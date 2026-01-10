Politique

Grégory Doucet avance sur son projet de baignade urbaine : la "piscine" de la Confluence soumise au vote du prochain conseil municipal

Grégory Doucet avance sur son projet de baignade urbaine : la "piscine" de la Confluence soumise au vote du prochain conseil municipal
Grégory Doucet avance sur son projet de baignade urbaine : la "piscine" de la Confluence soumise au vote du prochain conseil municipal - DR

La baignade dans les fleuves lyonnais va franchir une nouvelle étape.

L'exécutif écologiste lyonnais présentera, lors du conseil municipal du 22 janvier, une délibération actant le principe d’un projet de baignade urbaine aménagée dans la darse de la Confluence.

Le projet avait été présenté en mai 2025 par Grégory Doucet. Et à l'approche des élections municipales, il accélère.

Présenté comme un enjeu d’adaptation climatique, le projet répond, selon la Ville de Lyon, à la multiplication des épisodes de canicule et à la nécessité de proposer de nouveaux lieux de fraîcheur, en complément des piscines municipales. L’accès à la baignade est ainsi présenté comme un enjeu de santé publique, de justice sociale et de qualité de vie, dans un contexte de réchauffement climatique marqué.

La délibération du 22 janvier, une fois votée par les conseillers municipaux, doit lancer la phase de réalisation. Elle prévoit de confier à la SPL Lyon Confluence la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement d’un site sécurisé de baignade, comprenant trois bassins répartis sur un périmètre d’environ 1500 m2, au cœur de la darse. Deux usages distincts sont envisagés : un usage récréatif, destiné au grand public, avec deux bassins aux fonds aménagés et un usage sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage.

L’ouverture du site est annoncée pour l’été 2027.

La Ville annonce également le lancement prochain d’une concertation avec les habitants, afin de recueillir leurs attentes et usages, non pas pour valider ou non le principe d'une zone de baignade à la Confluence, mais pour alimenter les études à venir.

Tags :

confluence

baignade lyon

Grégory Doucet

40 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bérangère le 10/01/2026 à 14:21

cette propension à tout faire « voter » avant les élections paraît tout de même gonflé et disproportionné, tout est bon pour faire passer n’importe quoi quand il y a le feu au navire !
pour les amateurs de baignades, cherchez d’autres spots…franchement

Signaler Répondre
avatar
mauvais casting le 10/01/2026 à 14:02
Nous méritons mieux a écrit le 10/01/2026 à 11h25

On cherche encore la cohérence de son programme. En revanche, il est flagrant qu’il ne perçoit les habitants que comme de cibles marketing. Son absence de connaissances sociologiques, économiques, culturelles est dramatique. C’est le maire de la division qui répond aux préoccupations sociales à la marge et par la démagogie. Il n’est pas plus digne et apte à la fonction qu’Aulas.

Largement mieux que ces 2 pitres oui à 200%

Signaler Répondre
avatar
chicken nugget le 10/01/2026 à 13:58

Il n'avance pas ce gars, il recule ou il s’empêtre en mentant et en arnaquant les honnêtes lyonnais

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 10/01/2026 à 13:29

Non mais il est complètement taré ! Ça a coûté des milliards à Paris pour qu'une poignée de militants pseudos écolos fassent 5 min de trempette....

Mais ils vont arrêter tous ces cons de cramer la caisse ?

Signaler Répondre
avatar
Pas seulement le 10/01/2026 à 13:27
pour 2 milliards d'euros... a écrit le 10/01/2026 à 13h03

pour 2 milliards d'euros, on peut en faire des piscines....
Et, les contrôles sanitaires et sécuritaires seront moins chers que le péage du mégalo-tunnel.
De l'argent public vraiment utile aux lyonnais, et cohérent avec la catastrophe climatique future (plus de fraicheur, moins de pétrole).

Retirer les milliers de voitures qui passent chaque heure à Perrache est également une mission urgente de salubrité publique.

Signaler Répondre
avatar
En mars ça dégage le 10/01/2026 à 13:25
Bravo a écrit le 10/01/2026 à 10h10

Super projet ! Doucet sera réélu.

Ou pas.

