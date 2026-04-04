Villeurbanne : une dispute éclate, il revient avec une arme à feu et tire en l'air à deux pas de la mairie

Un coup de feu, en l'air, et puis s'en va. Ce jeudi soir, vers 19h30, un individu s'est rendu devant la brasserie Couleur Café de l'avenue Aristide-Briand à Villeurbanne et a fait usage d'une arme à feu. Il a ensuite pris la fuite, sur la trottinette utilisée pour arriver sur place.

Selon le Progrès, ce tir d'intimidation est survenu après une dispute qui avait éclaté dans l'établissement situé à deux pas de la mairie villeurbannaise. On ignore encore si l'homme qui a eu un différend avec un serveur est celui qui est revenu armé.

Aucun blessé n'est à déplorer, aucun impact de balle n'a été retrouvé.

Une enquête est en cours pour tenter d'identifier le suspect.