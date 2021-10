Lyon : +200% de vols avec violences en août dans le 6e arrondissement

Depuis quelques mois, Lyon est en proie à une recrudescence des faits de vols avec violence. En cause, des individus qui n'hésitent pas à multiplier les arrachages de chaînes en or. Leurs victimes sont de plus en plus nombreuses dans les rapports de la police.

Quatre véhicules volés chaque jour

D’après un document officiel que la rédaction de LyonMag a pu consulter, le 6e arrondissement a été tout particulièrement touché cet été. Alors qu'en août 2020, 9 vols avec violences et sans arme à feu avaient été comptabilisés dans l'arrondissement, 27 ont été commis sur la même durée cette année. Une augmentation de +200% entre ces deux périodes estivales précise une note de la police nationale.

Ce samedi encore, deux jeunes femmes ont été rackettées par un groupe d’individus métro Foch. Au moins un téléphone portable ne sera jamais retrouvé. Les deux victimes, "terrorisées", seront récupérées par les policiers. On ne sait pas si une plainte a été déposée.

Autre cible des malfaiteurs durant le mois d’août dernier, les véhicules à moteur dont 124 ont été dérobés, toujours dans le 6e, soit une moyenne de 4 par jour ! Les cambriolages sont aussi en hausse de +12%, avec 75 procédures débutées en seulement 31 jours.



On trouve néanmoins quelques points positifs dans les chiffres produits par la direction départementale de la Sécurité : aucun braquage armé n'a été commis durant un mois dans le chic arrondissement. Par ailleurs, les affaires de coups et blessures volontaires ont chuté de -40%, de 20 faits en août 2020 à 12 en août 2021.

Où sont les chiffres précis ?

Reste que le 6e arrondissement de Lyon est sans doute l’un des quartiers qui connait le moins l’explosion de la délinquance actuelle dans l’agglomération lyonnaise. Mais pour s’en assurer, il faudrait encore que les habitants aient connaissance des chiffres exacts de la police lyonnaise.

En juillet, le site Ville-Data avait publié son classement des villes et départements où l’insécurité est la plus grande. Un total de 123 777 crimes et délits en 2020 dans le département du Rhône, soit la 5e place des départements les plus dangereux en France selon le document. Parmi les chiffres édifiants, mais départementaux, on découvrait alors que le nombre de victimes de coups et blessures avait connu une hausse de 184% sur 20 ans, passant de 3 152 en 2000 à 8 938 en 2020.

J.D.