Villeurbanne : une agente TCL violemment agressée, la suspecte alcoolisée placée en garde à vue

Une intervention de contrôle a dégénéré tôt jeudi, entre 7h et 7h30, dans le métro à Villeurbanne.
Alcoolisée, une jeune femme s’en est prise physiquement à plusieurs agents des transports en commun lyonnais présents sur place. L’un d’eux a été violemment frappé lors de l’incident s’est vu prescrire sept jours d’ITT après son hospitalisation.
La situation a été maîtrisée grâce à l’intervention d’un réserviste de la police nationale, avant l’arrivée des forces de l’ordre. La suspecte a ensuite été interpellée puis placée en garde à vue.
Plusieurs dépôts de plainte ont été enregistrés contre la jeune femme, âgée de 18 ans tandis que l’enquête doit préciser le déroulement exact des faits.
Dans le métro et à Villeurbanne ?Signaler Répondre
À ce stade vous relevez d’une prise en charge médicale
Ça y est c'est parti.Signaler Répondre
Les commentateurs qui n'ont plus rien dans la cervelle ne reconnaissent plus que 2 mots:
Doucet et LFI.
Consternant
Solidarité mon c....
Une enquête, une audition, un avocat, un psy, une assistante sociale.Signaler Répondre
Disculpée. La faute a L'ALCOOL
Pas savoir boire un peu d'alcool sans forcément en arriver à "se bourrer la gueule" c'est une dépendance à l'alcool.Signaler Répondre
Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool c'est que t'en as un.
Quel est son nom ?Signaler Répondre
bah c’est villeurbanneSignaler Répondre
Ce beaujolpif alors... ;-)Signaler Répondre
18 ans alcoolisé a 7h du matin elle allait pas travailler ça c'est surSignaler Répondre
T'en fais bien un beau toi de petit. Ta théorie de la soirée étudiante, quand bien même serait vraie, on en a rien à carrer. Ça n'excuse rien du tout.Signaler Répondre
T'es pas censé être bourré comme un trou de manière générale, point barre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
être saoule à 8h du mat ne fait pas d'elle une alcoolique.Signaler Répondre
se bourrer la gueule dans la soirée étudiante du jeudi soir n'implique pas forcément une dépendance à l'alcool.
18 ans et déjà alcoolique a 18 piges sérieux ou sont les parents sérieuxSignaler Répondre
La rage est encore active, vite vaccinez vous.Signaler Répondre
Un sentiment de cas social et de diversitéSignaler Répondre