Signaler Répondre
avatar
En mars ça dégage le 10/01/2026 à 13:19

Une « œuvre » qui verra le jour, alors que Doucet ne sera plus maire …

Signaler Répondre
avatar
Concertation ? réponses précises SVP M. Doucet ! le 10/01/2026 à 13:12

quels moyens seront mis en œuvre pour assurer :
- la sécurité sanitaire : la Saône est salue et puante, surtout en été. Quelle surveillance chimique ? quelle prévention des usages malfaisants : pisseurs, vomisseurs, jeteurs de déchets ?
- la sécurité tout court : protection contre les harceleurs ? voyeurs ? chapardeurs ? dragueurs lourds ? djumbéeurs ? junkies ?

Merci bien d'y répondre précisément faute de quoi l’annonce est purement démagogique et électoraliste

Signaler Répondre
avatar
Escrolos de ville le 10/01/2026 à 13:05

Il y a déjà eu 4 noyades dans ce bassin, bande de cavestrons !

Signaler Répondre
avatar
Au secours le 10/01/2026 à 13:05

J'en peux plus de ces.... Ça urge vivement les élections...

Signaler Répondre
avatar
pour 2 milliards d'euros... le 10/01/2026 à 13:03

pour 2 milliards d'euros, on peut en faire des piscines....
Et, les contrôles sanitaires et sécuritaires seront moins chers que le péage du mégalo-tunnel.
De l'argent public vraiment utile aux lyonnais, et cohérent avec la catastrophe climatique future (plus de fraicheur, moins de pétrole).

Signaler Répondre
avatar
Adino le 10/01/2026 à 13:03

Le bougre, il vote des projets pour 2027
Mais dans 3 mois il est dégagé !

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 10/01/2026 à 13:02

La concertation selon Doucet
Je décide et je ne demande pas l’avis aux habitants lol.

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 10/01/2026 à 13:00

sans oublié les guignols aulas et wauquiez.

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 10/01/2026 à 12:59

A la place de l’insécurité dans les rues de Lyon, il faut mieux penser a aller se baigner. vraiment ils vivent dans un autre monde.

Signaler Répondre
avatar
galopin le 10/01/2026 à 12:58

la copie conforme à IDALGOT de Paris originaire de Lyon.
lui aime les enchères.
allo Greg le parisiens ,t'as foutu tellement la haine aux lyonnais que cela ne servira a rien de continuer !

Signaler Répondre
avatar
lebob le 10/01/2026 à 12:57

Un bon projet à la "zéde", idéal pour les tarés qui se baladent dans la ville en short et tee-shirt par températures négatives.

Signaler Répondre
avatar
Anti-Kons le 10/01/2026 à 12:38

N'y a-t-il vraiment rien de plus urgent et d'important à faire avec notre argent ?

Signaler Répondre
avatar
J'allucine le 10/01/2026 à 12:36

3 mois à tenir.
Ce qui est certain c´est que l´on ne les reverra pas de sitôt à LYON. Un peu comme les socialistes qui ont disparu de la circulation,tellement qu´ils ont accumuler les bourdes avec le chéquier de la ville et de la métropole.
On récolte ce que l´on sème...

Signaler Répondre
avatar
PhilouOfPB le 10/01/2026 à 12:15

C'est une excellent nouvelle. Lyonnais de naissance et résidant dans la métropole j'ai toujours trouvé dingue que les seuls lieux pour se rafraichir hormis les piscines municipales, mais elles sont trop souvent typées pratique pure et dure de la natation, soient le parc de Miribel au nord et les Roches de Condrieu au sud. Pour une agglomération de cette taille c'est vraiment très insuffisant. Alors peut être que ce n'est pas grand chose mais cela va dans le sens d'une ville qui offre des services adaptés à ses habitants et aux conditions climatiques et c'est très bien. Pourvu que cela continue.

Signaler Répondre
avatar
Candle le 10/01/2026 à 12:11

Genial! Toute la racaille des quartiers dans un seul endroit. Ca sera très convivial!

Signaler Répondre
avatar
johnny le 10/01/2026 à 11:55

Je plains les immeubles autours la vue mdr le bruit ect et deux l'eau sera nettoyé et tout ou ça sera l'eau du Rhône pollué envahi de vélo ?

Signaler Répondre
avatar
Romulus le 10/01/2026 à 11:51

compte tenu du peu de piscines à Lyon, c’est plutôt une bonne idée me semble-t-il

Signaler Répondre
avatar
Question ? le 10/01/2026 à 11:27

Est ce que doucet ira se baigner là dedans avec sa famille ?
Il a confondu le Rhône avec l'Ardèche apparemment

Signaler Répondre
avatar
J6 le 10/01/2026 à 11:26

Jpeux pas j'ai piscine privée grâce à mes defisc

Signaler Répondre
avatar
Nous méritons mieux le 10/01/2026 à 11:25

On cherche encore la cohérence de son programme. En revanche, il est flagrant qu’il ne perçoit les habitants que comme de cibles marketing. Son absence de connaissances sociologiques, économiques, culturelles est dramatique. C’est le maire de la division qui répond aux préoccupations sociales à la marge et par la démagogie. Il n’est pas plus digne et apte à la fonction qu’Aulas.

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 10/01/2026 à 11:21

ON A VU LE FLOP DE LA BAIGNADE DANS LA SEIN AVEC HIDALOGO QUI A COUTE QUELQUES MILLIARDS AUX CONTRIBUABLE POUR RIEN ET LES ESCROS LOGISTES DE LYON VEULENT FAIRE PAREIL MAIS QUELLE HONTE DE FOUTRE EN L AIR L ARGENT DES CONTRIBUABLES FAUT ARRETER CETTE GABEGIE

Signaler Répondre
avatar
Gui le 10/01/2026 à 11:19

Est ce que l'on va pouvoir se balader en slip dans le quartier du coup ? Je ne vois pas de cloison pour séparer l'espace public et cette piscine..

Signaler Répondre
avatar
Obsdu9 le 10/01/2026 à 11:10

Si jamais ça se fait un jour, il sera déjà très loin... :-D

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 10/01/2026 à 10:43

Les habitants seront consultés après le vote comme il se doit !
La signature des écolos .
Ce pauvre petit maire avec son militantisme est vraiment en pleine noyade démagogique.

Signaler Répondre
avatar
Bizarre le 10/01/2026 à 10:39
kool a écrit le 10/01/2026 à 10h12

Hidalgo,doucet,même programme nul

C'est fou cette propension pour les écolos à vouloir se baigner en rivière....
C'est sûr qu'il n'y a rien de plus urgent à faire ..
L'atonie économique de centre ville ne le concerne pas 🤦

Signaler Répondre
avatar
Oui le 10/01/2026 à 10:38
kool a écrit le 10/01/2026 à 10h12

Hidalgo,doucet,même programme nul

Et tous les deux à la porte en mars prochain......

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 10/01/2026 à 10:35

Se baigner là dedans ? Avec une eau stagnante, les soulards du samedi soir qui urinent, vomissent, jettent leurs déchets......mieux vaut une piscine chlorée.
Les consultations dermatologiques vont exploser. S'installer en tant que dermatologue peut être un bon plan :)

Signaler Répondre
avatar
basta le 10/01/2026 à 10:32

avec tous les antibiotiques et les résidus d'oestrogenes qui arrivent par le Rhône et la Saône faudra pas boire la tasse !

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 10/01/2026 à 10:30

À l’approche des élections Doucet multiplie les promesses alors qu’il aurait pu le faire pendant 6 ans et n’a rien fait. Qui va le croire ???

Signaler Répondre
avatar
Ambition décroissante le 10/01/2026 à 10:27

Un grand projet pour l'attractivité et le rayonnement de Lyon🤪 Oh ! Mais mais au fait les écolos avec leur idéologie : ils n'auraient jamais eu comme projet de creuser une darse ni de faire muter Confluence : trop impactant, conséquent pour la planète !

Signaler Répondre
avatar
mais qu'est ce qui se passe le 10/01/2026 à 10:19

Il fait tellement le forcing que ça en est ridicule !

Signaler Répondre
avatar
Rien sans la sécurité le 10/01/2026 à 10:17

Super idée
Mais tant sue la sécurité urbaine ne sera pas pleinement rétablie
Les familles et femmes n’iront pas et se sera comme à miribel majoritairement lieu de harcèlement agression et incivilités

Signaler Répondre
avatar
kool le 10/01/2026 à 10:12

Hidalgo,doucet,même programme nul

Signaler Répondre
avatar
Il faut bien le dire le 10/01/2026 à 10:11

Le concours Lépine des projets, promesses,....... continue !
Y aurait il une élection quelconque dans les prochains mois ?

Signaler Répondre
avatar
Bravo le 10/01/2026 à 10:10

Super projet ! Doucet sera réélu.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.