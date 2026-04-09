Judiciaire

Libération de deux Français en Iran : la piste d’un échange discret avec une militante arrêtée à Villeurbanne

Libération de deux Français en Iran : la piste d’un échange discret avec une militante arrêtée à Villeurbanne

Le retour de deux ressortissants français détenus en Iran coïncide avec un tournant judiciaire concernant une Iranienne arrêtée près de Lyon, ce qui alimente logiquement les interrogations sur un possible accord entre États.

Après plus de trois ans de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté le pays le 7 avril 2026, comme l’a annoncé Emmanuel Macron sur son compte X. Arrêtés le 7 mai 2022, ils avaient été condamnés à de lourdes peines pour espionnage au profit d’Israël.

En parallèle, la situation de Mahdieh Esfandiari, interpellée en février 2025 à Villeurbanne, a connu une évolution rapide. Cette traductrice installée à Lyon depuis 2018 était poursuivie pour apologie du terrorisme, incitations à la violence et propos antisémites diffusés sur plusieurs plateformes. Elle avait notamment soutenu les attaques du 7 octobre 2023 en Israël.

Les deux affaires évoluent en parallèle : libérée sous contrôle judiciaire en octobre 2025, Mahdieh Esfandiari voit son assignation à résidence levée le 7 avril 2026, au moment même où les deux Français quittent l’Iran, après avoir déjà été libérés début novembre 2025.

Interrogé sur un éventuel échange, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a évoqué des discussions sensibles qui doivent rester confidentielles, laissant planer le doute sur les conditions exactes de cette libération simultanée.

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villeurbanne

4 commentaires
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Comme vous le dites le 09/04/2026 à 11:49
Retour sur Terre a écrit le 09/04/2026 à 11h13

Mais quel bon débarras, et surtout que ça ne revienne jamais chez nous.

même si on n'y gagne rien ça débarrasse !

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Catalan le 09/04/2026 à 11:30

Obtenir une libération d otages ,en pleine guerre relève soit de l exploit ou plus probablement d accords soit économiques , soit financiers ,soit politiques pour l avenir, soit les 3 a la fois .On obtient jamais rien sans contreparties .

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Retour sur Terre le 09/04/2026 à 11:13

Mais quel bon débarras, et surtout que ça ne revienne jamais chez nous.

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Gabin69 le 09/04/2026 à 10:45

"libérée sous contrôle judiciaire en octobre 2025"
Ça incite à la haine et au terrorisme et les juges laissent cette merde en liberté..

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