La Métropole de Lyon veut tout de suite accélérer sur le logement, entre rénovations et nouvelles constructions

Le logement s’impose comme l’un des premiers chantiers du mandat métropolitain. En visite à la résidence Pierre Audry, dans le 9e arrondissement de Lyon, Véronique Sarselli a affiché une ligne claire : agir rapidement sur l’existant tout en débloquant de nouveaux projets.

"Le logement est une priorité immédiate. Nous devons à la fois rénover pour améliorer concrètement la vie des habitants et relancer l’offre", a-t-elle insisté sur place.

Premier axe : accélérer la rénovation du parc, notamment social. Sur place, la visite de la résidence Pierre Audry où 110 logements sont en cours de réhabilitation, illustre cette stratégie. Isolation des façades, changement des menuiseries, installation d’une chaufferie bois : l’objectif est double, améliorer le confort et réduire les factures.

À terme, la consommation d’énergie doit être divisée par deux et l’empreinte carbone réduite par dix, avec des logements passant d’une étiquette énergétique F à B.

"La rénovation urbaine, c’est du concret : elle transforme le quotidien des habitants", a souligné le vice-président à l'Habitat Alexandre Vincendet.

Mais la Métropole ne veut pas s’arrêter à la rénovation. Face à une demande toujours forte, elle entend aussi relancer la construction. Des projets identifiés doivent être débloqués rapidement pour apporter des réponses à court terme, tout en structurant une stratégie plus durable.

"Chaque logement créé compte", rappelle Claire Pouzin, vice-présidente en charge de l'Offre de Logement, évoquant la nécessité d’agir immédiatement sans perdre de vue le long terme.

Une feuille de route attendue d’ici l’été

La nouvelle gouvernance métropolitaine entend coordonner l’action publique autour de ces deux priorités.

Une feuille de route plus précise doit être présentée d’ici le mois de juin, dans le cadre d’un dialogue avec les maires de l'agglomération. Entre urgence sociale, transition énergétique et manque d’offre, la Métropole joue une partie décisive dès le début du mandat.