Faits Divers

Villeurbanne : une agente TCL violemment agressée, la suspecte alcoolisée placée en garde à vue

Villeurbanne : une agente TCL violemment agressée, la suspecte alcoolisée placée en garde à vue

Une usagère en état d’ébriété a attaqué un agent du réseau TCL ce jeudi matin à la station République, entraînant une hospitalisation et plusieurs plaintes.

Une intervention de contrôle a dégénéré tôt jeudi, entre 7h et 7h30, dans le métro à Villeurbanne.

Alcoolisée, une jeune femme s’en est prise physiquement à plusieurs agents des transports en commun lyonnais présents sur place. L’un d’eux a été violemment frappé lors de l’incident s’est vu prescrire sept jours d’ITT après son hospitalisation.

La situation a été maîtrisée grâce à l’intervention d’un réserviste de la police nationale, avant l’arrivée des forces de l’ordre. La suspecte a ensuite été interpellée puis placée en garde à vue.

Plusieurs dépôts de plainte ont été enregistrés contre la jeune femme, âgée de 18 ans tandis que l’enquête doit préciser le déroulement exact des faits.

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villeurbanne

13 commentaires
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Bellota le 24/04/2026 à 13:52
Ex Précisions a écrit le 24/04/2026 à 12h08

Ce beaujolpif alors... ;-)

Dans le métro et à Villeurbanne ?
À ce stade vous relevez d’une prise en charge médicale

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claude69100 le 24/04/2026 à 13:47
Solidarité 69 a écrit le 24/04/2026 à 11h46

La nouvelle France by LFI.

Ça y est c'est parti.
Les commentateurs qui n'ont plus rien dans la cervelle ne reconnaissent plus que 2 mots:
Doucet et LFI.
Consternant
Solidarité mon c....

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Rlb le 24/04/2026 à 13:32

Une enquête, une audition, un avocat, un psy, une assistante sociale.
Disculpée. La faute a L'ALCOOL

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A le 24/04/2026 à 13:32
petits cerveaux petites explications a écrit le 24/04/2026 à 11h41

être saoule à 8h du mat ne fait pas d'elle une alcoolique.
se bourrer la gueule dans la soirée étudiante du jeudi soir n'implique pas forcément une dépendance à l'alcool.

Pas savoir boire un peu d'alcool sans forcément en arriver à "se bourrer la gueule" c'est une dépendance à l'alcool.
Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool c'est que t'en as un.

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papyrebel le 24/04/2026 à 12:39

Quel est son nom ?

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HardRockeuse le 24/04/2026 à 12:16

bah c’est villeurbanne

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Ex Précisions le 24/04/2026 à 12:08

Ce beaujolpif alors... ;-)

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johnny le 24/04/2026 à 12:04

18 ans alcoolisé a 7h du matin elle allait pas travailler ça c'est sur

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Cerveau le 24/04/2026 à 11:55
petits cerveaux petites explications a écrit le 24/04/2026 à 11h41

être saoule à 8h du mat ne fait pas d'elle une alcoolique.
se bourrer la gueule dans la soirée étudiante du jeudi soir n'implique pas forcément une dépendance à l'alcool.

T'en fais bien un beau toi de petit. Ta théorie de la soirée étudiante, quand bien même serait vraie, on en a rien à carrer. Ça n'excuse rien du tout.

T'es pas censé être bourré comme un trou de manière générale, point barre

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Solidarité 69 le 24/04/2026 à 11:46

La nouvelle France by LFI.

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petits cerveaux petites explications le 24/04/2026 à 11:41
bullit a écrit le 24/04/2026 à 11h28

18 ans et déjà alcoolique a 18 piges sérieux ou sont les parents sérieux

être saoule à 8h du mat ne fait pas d'elle une alcoolique.
se bourrer la gueule dans la soirée étudiante du jeudi soir n'implique pas forcément une dépendance à l'alcool.

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bullit le 24/04/2026 à 11:28

18 ans et déjà alcoolique a 18 piges sérieux ou sont les parents sérieux

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Évidemment le 24/04/2026 à 11:10

La rage est encore active, vite vaccinez vous.

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LFI 69 le 24/04/2026 à 10:25

Un sentiment de cas social et de diversité

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