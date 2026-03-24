Lyon : une femme de 64 ans décède dans un violent incendie en centre-ville

Un violent incendie s’est déclaré dans la soirée de ce lundi 23 mars, peu après 22 heures, dans un immeuble situé 1 rue de l’Alma, à proximité du parc Sutter (Lyon 1er).

Selon les premiers éléments, le feu a pris au rez-de-chaussée du bâtiment, mobilisant rapidement d’importants moyens.

À l’intérieur de l’appartement des Pentes de la Croix-Rousse touché par les flammes, les secours ont découvert le corps sans vie d’une femme âgée de 64 ans. Très gravement atteinte, la victime n’a pas pu être sauvée. Son décès a été constaté sur place par un médecin.

Une trentaine de sapeurs-pompiers, appuyés par une dizaine d’engins, ont été engagés pour maîtriser l’incendie. Par mesure de sécurité, onze occupants de l’immeuble ainsi que des bâtiments voisins ont été évacués durant l’intervention. Ils ont pu regagner leur logement une fois la situation sécurisée.

Les circonstances exactes du sinistre restent à déterminer. Une enquête a été ouverte.