Lyon : un immense arbre tombe sur la façade d’un immeuble en plein 6e arrondissement 

Il était environ 12h30 quand un cèdre majestueux est tombé sur la façade d’un immeuble du 6e arrondissement, rue Ney. Des vitres ont été brisées face au poids qui s’est abattu sur le bâtiment. Cet arbre centenaire a même fait plier une grille en métal, mais aucun blessé n’est heureusement à déplorer.

Rapidement, la circulation dans la rue a été coupée pour laisser une entreprise spécialisée travailler au dégagement de l’arbre tombé. Un élagage qui a duré plusieurs heures face à la complexité de la tâche.

Il y a un peu plus d'un an, en avril 2022, un arbre avait chuté sur une mère et son bébé au parc de la Tête d’Or, toujours dans le 6e arrondissement de Lyon. La femme avait été grièvement blessée et hospitalisée en état d’urgence absolue. Le nourrisson de seulement 4 mois se trouvait également dans un état très préoccupant après avoir été touché à la tête.