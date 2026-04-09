Libération de deux Français en Iran : la piste d’un échange discret avec une militante arrêtée à Villeurbanne

Après plus de trois ans de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté le pays le 7 avril 2026, comme l’a annoncé Emmanuel Macron sur son compte X. Arrêtés le 7 mai 2022, ils avaient été condamnés à de lourdes peines pour espionnage au profit d’Israël.

En parallèle, la situation de Mahdieh Esfandiari, interpellée en février 2025 à Villeurbanne, a connu une évolution rapide. Cette traductrice installée à Lyon depuis 2018 était poursuivie pour apologie du terrorisme, incitations à la violence et propos antisémites diffusés sur plusieurs plateformes. Elle avait notamment soutenu les attaques du 7 octobre 2023 en Israël.

Les deux affaires évoluent en parallèle : libérée sous contrôle judiciaire en octobre 2025, Mahdieh Esfandiari voit son assignation à résidence levée le 7 avril 2026, au moment même où les deux Français quittent l’Iran, après avoir déjà été libérés début novembre 2025.

Interrogé sur un éventuel échange, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a évoqué des discussions sensibles qui doivent rester confidentielles, laissant planer le doute sur les conditions exactes de cette libération simultanée.