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La Métropole de Lyon veut tout de suite accélérer sur le logement, entre rénovations et nouvelles constructions

La Métropole de Lyon veut tout de suite accélérer sur le logement, entre rénovations et nouvelles constructions
© Métropole de Lyon – Etienne Maury – Item

En déplacement dans le 9e arrondissement, la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli a affirmé faire du logement une priorité immédiate, avec un double objectif : réhabiliter massivement et relancer la production.

Le logement s’impose comme l’un des premiers chantiers du mandat métropolitain. En visite à la résidence Pierre Audry, dans le 9e arrondissement de Lyon, Véronique Sarselli a affiché une ligne claire : agir rapidement sur l’existant tout en débloquant de nouveaux projets.

"Le logement est une priorité immédiate. Nous devons à la fois rénover pour améliorer concrètement la vie des habitants et relancer l’offre", a-t-elle insisté sur place.

Premier axe : accélérer la rénovation du parc, notamment social. Sur place, la visite de la résidence Pierre Audry où 110 logements sont en cours de réhabilitation, illustre cette stratégie. Isolation des façades, changement des menuiseries, installation d’une chaufferie bois : l’objectif est double, améliorer le confort et réduire les factures.

À terme, la consommation d’énergie doit être divisée par deux et l’empreinte carbone réduite par dix, avec des logements passant d’une étiquette énergétique F à B.

"La rénovation urbaine, c’est du concret : elle transforme le quotidien des habitants", a souligné le vice-président à l'Habitat Alexandre Vincendet.

Mais la Métropole ne veut pas s’arrêter à la rénovation. Face à une demande toujours forte, elle entend aussi relancer la construction. Des projets identifiés doivent être débloqués rapidement pour apporter des réponses à court terme, tout en structurant une stratégie plus durable.

"Chaque logement créé compte", rappelle Claire Pouzin, vice-présidente en charge de l'Offre de Logement, évoquant la nécessité d’agir immédiatement sans perdre de vue le long terme.  

Une feuille de route attendue d’ici l’été

La nouvelle gouvernance métropolitaine entend coordonner l’action publique autour de ces deux priorités.

Une feuille de route plus précise doit être présentée d’ici le mois de juin, dans le cadre d’un dialogue avec les maires de l'agglomération. Entre urgence sociale, transition énergétique et manque d’offre, la Métropole joue une partie décisive dès le début du mandat.

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30 commentaires
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Dan le 04/04/2026 à 14:49
bailleur69 a écrit le 03/04/2026 à 10h57

j ai tellement eu de problème avec les locataires que j ai tout vendu. c est le dernier qui m a dégoûté. parce qu il avait offert une moto à sa copine qui venait d avoir son permis il n avait plus d argent pour payer son loyer. j ai dû remonter jusqu a ses parents pour être payé, puis j ai mis en vente. l assurance vie est plus rentable pour ses vieux jours

Vous avez bien de la chance d'avoir suffisamment pour pouvoir louer.... En fait le risque existe , bien faible. L'histoire de la moto serait très drôle si ce n'était un Fake comme votre pseudo prorpriétarisme... J'ai beaucoup ri, comme pour la plupart des commentaires hors sol et simplement insultants voire débiles...

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Logement sélectif le 04/04/2026 à 12:25
123456 a écrit le 04/04/2026 à 07h28

Le principe c'est : il faut bétonner absolument et partout. Ça fait pas très écologique...

Tout à fait. Il faut conserver la rareté du logement pour que les bobos-écolos puissent rester entre eux avec un gros patrimoine.
Sérieusement, il manque cruellement de logements, donc il faut construire! La Métropole est attractive, ce qui est une bonne chose, donc les logements doivent suivre.
Les principes "anti-béton", ça parait très bien quand on est déjà logé et qu'on manque de rien.

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Monpays le 04/04/2026 à 08:44

Faire éventuellement un peu de logements sociaux mais PAS de logement migratoires ou communautaires ,ce que l'on a vu fleurir dans le 8° au grand dam de la notoriété de l'arrondissement précipitant son déclassement et l'abandon par la classe moyenne ( Etats unis, Santy, Mermoz, Bachut ....)

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123456 le 04/04/2026 à 07:28

Le principe c'est : il faut bétonner absolument et partout. Ça fait pas très écologique...

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Effectivement le 03/04/2026 à 18:13
Silvio69 a écrit le 03/04/2026 à 16h08

Ça veut dire qu'on va avoir droit à des logements sociaux dans l'Ouest lyonnais ou on a le droit de rêver avec cette nouvelle mandature ?

dans sa commune paraît-il qu'elle fait payer un million d'euros de pénalité pour ne pas respecter la loi

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Quix le 03/04/2026 à 18:06
ecologie mon amour a écrit le 03/04/2026 à 16h23

ben justement c'est là l'idée.
concentrons tous les pauvres au même endroit, je ne vois pas ce qui peut mal se passer.

du social de partout pour qu'il ne soit pas concentré dans certaines villes comme saint denis ou roubaix...
ou venissieux ou vaulx en velin...

tu commences à comprendre qui est responsable de la ghettoïsation de certains quartier et donc des problèmes que cela engendre?

