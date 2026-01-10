Grégory Doucet avance sur son projet de baignade urbaine : la "piscine" de la Confluence soumise au vote du prochain conseil municipal

L'exécutif écologiste lyonnais présentera, lors du conseil municipal du 22 janvier, une délibération actant le principe d’un projet de baignade urbaine aménagée dans la darse de la Confluence.

Le projet avait été présenté en mai 2025 par Grégory Doucet. Et à l'approche des élections municipales, il accélère.

Présenté comme un enjeu d’adaptation climatique, le projet répond, selon la Ville de Lyon, à la multiplication des épisodes de canicule et à la nécessité de proposer de nouveaux lieux de fraîcheur, en complément des piscines municipales. L’accès à la baignade est ainsi présenté comme un enjeu de santé publique, de justice sociale et de qualité de vie, dans un contexte de réchauffement climatique marqué.

La délibération du 22 janvier, une fois votée par les conseillers municipaux, doit lancer la phase de réalisation. Elle prévoit de confier à la SPL Lyon Confluence la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement d’un site sécurisé de baignade, comprenant trois bassins répartis sur un périmètre d’environ 1500 m2, au cœur de la darse. Deux usages distincts sont envisagés : un usage récréatif, destiné au grand public, avec deux bassins aux fonds aménagés et un usage sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage.

L’ouverture du site est annoncée pour l’été 2027.

La Ville annonce également le lancement prochain d’une concertation avec les habitants, afin de recueillir leurs attentes et usages, non pas pour valider ou non le principe d'une zone de baignade à la Confluence, mais pour alimenter les études à venir.