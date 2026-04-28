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Décines-Charpieu : incendie dans un immeuble, une dizaine d’habitants évacués

Décines-Charpieu : incendie dans un immeuble, une dizaine d’habitants évacués
Décines-Charpieu : incendie dans un immeuble, une dizaine d’habitants évacués - LyonMag

Réveil agité pour les habitants de cet immeuble de l’est lyonnais.

Un incendie s’est déclenché aux premières heures de la matinée, ce mardi, dans un immeuble situé avenue Salvador-Allende, à Décines-Charpieu, dans la métropole de Lyon.

Selon les premiers éléments, le feu est parti peu après 6h dans les parties communes du bâtiment. Alertés rapidement, les secours sont intervenus en nombre pour contenir les flammes et éviter toute propagation.

Importants dégagements de fumée

Au total, 26 sapeurs-pompiers appuyés par 8 engins ont été mobilisés sur place. Avant même leur arrivée, une dizaine d’habitants avaient quitté les lieux par mesure de précaution.

Si l’incendie a été rapidement circonscrit, il a provoqué d’importants dégagements de fumée dans l’immeuble. Aucun blessé n’est à signaler.

Un logement a toutefois été particulièrement impacté, noirci par les fumées. Un relogement temporaire des occupants pourrait être envisagé, même si le sinistre reste, à ce stade, sans gravité majeure.

Tags :

incendie

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