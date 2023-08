Lyon : une place entière bientôt réaménagée dans le 6e arrondissement

Dans un communiqué publié ce mercredi matin, la Métropole de Lyon annonce le réaménagement prochain de la place Edgar Quinet, dans le 6e arrondissement. Un espace situé entre l’avenue de Saxe, la rue de Créqui et la rue Vauban, bordé par le lycée Edouard Herriot et l’église Saint-Pothin notamment. La portion de la rue Vendôme, "où se trouvent des espaces publics aujourd’hui vieillissants et inadaptés", sera aussi remodelée.

Un projet qui doit permettre de créer "un lieu plus convivial et embelli, avec plus de végétation, une offre renforcée à destination des enfants et des jeunes et un espace paysager propice à la détente", d’après les écologistes.

Parmi les aménagements concrètement évoqués par la Métropole : "le réaménagement du square, l’agrandissement et la sécurisation de l’aire de jeux, le renforcement de la végétation avec des arbustes bas, des fleurs et des plantes couvre-sols". Le parvis du lycée ainsi que l’accès à l’église seront également "requalifiés" pour "mettre en valeur la dimension patrimoniale de la place".

Une concertation sera lancée du 4 septembre au 4 octobre pour recueillir l’avis des habitants avant le début des travaux en 2025 sur cet espace vert. Il y a plusieurs façons de donner son avis : lors d’une réunion publique le 7 septembre dès 19h au sein de la mairie du 6e, sur internet grâce à la plateforme jeparticipe.grandlyon.com, ou directement par mail via l’adresse concertation.quinetlyon6@grandlyon.com.