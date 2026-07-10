Villefranche-sur-Saône : un couple condamné après des violences réciproques sous les yeux de leur enfant

Une violente altercation conjugale s’est retrouvée cette semaine au cœur des débats devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Les faits remontent au 12 avril dernier, dans un appartement de la ville. Vers 18 heures, une voisine, alertée par des cris, contacte la police.

À l’arrivée des forces de l’ordre, un homme présente le visage ensanglanté et accuse sa compagne de l’avoir agressé. Dans le même temps, cette dernière porte également des traces de coups et affirme avoir agi pour se défendre.

L’homme, âgé de 46 ans et ancien militaire, livre une version totalement différente. Il assure avoir été victime d’un coup de tournevis et de morsures, tout en niant avoir porté des coups.

Autre élément particulièrement préoccupant : leur enfant de 2 ans se trouvait dans le logement au moment des faits.

Estimant que chacun avait participé aux violences, le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables.

L’homme a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortis d’une obligation de soins. Son ex-compagne a écopé de 4 mois de prison avec sursis simple.

Leur enfant a lui été confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE).