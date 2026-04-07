Des dizaines de pompiers déployés en centre-ville de Lyon : ce que l’on sait

Ce mardi 7 avril, aux alentours de 10h30, un feu s’est déclaré dans un appartement situé rue Sala, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre. Au total, 45 soldats du feu et 15 engins ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie survenu au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation qui compte quatre étages, précise le Progrès.

Selon les premiers éléments, le sinistre a été contenu puis éteint. Mais les opérations se sont prolongées une grande partie de la journée. En cause : un logement particulièrement encombré, compliquant fortement l’accès et les manœuvres des secours. Cette situation pourrait être liée à un syndrome de Diogène chez l’un des occupants.

Par ailleurs, une vigilance particulière a été mise en place concernant la solidité du bâtiment. Des fragilités ont été évoquées au niveau des poutres entre le rez-de-chaussée et une mezzanine, nécessitant une surveillance accrue.

Conséquence directe de l’intervention : la rue Sala a été fermée à la circulation dans les deux sens, entre la rue Victor-Hugo et les quais de Saône, perturbant le trafic en centre-ville.

Aucune victime n’est à déplorer. En revanche, trois personnes, occupants de l’appartement sinistré, ont dû être relogées.