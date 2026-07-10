Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : un couple condamné après des violences réciproques sous les yeux de leur enfant

Villefranche-sur-Saône : un couple condamné après des violences réciproques sous les yeux de leur enfant

Un homme et son ex-compagne ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour des violences commises l’un contre l’autre lors d’une dispute survenue en avril dernier. Leur enfant de 2 ans assistait à la scène.

Une violente altercation conjugale s’est retrouvée cette semaine au cœur des débats devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Les faits remontent au 12 avril dernier, dans un appartement de la ville. Vers 18 heures, une voisine, alertée par des cris, contacte la police.

À l’arrivée des forces de l’ordre, un homme présente le visage ensanglanté et accuse sa compagne de l’avoir agressé. Dans le même temps, cette dernière porte également des traces de coups et affirme avoir agi pour se défendre.

L’homme, âgé de 46 ans et ancien militaire, livre une version totalement différente. Il assure avoir été victime d’un coup de tournevis et de morsures, tout en niant avoir porté des coups.

Autre élément particulièrement préoccupant : leur enfant de 2 ans se trouvait dans le logement au moment des faits.

Estimant que chacun avait participé aux violences, le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables.

L’homme a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortis d’une obligation de soins. Son ex-compagne a écopé de 4 mois de prison avec sursis simple.

Leur enfant a lui été confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

1 commentaire
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mirou69 le 10/07/2026 à 09:01

Pourquoi pas la même peine ???

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