Le DALO de Sarkozy est une usine à gaz, et a créé un mouvement de surenchères et d'abus sur ce que l'État doit faire. Nous ne sommes pas loin d'un DALO international : par exemple, des anciens colonisés résidant à l'étranger, pourraient exiger et obtenir que la France les loge à l'étranger dans des immeubles qu'elle bâtirait pour eux, en raison de l'Histoire coloniale génocidaire, et leur attribue aussi les bénéfices de la CAF.

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Quix le 03/04/2026 à 17:59
ecologie mon amour a écrit le 03/04/2026 à 16h23

ben justement c'est là l'idée.
concentrons tous les pauvres au même endroit, je ne vois pas ce qui peut mal se passer.

du social de partout pour qu'il ne soit pas concentré dans certaines villes comme saint denis ou roubaix...
ou venissieux ou vaulx en velin...

tu commences à comprendre qui est responsable de la ghettoïsation de certains quartier et donc des problèmes que cela engendre?

Erreur très factuelle. Les "problèmes" soi-disant générés par la ghettoïsation seront juste plus répandus, et sont déjà concrètement observables dans de nombreuses communes encore réputées calmes, sans problèmes, il y a peu de temps, et sans ghetto.
Il suffit d'un meneur dans une classe pour la perturber, d'une ou deux familles pour dégrader le vivre-ensemble dans un immeuble à mixité sociale. La narco-culture et ses alliés, sa violence, seront juste mieux partagés : des guetteurs partout, une prise de pouvoir plus généralisée "tu passes la porte de l'immeuble seulement si on t'autorise".
Il y a une dynamique bien plus large, et qui interroge sur ce qui faisait notre communauté politique qui a déjà explosé et se soumet intellectuellement et physiquement.

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ilenarrive le 03/04/2026 à 17:03

Il faut bien loger tous les mineurs isolés clandestins qui dorment sous les tentes 😉

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ecologie mon amour le 03/04/2026 à 16:23
velobobo a écrit le 03/04/2026 à 14h56

Du social toujours du social ! Dans quelques années, la France sera à l’image de St Denis et Roubaix !

ben justement c'est là l'idée.
concentrons tous les pauvres au même endroit, je ne vois pas ce qui peut mal se passer.

du social de partout pour qu'il ne soit pas concentré dans certaines villes comme saint denis ou roubaix...
ou venissieux ou vaulx en velin...

tu commences à comprendre qui est responsable de la ghettoïsation de certains quartier et donc des problèmes que cela engendre?

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 16:12
c est un pret a écrit le 03/04/2026 à 12h54

une avance pour anticiper les travaux ..le gars wauquiez disait hier que c etait pour faire la soudure ,le temps que les assurances enterinent les protocoles de dedomagements

Ah bon si ça vient de wauquiez un prêt à une école catho, on va donc payer ;-)

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Silvio69 le 03/04/2026 à 16:08

Ça veut dire qu'on va avoir droit à des logements sociaux dans l'Ouest lyonnais ou on a le droit de rêver avec cette nouvelle mandature ?

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Argyll le 03/04/2026 à 15:37

Concernant les futurs projets de construction de logements, on peut s'attendre à une véritable guérilla politique et juridique de la part d'associations pilotées par des activistes non neutres politiquement et déterminés, pour des motifs qu'ils jugeront très légitimes (environnement, écologie etc). Avec les temps de traitement des tribunaux, il y aura beaucoup de projets entravés au-delà du terme du mandat. De quoi critiquer ensuite la nouvelle gouvernance métropolitaine.

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velobobo le 03/04/2026 à 14:56

Du social toujours du social ! Dans quelques années, la France sera à l’image de St Denis et Roubaix !

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Public le 03/04/2026 à 14:53

Et concernant les bâtiments de la métropole des intentions de renovation ? Car niveau gabgie énergétique ça semble être du bon niveau a commencer par rue du Lac.

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e lectrice le 03/04/2026 à 12:57
Hypocrisie a écrit le 03/04/2026 à 11h24

Que Madame Sarselli commence par sa propre commune. Pendant des années elle a payé des amendes vu qu'elle refusait de construire du social dans sa commune.
Elle a bon dos cette dame.

Elle a raison ça coûte moins cher aux contribuables que de payer à fonds perdus pour les aides en tout genre.....

