La Métropole de Lyon veut tout de suite accélérer sur le logement, entre rénovations et nouvelles constructions

Le logement s’impose comme l’un des premiers chantiers du mandat métropolitain. En visite à la résidence Pierre Audry, dans le 9e arrondissement de Lyon, Véronique Sarselli a affiché une ligne claire : agir rapidement sur l’existant tout en débloquant de nouveaux projets.
"Le logement est une priorité immédiate. Nous devons à la fois rénover pour améliorer concrètement la vie des habitants et relancer l’offre", a-t-elle insisté sur place.
Premier axe : accélérer la rénovation du parc, notamment social. Sur place, la visite de la résidence Pierre Audry où 110 logements sont en cours de réhabilitation, illustre cette stratégie. Isolation des façades, changement des menuiseries, installation d’une chaufferie bois : l’objectif est double, améliorer le confort et réduire les factures.
À terme, la consommation d’énergie doit être divisée par deux et l’empreinte carbone réduite par dix, avec des logements passant d’une étiquette énergétique F à B.
"La rénovation urbaine, c’est du concret : elle transforme le quotidien des habitants", a souligné le vice-président à l'Habitat Alexandre Vincendet.
Mais la Métropole ne veut pas s’arrêter à la rénovation. Face à une demande toujours forte, elle entend aussi relancer la construction. Des projets identifiés doivent être débloqués rapidement pour apporter des réponses à court terme, tout en structurant une stratégie plus durable.
"Chaque logement créé compte", rappelle Claire Pouzin, vice-présidente en charge de l'Offre de Logement, évoquant la nécessité d’agir immédiatement sans perdre de vue le long terme.
Une feuille de route attendue d’ici l’été
La nouvelle gouvernance métropolitaine entend coordonner l’action publique autour de ces deux priorités.
Une feuille de route plus précise doit être présentée d’ici le mois de juin, dans le cadre d’un dialogue avec les maires de l'agglomération. Entre urgence sociale, transition énergétique et manque d’offre, la Métropole joue une partie décisive dès le début du mandat.
Vous avez bien de la chance d'avoir suffisamment pour pouvoir louer.... En fait le risque existe , bien faible. L'histoire de la moto serait très drôle si ce n'était un Fake comme votre pseudo prorpriétarisme... J'ai beaucoup ri, comme pour la plupart des commentaires hors sol et simplement insultants voire débiles...Signaler Répondre
Tout à fait. Il faut conserver la rareté du logement pour que les bobos-écolos puissent rester entre eux avec un gros patrimoine.Signaler Répondre
Sérieusement, il manque cruellement de logements, donc il faut construire! La Métropole est attractive, ce qui est une bonne chose, donc les logements doivent suivre.
Les principes "anti-béton", ça parait très bien quand on est déjà logé et qu'on manque de rien.
Faire éventuellement un peu de logements sociaux mais PAS de logement migratoires ou communautaires ,ce que l'on a vu fleurir dans le 8° au grand dam de la notoriété de l'arrondissement précipitant son déclassement et l'abandon par la classe moyenne ( Etats unis, Santy, Mermoz, Bachut ....)Signaler Répondre
Le principe c'est : il faut bétonner absolument et partout. Ça fait pas très écologique...Signaler Répondre
dans sa commune paraît-il qu'elle fait payer un million d'euros de pénalité pour ne pas respecter la loiSignaler Répondre
Le DALO de Sarkozy est une usine à gaz, et a créé un mouvement de surenchères et d'abus sur ce que l'État doit faire. Nous ne sommes pas loin d'un DALO international : par exemple, des anciens colonisés résidant à l'étranger, pourraient exiger et obtenir que la France les loge à l'étranger dans des immeubles qu'elle bâtirait pour eux, en raison de l'Histoire coloniale génocidaire, et leur attribue aussi les bénéfices de la CAF.Signaler Répondre
Erreur très factuelle. Les "problèmes" soi-disant générés par la ghettoïsation seront juste plus répandus, et sont déjà concrètement observables dans de nombreuses communes encore réputées calmes, sans problèmes, il y a peu de temps, et sans ghetto.Signaler Répondre
Il suffit d'un meneur dans une classe pour la perturber, d'une ou deux familles pour dégrader le vivre-ensemble dans un immeuble à mixité sociale. La narco-culture et ses alliés, sa violence, seront juste mieux partagés : des guetteurs partout, une prise de pouvoir plus généralisée "tu passes la porte de l'immeuble seulement si on t'autorise".
Il y a une dynamique bien plus large, et qui interroge sur ce qui faisait notre communauté politique qui a déjà explosé et se soumet intellectuellement et physiquement.
