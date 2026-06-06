Une plainte vise un animateur à Charly, la mairie annonce sa suspension immédiate

La mairie de Charly, au sud-ouest de Lyon, prend la parole après les révélations autour d’une plainte visant un animateur du centre de loisirs communal.

Dans un communiqué publié ce samedi 6 juin, le maire Olivier Araujo réagit à l’article du Progrès évoquant une plainte déposée par la famille d’une enfant accueillie au centre de loisirs, pour des soupçons de comportements inappropriés de la part d’un animateur.

La municipalité affirme avoir réagi dès le signalement effectué par la famille.

Selon la mairie, l’animateur a été suspendu le jour même, afin qu’"il n’y ait plus aucun contact avec les enfants", dans l’attente des conclusions de l’enquête. La Ville de Charly précise toutefois qu’il s’agit d’une mesure conservatoire, prise à titre préventif, et rappelle que l’agent bénéficie de la présomption d’innocence.

Elle souligne également que l’animateur conteste les faits reprochés.

La plainte a été confiée à la gendarmerie d’Irigny, qui mène désormais les investigations sous l’autorité du parquet de Lyon. Une affaire qui prend une certaine ampleur, en plein drame Lyhanna, dont le tueur présumé Jérôme Barella avait été signalé au printemps à la justice.

Dans son communiqué, Olivier Araujo assure que "la première préoccupation de la mairie est de s’assurer de la santé, de la sécurité et de la protection des enfants confiés au service public", tout en veillant à ne pas interférer avec les investigations en cours.

La commune indique enfin que les services municipaux restent disponibles pour répondre aux interrogations des familles sur le fonctionnement du centre de loisirs, tandis que les questions liées à l’enquête doivent être adressées directement à la gendarmerie d’Irigny.