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c est un pret le 03/04/2026 à 12:54
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 12h28

Les Chartreux est une école privée normalement pas d'argent public à mettre dedans. A suivre...

une avance pour anticiper les travaux ..le gars wauquiez disait hier que c etait pour faire la soudure ,le temps que les assurances enterinent les protocoles de dedomagements

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Hi han, je sais tout le 03/04/2026 à 12:45
Ex Précisions a écrit le 03/04/2026 à 12h28

Les Chartreux est une école privée normalement pas d'argent public à mettre dedans. A suivre...

Ça veut dire QUOI "normalement" ? Sois tu sais et tu cites les textes, soit tu ne sais pas et tu te tais.

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Ex Précisions le 03/04/2026 à 12:28
mieux géré? a écrit le 03/04/2026 à 11h58

on espere...meme avec les 3 millions consentis pour gerer les desastres aux chartreux...(sans point d interrogation ni d exclamation)

Les Chartreux est une école privée normalement pas d'argent public à mettre dedans. A suivre...

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pas comprendu ? le 03/04/2026 à 12:12
mieux géré? a écrit le 03/04/2026 à 11h58

on espere...meme avec les 3 millions consentis pour gerer les desastres aux chartreux...(sans point d interrogation ni d exclamation)

3 Millions pour Les charteux c est la Région .
Sarselli c est la Metropole .
La région et la Metropole ce sont 2 choses differentes .
Donc aucun rapport entre Sarselli et les 3 Millions .
Tu as comprendu maintenant ?
Oui ? quel bonheur !!
Alors ," imprime , imprime imprime ".(Omar Sy , Intouchables)

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et bien non justement le 03/04/2026 à 12:07
Hypocrisie a écrit le 03/04/2026 à 11h24

Que Madame Sarselli commence par sa propre commune. Pendant des années elle a payé des amendes vu qu'elle refusait de construire du social dans sa commune.
Elle a bon dos cette dame.

Que Madame Sarselli commence par la Metropole car tel est maintenant son rayon d'action.
Vous vous souvenez de Renaud Payre?tres autosatisfait de son tres maigre bilan en terme de logements neufs .

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Argyll le 03/04/2026 à 12:05

Entre les bras qui manquent, les finances en berne, les ABF (Architectes et Bâtiments de France), très tâtillons, la règlementation à double injonction contraire, et les voisins gênés par l'ombre des nouveaux immeubles, qui lancent des procédures, la tâche est très ardue.
Concernant le manque de bras, avec 6 millions de chômeurs, on devrait y arriver.
Sinon, un des présidents d'une fédération du BTP expliquait qu'en 20 ans la productivité du secteur a baissé de 20% et ce serait bien plus si on prenait en compte le travail dissimulé, donc non pris en compte dans les calculs officiels de productivité.

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MARCUPULU le 03/04/2026 à 12:02
MARCOPAULO a écrit le 03/04/2026 à 11h42

que la com COMMENCE !!!!

Que la parlote et le frein ecolo sur les logements neufs cessent .

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mieux géré? le 03/04/2026 à 11:58
j ai plus a écrit le 03/04/2026 à 10h55

confiance avec la metropole droite..

on espere...meme avec les 3 millions consentis pour gerer les desastres aux chartreux...(sans point d interrogation ni d exclamation)

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Blutch le 03/04/2026 à 11:55

Donc les communes de Ste Foy et Tassin vont arrêter de bloquer tous les projets immobiliers sur leur territoire? Ou c'est juste, faites ce que je dis, pas ce que je fais (depuis des années) ?

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johnny le 03/04/2026 à 11:54

Y veulent que les appartements soit rénové ect mdr quand on en parle au propriétaire c'est cher on a pas d'argent
Dans mon immeuble sa fait 2/3 ans qui doivent refaire l'isolation extérieure mais 11 milles euro devis du coup y attendent que la mairie métropole leurs menace pour le faire

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Bl74 le 03/04/2026 à 11:46

Il était temps...

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MARCOPAULO le 03/04/2026 à 11:42

que la com COMMENCE !!!!

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Hypocrisie le 03/04/2026 à 11:24

Que Madame Sarselli commence par sa propre commune. Pendant des années elle a payé des amendes vu qu'elle refusait de construire du social dans sa commune.
Elle a bon dos cette dame.

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bailleur69 le 03/04/2026 à 10:57

j ai tellement eu de problème avec les locataires que j ai tout vendu. c est le dernier qui m a dégoûté. parce qu il avait offert une moto à sa copine qui venait d avoir son permis il n avait plus d argent pour payer son loyer. j ai dû remonter jusqu a ses parents pour être payé, puis j ai mis en vente. l assurance vie est plus rentable pour ses vieux jours

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j ai plus le 03/04/2026 à 10:55

confiance avec la metropole droite..

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