Il faut bien loger tous les mineurs isolés clandestins qui dorment sous les tentes 😉Signaler Répondre
ben justement c'est là l'idée.Signaler Répondre
concentrons tous les pauvres au même endroit, je ne vois pas ce qui peut mal se passer.
du social de partout pour qu'il ne soit pas concentré dans certaines villes comme saint denis ou roubaix...
ou venissieux ou vaulx en velin...
tu commences à comprendre qui est responsable de la ghettoïsation de certains quartier et donc des problèmes que cela engendre?
Ah bon si ça vient de wauquiez un prêt à une école catho, on va donc payer ;-)Signaler Répondre
Ça veut dire qu'on va avoir droit à des logements sociaux dans l'Ouest lyonnais ou on a le droit de rêver avec cette nouvelle mandature ?Signaler Répondre
Concernant les futurs projets de construction de logements, on peut s'attendre à une véritable guérilla politique et juridique de la part d'associations pilotées par des activistes non neutres politiquement et déterminés, pour des motifs qu'ils jugeront très légitimes (environnement, écologie etc). Avec les temps de traitement des tribunaux, il y aura beaucoup de projets entravés au-delà du terme du mandat. De quoi critiquer ensuite la nouvelle gouvernance métropolitaine.Signaler Répondre
Du social toujours du social ! Dans quelques années, la France sera à l’image de St Denis et Roubaix !Signaler Répondre
Et concernant les bâtiments de la métropole des intentions de renovation ? Car niveau gabgie énergétique ça semble être du bon niveau a commencer par rue du Lac.Signaler Répondre
Elle a raison ça coûte moins cher aux contribuables que de payer à fonds perdus pour les aides en tout genre.....Signaler Répondre
une avance pour anticiper les travaux ..le gars wauquiez disait hier que c etait pour faire la soudure ,le temps que les assurances enterinent les protocoles de dedomagementsSignaler Répondre
Ça veut dire QUOI "normalement" ? Sois tu sais et tu cites les textes, soit tu ne sais pas et tu te tais.Signaler Répondre
Les Chartreux est une école privée normalement pas d'argent public à mettre dedans. A suivre...Signaler Répondre
3 Millions pour Les charteux c est la Région .Signaler Répondre
Sarselli c est la Metropole .
La région et la Metropole ce sont 2 choses differentes .
Donc aucun rapport entre Sarselli et les 3 Millions .
Tu as comprendu maintenant ?
Oui ? quel bonheur !!
Alors ," imprime , imprime imprime ".(Omar Sy , Intouchables)
Que Madame Sarselli commence par la Metropole car tel est maintenant son rayon d'action.Signaler Répondre
Vous vous souvenez de Renaud Payre?tres autosatisfait de son tres maigre bilan en terme de logements neufs .
Entre les bras qui manquent, les finances en berne, les ABF (Architectes et Bâtiments de France), très tâtillons, la règlementation à double injonction contraire, et les voisins gênés par l'ombre des nouveaux immeubles, qui lancent des procédures, la tâche est très ardue.Signaler Répondre
Concernant le manque de bras, avec 6 millions de chômeurs, on devrait y arriver.
Sinon, un des présidents d'une fédération du BTP expliquait qu'en 20 ans la productivité du secteur a baissé de 20% et ce serait bien plus si on prenait en compte le travail dissimulé, donc non pris en compte dans les calculs officiels de productivité.
Que la parlote et le frein ecolo sur les logements neufs cessent .Signaler Répondre
on espere...meme avec les 3 millions consentis pour gerer les desastres aux chartreux...(sans point d interrogation ni d exclamation)Signaler Répondre
Donc les communes de Ste Foy et Tassin vont arrêter de bloquer tous les projets immobiliers sur leur territoire? Ou c'est juste, faites ce que je dis, pas ce que je fais (depuis des années) ?Signaler Répondre
Y veulent que les appartements soit rénové ect mdr quand on en parle au propriétaire c'est cher on a pas d'argentSignaler Répondre
Dans mon immeuble sa fait 2/3 ans qui doivent refaire l'isolation extérieure mais 11 milles euro devis du coup y attendent que la mairie métropole leurs menace pour le faire
Il était temps...Signaler Répondre
que la com COMMENCE !!!!Signaler Répondre
Que Madame Sarselli commence par sa propre commune. Pendant des années elle a payé des amendes vu qu'elle refusait de construire du social dans sa commune.Signaler Répondre
Elle a bon dos cette dame.
j ai tellement eu de problème avec les locataires que j ai tout vendu. c est le dernier qui m a dégoûté. parce qu il avait offert une moto à sa copine qui venait d avoir son permis il n avait plus d argent pour payer son loyer. j ai dû remonter jusqu a ses parents pour être payé, puis j ai mis en vente. l assurance vie est plus rentable pour ses vieux joursSignaler Répondre
confiance avec la metropole droite..Signaler Répondre