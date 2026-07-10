Rhônexpress : une grève annoncée ce vendredi, des perturbations à prévoir pour les voyageurs

Les usagers de Rhônexpress pourraient connaître une journée compliquée ce vendredi.

Les salariés du tramway express reliant la Part-Dieu à l’aéroport ont annoncé un mouvement de grève et un rassemblement à partir de 11 heures à la station Vaulx-en-Velin La Soie.

Dans un communiqué, la CGT explique que cette mobilisation vise à dénoncer une dégradation progressive des conditions de travail mais aussi des conséquences directes pour les voyageurs.

Le syndicat affirme notamment qu’en cas d’interruption de trafic, les prises en charge en taxi ont disparu et que les agents ne peuvent plus distribuer de titres de transport permettant aux passagers de poursuivre leur trajet.

La CGT évoque également des "retards désormais quotidiens", qu’elle attribue à un réseau saturé et à une charge de travail croissante.

Selon les représentants du personnel, la situation se serait tendue depuis la reprise du contrat par RATP Dev, dans le cadre du nouvel allotissement des transports lyonnais.

"Les équipes ne disposent plus des moyens nécessaires pour assurer un service à la hauteur des attentes", estime le syndicat.

La CGT souligne par ailleurs que le Sytral fixe un objectif de satisfaction client de 98 %, tout en dénonçant un manque de moyens humains, matériels et financiers pour y parvenir.

Des négociations réclamées

Les grévistes demandent notamment davantage de moyens pour l’exploitation, une amélioration des conditions de travail, le respect des temps de repos et l’ouverture d’un dialogue social avec la direction.

"Cette mobilisation n’est pas dirigée contre les usagers", assure la CGT, qui affirme au contraire vouloir défendre "un service fiable, sûr et de qualité".