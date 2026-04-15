Apologie du terrorisme : interpellée à Villeurbanne puis condamnée, Mahdieh Esfandiari rejoint l’Iran

Condamnée en février dernier par la justice française, Mahdieh Esfandiari a quitté le territoire pour rejoindre l’Iran ce mercredi 15 avril.

Âgée de 39 ans, cette ressortissante iranienne avait été reconnue coupable d’apologie du terrorisme. La juridiction française avait prononcé à son encontre une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un an ferme, assortie d’une interdiction définitive du territoire. Dans l’attente de la suite de la procédure, elle était assignée à résidence.

Arrivée en France en 2018 après avoir été diplômée à Lyon, elle exerçait comme traductrice. Elle avait été interpellée à Villeurbanne en février 2025.

Publications en ligne dans le viseur

Selon les éléments retenus par la justice, Mahdieh Esfandiari était accusée d’avoir alimenté, entre 2023 et 2024, des comptes liés à l’organisation dite "Axe de la Résistance" sur plusieurs plateformes, dont Telegram, X, Twitch et YouTube.

Ces contenus faisaient notamment référence à l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Ils étaient considérés par les autorités comme faisant l’apologie d’actes terroristes et comportant des propos injurieux visant la communauté juive.

Le retour de Mahdieh Esfandiari en Iran a été annoncé par la télévision d’État iranienne, qui la présente comme une "militante pour les droits des Palestiniens."

Ce départ intervient quelques jours seulement après l’arrivée en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus pendant plusieurs années en Iran. Dans les heures ayant suivi cette libération, l’assignation à résidence de l’Iranienne avait été levée. Téhéran avait évoqué ces derniers mois l’hypothèse d’un échange de détenus, une information jamais confirmée par les autorités françaises.

Après sa condamnation en première instance, elle avait immédiatement interjeté appel. Cette démarche suspendait notamment l’application de l’interdiction du territoire, rendant toute expulsion impossible à ce stade.