Tirs à répétition, une mère touchée… la maire de Décines appelle à l’aide et passe à l’action

Dans la soirée du vendredi 24 avril, plusieurs détonations ont été signalées rue Sully, dans un secteur connu pour des activités liées au trafic de stupéfiants. Une dizaine de tirs ont visé des véhicules stationnés, touchant au moins cinq voitures.

Lors de ces faits, une femme d’une quarantaine d’années, accompagnée de ses enfants, a été blessée par balle au mollet. Dans la nuit suivante, de nouveaux coups de feu ont été entendus dans le même secteur.

Dans ce contexte tendu, la Ville a décidé de renforcer son dispositif de tranquillité publique à l’approche de l’été. Un arrêté municipal anti-regroupement entrera en vigueur du 1er mai au 30 septembre.

Il interdira notamment les rassemblements non autorisés entre 21 heures et 6 heures du matin dans plusieurs secteurs, dont le centre-ville et certains parkings. L’objectif affiché est de limiter les nuisances et d’éviter les occupations problématiques de l’espace public.

Si cette mesure s’inscrit dans une logique saisonnière déjà observée dans d’autres communes, son calendrier coïncide avec une recrudescence récente des violences.

"Notre ville ne doit pas devenir un champ de bataille"

Dans un communiqué, la maire Laurence Fautra a de son côté directement lié les événements du week-end à des phénomènes de narcotrafic : "Depuis vendredi soir, les habitants du quartier du Prainet sont les victimes collatérales d'une guerre urbaine liée au narcotrafic avec des faits d'une grande gravité : tirs, incendies, intimidation."

Elle rappelle également qu’"une femme, mère de famille décinoise et accompagnée de ses enfants au moment des faits, a même été blessée par balle", saluant l’intervention des policiers municipaux qui lui ont prodigué les premiers soins.

Face à cette situation, la Ville estime ne pas pouvoir agir seule. L'édile appelle explicitement l’État à intervenir davantage : "La Ville de Décines-Charpieu appelle l'État et le Ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à des engagements concrets : une Brigade spécialisée de terrain, avec des moyens efficaces, des équipes dédiées et une présence durable."

La municipalité souligne également que ses services ont dû faire face simultanément à une forte affluence autour du Groupama Stadium et de la LDLC Arena, mobilisant des moyens déjà limités.

La maire conclut par un message ferme : "Notre ville doit être purgée de ses narcotrafiquants, il est hors de question que nous soyons livrés à nous-mêmes et abandonnés par l'État !"