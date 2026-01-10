Grégory Doucet avance sur son projet de baignade urbaine : la "piscine" de la Confluence soumise au vote du prochain conseil municipal

L'exécutif écologiste lyonnais présentera, lors du conseil municipal du 22 janvier, une délibération actant le principe d’un projet de baignade urbaine aménagée dans la darse de la Confluence.
Le projet avait été présenté en mai 2025 par Grégory Doucet. Et à l'approche des élections municipales, il accélère.
Présenté comme un enjeu d’adaptation climatique, le projet répond, selon la Ville de Lyon, à la multiplication des épisodes de canicule et à la nécessité de proposer de nouveaux lieux de fraîcheur, en complément des piscines municipales. L’accès à la baignade est ainsi présenté comme un enjeu de santé publique, de justice sociale et de qualité de vie, dans un contexte de réchauffement climatique marqué.
La délibération du 22 janvier, une fois votée par les conseillers municipaux, doit lancer la phase de réalisation. Elle prévoit de confier à la SPL Lyon Confluence la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement d’un site sécurisé de baignade, comprenant trois bassins répartis sur un périmètre d’environ 1500 m2, au cœur de la darse. Deux usages distincts sont envisagés : un usage récréatif, destiné au grand public, avec deux bassins aux fonds aménagés et un usage sportif, avec des lignes d’eau dédiées à la nage.
L’ouverture du site est annoncée pour l’été 2027.
La Ville annonce également le lancement prochain d’une concertation avec les habitants, afin de recueillir leurs attentes et usages, non pas pour valider ou non le principe d'une zone de baignade à la Confluence, mais pour alimenter les études à venir.
cette propension à tout faire « voter » avant les élections paraît tout de même gonflé et disproportionné, tout est bon pour faire passer n’importe quoi quand il y a le feu au navire !Signaler Répondre
pour les amateurs de baignades, cherchez d’autres spots…franchement
Largement mieux que ces 2 pitres oui à 200%Signaler Répondre
Il n'avance pas ce gars, il recule ou il s’empêtre en mentant et en arnaquant les honnêtes lyonnaisSignaler Répondre
Non mais il est complètement taré ! Ça a coûté des milliards à Paris pour qu'une poignée de militants pseudos écolos fassent 5 min de trempette....Signaler Répondre
Mais ils vont arrêter tous ces cons de cramer la caisse ?
Retirer les milliers de voitures qui passent chaque heure à Perrache est également une mission urgente de salubrité publique.Signaler Répondre
Ou pas.Signaler Répondre
Une « œuvre » qui verra le jour, alors que Doucet ne sera plus maire …Signaler Répondre
quels moyens seront mis en œuvre pour assurer :Signaler Répondre
- la sécurité sanitaire : la Saône est salue et puante, surtout en été. Quelle surveillance chimique ? quelle prévention des usages malfaisants : pisseurs, vomisseurs, jeteurs de déchets ?
- la sécurité tout court : protection contre les harceleurs ? voyeurs ? chapardeurs ? dragueurs lourds ? djumbéeurs ? junkies ?
Merci bien d'y répondre précisément faute de quoi l’annonce est purement démagogique et électoraliste
Il y a déjà eu 4 noyades dans ce bassin, bande de cavestrons !Signaler Répondre
J'en peux plus de ces.... Ça urge vivement les élections...Signaler Répondre
pour 2 milliards d'euros, on peut en faire des piscines....Signaler Répondre
Et, les contrôles sanitaires et sécuritaires seront moins chers que le péage du mégalo-tunnel.
De l'argent public vraiment utile aux lyonnais, et cohérent avec la catastrophe climatique future (plus de fraicheur, moins de pétrole).
Le bougre, il vote des projets pour 2027Signaler Répondre
Mais dans 3 mois il est dégagé !
La concertation selon DoucetSignaler Répondre
Je décide et je ne demande pas l’avis aux habitants lol.
sans oublié les guignols aulas et wauquiez.Signaler Répondre
A la place de l’insécurité dans les rues de Lyon, il faut mieux penser a aller se baigner. vraiment ils vivent dans un autre monde.Signaler Répondre
la copie conforme à IDALGOT de Paris originaire de Lyon.Signaler Répondre
lui aime les enchères.
allo Greg le parisiens ,t'as foutu tellement la haine aux lyonnais que cela ne servira a rien de continuer !
Un bon projet à la "zéde", idéal pour les tarés qui se baladent dans la ville en short et tee-shirt par températures négatives.Signaler Répondre
N'y a-t-il vraiment rien de plus urgent et d'important à faire avec notre argent ?Signaler Répondre
3 mois à tenir.Signaler Répondre
Ce qui est certain c´est que l´on ne les reverra pas de sitôt à LYON. Un peu comme les socialistes qui ont disparu de la circulation,tellement qu´ils ont accumuler les bourdes avec le chéquier de la ville et de la métropole.
