Lyon : un dealer interpellé avec plus d'1 kg de cocaïne et 9 320 euros dans le 6e arrondissement

Des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants ont constaté au cours de leur surveillance un homme qui effectuait plusieurs transactions au niveau de la station de Métro Massena, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Des investigations ont permis de l’identifier comme étant un vendeur de cocaïne.

Ce mardi, les forces de l’ordre ont décidé de l’interpeller en flagrant délit alors qu’il était avec un client qui était en train d’acheter de la drogue.

Celui-ci était en possession de 13 grammes de cocaïne et 520 euros. Une perquisition a été menée à son domicile où plus d'1 kg de cocaïne et 9 320 euros ont été découverts.

Placé en garde à vue, il a reconnu lors de son audition vendre de la cocaïne depuis plusieurs mois en raison "d’une situation d’endettement". Il a expliqué avoir 10 clients réguliers.

Le client interpellé au même moment a reconnu lui avoir acheté de la cocaïne depuis décembre 2021. Celui-ci a été libéré avec une ordonnance Pénale Délictuelle pour le mois prochain.

Le mis en cause à quant à lui été présenté au parquet ce vendredi.