La préfecture du Rhône a prononcé une nouvelle fois, "fermeture administrative de l’établissement de boucherie 'BOUCHERIE DE L’AVENIR'" situé au 35 rue Paul Bert (Lyon 3e) dans le quartier de la Guillotière.

Cette mesure fait suite à un contrôle réalisé le 17 mars 2026 par deux agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Selon le rapport établi à l’issue de cette inspection, les agents ont mis en évidence "des manquements graves aux règles d’hygiène."

Parmi les éléments relevés figurent notamment "la présence importante de déjection de rongeurs dans les locaux de production, de stockage et les locaux sociaux", mais aussi "la présence de blattes mortes". Les inspecteurs évoquent également "le défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux" ainsi que "les mauvaises conditions de stockage et de conservation des matières premières."

Le rapport pointe en outre "l’absence d’application du Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène et d’un Plan de Maîtrise Sanitaire validé en interne", tout comme "l’absence de traçabilité des denrées" ou encore "la détention de denrées à des températures non conformes." Au total, ce sont plusieurs dizaines de manquements qui ont été constatés lors du contrôle.

Face à cette situation, les autorités estiment que "la poursuite de l’activité, dans les conditions constatées, constitue une menace importante pour la santé des consommateurs", évoquant "une probabilité importante de contaminations (microbiologique, chimique, physique) et des risques d’intoxication."

Au vu de l'urgence, la fermeture est effective immédiatement. Pour espérer rouvrir, l’établissement devra se conformer à une liste particulièrement conséquente de mesures correctives. L'établissement devra en effet mettre à éxécution près d'une cinquantaine de mesures coercitives.

L’arrêté exige notamment de "renforcer le plan de lutte contre les nuisibles", de "nettoyer et désinfecter toutes traces de nuisibles, d'équiper les locaux de poubelles munies de couvercle à commande hygiénique, transmettre les résultats des analyses microbiologiques alimentaires," de rénover les locaux, de remettre en état les équipements ou encore de mettre en place des procédures strictes de traçabilité et de contrôle sanitaire.

La préfecture impose aussi la mise en conformité des pratiques internes, avec l’obligation "d’appliquer le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène" et de "mettre en œuvre un Plan de Maîtrise Sanitaire adapté."

La réouverture ne pourra intervenir qu’après une nouvelle inspection. Celle-ci devra "constater l’effectivité de l’intégralité des mesures correctives précitées", précise l’arrêté.