On récolte ce que l´on sème...
C'est une excellent nouvelle. Lyonnais de naissance et résidant dans la métropole j'ai toujours trouvé dingue que les seuls lieux pour se rafraichir hormis les piscines municipales, mais elles sont trop souvent typées pratique pure et dure de la natation, soient le parc de Miribel au nord et les Roches de Condrieu au sud. Pour une agglomération de cette taille c'est vraiment très insuffisant. Alors peut être que ce n'est pas grand chose mais cela va dans le sens d'une ville qui offre des services adaptés à ses habitants et aux conditions climatiques et c'est très bien. Pourvu que cela continue.Signaler Répondre
Genial! Toute la racaille des quartiers dans un seul endroit. Ca sera très convivial!Signaler Répondre
Je plains les immeubles autours la vue mdr le bruit ect et deux l'eau sera nettoyé et tout ou ça sera l'eau du Rhône pollué envahi de vélo ?Signaler Répondre
compte tenu du peu de piscines à Lyon, c’est plutôt une bonne idée me semble-t-ilSignaler Répondre
Est ce que doucet ira se baigner là dedans avec sa famille ?Signaler Répondre
Il a confondu le Rhône avec l'Ardèche apparemment
Jpeux pas j'ai piscine privée grâce à mes defiscSignaler Répondre
On cherche encore la cohérence de son programme. En revanche, il est flagrant qu’il ne perçoit les habitants que comme de cibles marketing. Son absence de connaissances sociologiques, économiques, culturelles est dramatique. C’est le maire de la division qui répond aux préoccupations sociales à la marge et par la démagogie. Il n’est pas plus digne et apte à la fonction qu’Aulas.Signaler Répondre
ON A VU LE FLOP DE LA BAIGNADE DANS LA SEIN AVEC HIDALOGO QUI A COUTE QUELQUES MILLIARDS AUX CONTRIBUABLE POUR RIEN ET LES ESCROS LOGISTES DE LYON VEULENT FAIRE PAREIL MAIS QUELLE HONTE DE FOUTRE EN L AIR L ARGENT DES CONTRIBUABLES FAUT ARRETER CETTE GABEGIESignaler Répondre
Est ce que l'on va pouvoir se balader en slip dans le quartier du coup ? Je ne vois pas de cloison pour séparer l'espace public et cette piscine..Signaler Répondre
Si jamais ça se fait un jour, il sera déjà très loin... :-DSignaler Répondre
Les habitants seront consultés après le vote comme il se doit !Signaler Répondre
La signature des écolos .
Ce pauvre petit maire avec son militantisme est vraiment en pleine noyade démagogique.
C'est fou cette propension pour les écolos à vouloir se baigner en rivière....Signaler Répondre
C'est sûr qu'il n'y a rien de plus urgent à faire ..
L'atonie économique de centre ville ne le concerne pas 🤦
Et tous les deux à la porte en mars prochain......Signaler Répondre
Se baigner là dedans ? Avec une eau stagnante, les soulards du samedi soir qui urinent, vomissent, jettent leurs déchets......mieux vaut une piscine chlorée.Signaler Répondre
Les consultations dermatologiques vont exploser. S'installer en tant que dermatologue peut être un bon plan :)
avec tous les antibiotiques et les résidus d'oestrogenes qui arrivent par le Rhône et la Saône faudra pas boire la tasse !Signaler Répondre
À l’approche des élections Doucet multiplie les promesses alors qu’il aurait pu le faire pendant 6 ans et n’a rien fait. Qui va le croire ???Signaler Répondre
Un grand projet pour l'attractivité et le rayonnement de Lyon🤪 Oh ! Mais mais au fait les écolos avec leur idéologie : ils n'auraient jamais eu comme projet de creuser une darse ni de faire muter Confluence : trop impactant, conséquent pour la planète !Signaler Répondre
Il fait tellement le forcing que ça en est ridicule !Signaler Répondre
Super idéeSignaler Répondre
Mais tant sue la sécurité urbaine ne sera pas pleinement rétablie
Les familles et femmes n’iront pas et se sera comme à miribel majoritairement lieu de harcèlement agression et incivilités
Hidalgo,doucet,même programme nulSignaler Répondre
Le concours Lépine des projets, promesses,....... continue !Signaler Répondre
Y aurait il une élection quelconque dans les prochains mois ?
Super projet ! Doucet sera réélu.Signaler Répondre