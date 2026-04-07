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Des dizaines de pompiers déployés en centre-ville de Lyon : ce que l’on sait

Des dizaines de pompiers déployés en centre-ville de Lyon : ce que l’on sait
Des dizaines de pompiers déployés en centre-ville de Lyon : ce que l’on sait - LyonMag

Une épaisse fumée en plein cœur de la Presqu’île. 

Ce mardi 7 avril, aux alentours de 10h30, un feu s’est déclaré dans un appartement situé rue Sala, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre. Au total, 45 soldats du feu et 15 engins ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie survenu au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation qui compte quatre étages, précise le Progrès. 

Selon les premiers éléments, le sinistre a été contenu puis éteint. Mais les opérations se sont prolongées une grande partie de la journée. En cause : un logement particulièrement encombré, compliquant fortement l’accès et les manœuvres des secours. Cette situation pourrait être liée à un syndrome de Diogène chez l’un des occupants.

Par ailleurs, une vigilance particulière a été mise en place concernant la solidité du bâtiment. Des fragilités ont été évoquées au niveau des poutres entre le rez-de-chaussée et une mezzanine, nécessitant une surveillance accrue.

Conséquence directe de l’intervention : la rue Sala a été fermée à la circulation dans les deux sens, entre la rue Victor-Hugo et les quais de Saône, perturbant le trafic en centre-ville.

Aucune victime n’est à déplorer. En revanche, trois personnes, occupants de l’appartement sinistré, ont dû être relogées.

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incendie

3 commentaires
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Romulus le 07/04/2026 à 19:20

à quel numéro rue Sala ?

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HardRockeuse le 07/04/2026 à 18:25

décidément. cette année 2026 est sous le signe du feu 🔥 flippant

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Ritchie le 07/04/2026 à 16:27

Une épaisse fumée en plein cœur de la Presqu’île ... Macron essaye de réfléchir ...

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