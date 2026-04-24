Villeurbanne : une agente TCL violemment agressée, la suspecte alcoolisée placée en garde à vue

Une intervention de contrôle a dégénéré tôt jeudi, entre 7h et 7h30, dans le métro à Villeurbanne.

Alcoolisée, une jeune femme s’en est prise physiquement à plusieurs agents des transports en commun lyonnais présents sur place. L’un d’eux a été violemment frappé lors de l’incident s’est vu prescrire sept jours d’ITT après son hospitalisation.

La situation a été maîtrisée grâce à l’intervention d’un réserviste de la police nationale, avant l’arrivée des forces de l’ordre. La suspecte a ensuite été interpellée puis placée en garde à vue.

Plusieurs dépôts de plainte ont été enregistrés contre la jeune femme, âgée de 18 ans tandis que l’enquête doit préciser le déroulement exact des faits.