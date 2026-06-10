Charly : une troisième famille porte plainte contre un animateur accusé d’agressions sexuelles

Une troisième plainte a été déposée contre un animateur de centre de loisir, sur la commune de Charly, déjà visé par deux procédures judiciaires pour des faits présumés de viols sur mineures.

Selon les nouveaux éléments, cette nouvelle plainte concerne une fillette âgée de 3 ans et demi. Après avoir interrogé son enfant à la suite de la médiatisation de l'affaire, sa mère aurait recueilli des propos laissant penser à de possibles attouchements sexuels, rapporte le Progrès. La famille s'est rendue à la gendarmerie pour déposer plainte le lundi 8 juin.

D'après les informations communiquées par l'avocat représentant plusieurs familles dans ce dossier, l'enfant concernée n'était pas rattachée au groupe habituellement encadré par l'animateur mis en cause. Sa mère s'était toutefois interrogée auparavant sur le fait que ce dernier accompagne des enfants plus jeunes aux toilettes.

Cette troisième plainte intervient alors que les révélations successives autour de cette affaire ont provoqué une vive émotion dans la vallée du Garon et plus largement dans l'ouest lyonnais.

Les proches de la première enfant à avoir dénoncé des faits présumés de violences sexuelles espèrent que la médiatisation du dossier permettra à d'éventuelles victimes ou témoins de se manifester. L'animateur, qui aurait exercé dans plusieurs structures du secteur au cours des dernières années, est aujourd'hui au centre des investigations menées par les enquêteurs.

Sur le plan judiciaire, les examens psychologiques concernant la première plaignante ont finalement été avancés au début du mois de juin, alors qu'ils étaient initialement programmés plus tard dans l'été.

Placée en garde à vue au début du mois de mai, la personne mise en cause conteste les accusations portées contre elle. À ce stade, elle est ressortie libre de cette mesure et aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à son encontre. L'enquête se poursuit.