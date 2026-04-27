Tirs à répétition, une mère touchée… la maire de Décines appelle à l’aide et passe à l’action

Dans la soirée du vendredi 24 avril, plusieurs détonations ont été signalées rue Sully, dans un secteur connu pour des activités liées au trafic de stupéfiants. Une dizaine de tirs ont visé des véhicules stationnés, touchant au moins cinq voitures.
Lors de ces faits, une femme d’une quarantaine d’années, accompagnée de ses enfants, a été blessée par balle au mollet. Dans la nuit suivante, de nouveaux coups de feu ont été entendus dans le même secteur.
Dans ce contexte tendu, la Ville a décidé de renforcer son dispositif de tranquillité publique à l’approche de l’été. Un arrêté municipal anti-regroupement entrera en vigueur du 1er mai au 30 septembre.
Il interdira notamment les rassemblements non autorisés entre 21 heures et 6 heures du matin dans plusieurs secteurs, dont le centre-ville et certains parkings. L’objectif affiché est de limiter les nuisances et d’éviter les occupations problématiques de l’espace public.
Si cette mesure s’inscrit dans une logique saisonnière déjà observée dans d’autres communes, son calendrier coïncide avec une recrudescence récente des violences.
"Notre ville ne doit pas devenir un champ de bataille"
Dans un communiqué, la maire Laurence Fautra a de son côté directement lié les événements du week-end à des phénomènes de narcotrafic : "Depuis vendredi soir, les habitants du quartier du Prainet sont les victimes collatérales d'une guerre urbaine liée au narcotrafic avec des faits d'une grande gravité : tirs, incendies, intimidation."
Elle rappelle également qu’"une femme, mère de famille décinoise et accompagnée de ses enfants au moment des faits, a même été blessée par balle", saluant l’intervention des policiers municipaux qui lui ont prodigué les premiers soins.
Face à cette situation, la Ville estime ne pas pouvoir agir seule. L'édile appelle explicitement l’État à intervenir davantage : "La Ville de Décines-Charpieu appelle l'État et le Ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à des engagements concrets : une Brigade spécialisée de terrain, avec des moyens efficaces, des équipes dédiées et une présence durable."
La municipalité souligne également que ses services ont dû faire face simultanément à une forte affluence autour du Groupama Stadium et de la LDLC Arena, mobilisant des moyens déjà limités.
La maire conclut par un message ferme : "Notre ville doit être purgée de ses narcotrafiquants, il est hors de question que nous soyons livrés à nous-mêmes et abandonnés par l'État !"
C'est bon, pleure pas copain.Signaler Répondre
Les soldats en banlieue, ils vont galèrer.
Je vais encore répéter la même chose! En ce moment, il y a plus de 8000 soldats au Moyen Orient! Ils servent a quoi? On peux pas les mettre en France?Signaler Répondre
Pour les JO, on l'a bien fait! On a un président qui s'occupe plus de l'étranger que de la France! Pourtant on lui en donne du pognon!
Bravo Madame Il faudrait que le Ministre réponde aux attentes de beaucoup de Français ! un peu d’efficacité…Signaler Répondre
Il est encore plus facile d'éradiquer les moustiques Tigres que les trafiquants de stupéfiants.Signaler Répondre
C'est littéralement peine perdue 😂😂😂
C'est vrai que pas loin de cette rue il y a le stade et la salle de spectacle qui monopolisent les policiers municipaux et certainement des nationaux quand il y a des évènements où quelque fois 60 000 personnes qui déboulent.Signaler Répondre
Les nuisibles doivent bien le savoir !
En attendant cette rue Sully dont on parle tout le temps j'ai été voir sur G....e Maps c'est la rue de la fameuse école coranique dont l'État a décidé de mettre fin aux subventions publiques à partir de la rentrée 2025, notamment pour "des atteintes aux valeurs de la République"...
combien de fois a t on entendu , force restera a la loi , ma main ne tremblera pas , il n'y a pas de quartier interdit ,,,,,mais il ne se passe strictement rien a part une fois où deux une action avec présence de télé pour passer aux infos,,,,puis plus rien .Une fois de plus la Maire n obtiendra rien.Signaler Répondre
La source c'est le consomateur, éradiquons la source du problème, financièrement ou physiquement, le narco trafique, sera assècherSignaler Répondre
Le militant écolo qui sert de maire de Lyon ne dit pas la même chose ? C'est liée à son militantisme ? Son aveuglement et ses postures militantes ?Signaler Répondre
Un sentiment...Signaler Répondre
Face à des énergumènes qui ne savent pas tirer ça doit pas êtes bien difficile.Signaler Répondre