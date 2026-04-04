Villeurbanne : une dispute éclate, il revient avec une arme à feu et tire en l'air à deux pas de la mairie

Un coup de feu, en l'air, et puis s'en va. Ce jeudi soir, vers 19h30, un individu s'est rendu devant la brasserie Couleur Café de l'avenue Aristide-Briand à Villeurbanne et a fait usage d'une arme à feu. Il a ensuite pris la fuite, sur la trottinette utilisée pour arriver sur place.
Selon le Progrès, ce tir d'intimidation est survenu après une dispute qui avait éclaté dans l'établissement situé à deux pas de la mairie villeurbannaise. On ignore encore si l'homme qui a eu un différend avec un serveur est celui qui est revenu armé.
Aucun blessé n'est à déplorer, aucun impact de balle n'a été retrouvé.
Une enquête est en cours pour tenter d'identifier le suspect.
une incivilité comme on dit...Signaler Répondre
Cet établissement se situe effectivement à deux pas de la mairie certes.Signaler Répondre
Mais ,il ne faudrait pas oublier de dire qu'il est à 20 m du poste de police municipale.
Pas très rassurant. Mercredi ou jeudi vers 19h00, à 30 mètres de la brasserie, le long de la Mairie centrale de Villeurbanne, 4 motocyclistes non casqués, dont un déchainé sur une moto verte, passaient et repassaient 3 fois environ sur la voie du tram, en faisant des roues arrière et les moteurs à fond, devant 6 ou 7 militants devant le local de campagne de Monsieur le Maire, rempli d'autres militants.Signaler Répondre
Aucun des militants n'est venu en aide aux motocyclistes pour leur rappeler de porter un casque : ils étaient à la limite de la non-assistance à personnes en danger.
J'ai hésité à filmer : les militants m'auraient fait un procès avec 6 ou 7 chefs d'accusation.
Nous, on veut désarmer la police et donner ces armes aux délinquants car eux au moins s'en servent.Signaler Répondre
Pas assez politiquement correct !Signaler Répondre
Un sentiment d'apaisementSignaler Répondre
Je connais la clientèle de cet établissement et voulant témoigner mon commentaire a été purement et simplement banni ! De quel droit ?Signaler Répondre
Depuis l’arrivée de se maire Villeurbanne était devenu le BRONX, avec sa réélection cela va être Manille, plus de 50 % non pas voté alors maintenant voilà ce qu’il arrive est se met pas finiSignaler Répondre
La sécurité à vraiment été prise en compte depuis les élections hein Monsieur le Maire !Signaler Répondre
voilà ce qui arrive quand il y a plus de justice qui punit à sa juste, valeur, les fautes commisesSignaler Répondre
Pas de bobos de gauche a Menton:Signaler Répondre
Des bourgeois-bourgeois débiles et du soleil (et des logements inabordables)
Bon vent, les Lyonnais ne te regretteront pas.
Pffff, la trottinette. Comme d'habitude.Signaler Répondre
Après tout, ce sont les habitants qui veulent cette société en votant à gauche. Il faut fuir ces villes au plus vite avant que ça ne soit trop tard ! C’est ce que je fais actuellement en quittant Lyon pour une ville plus sécurisante et aussi plus ensoleillée...Signaler Répondre
Décidément Lyon Villeurbanne dès 18h faut faire attention. Tu m'étonnes que je sort plus trop passer 18h et encore plus dans certaines ruesSignaler Répondre
C'est drôle se promener avec une arme, il doit avoir des casseroles derrière lui, il est pas tranquille le guignol.Signaler Répondre
Rien d'étonnant dans le vivre ensemble que du détonnant.Signaler Répondre
C'est la phase déchauffement ... la préparation ... c'est important !!!Signaler Répondre
le problème c'est qu'une balle ça retombe ou ça ricoche !Signaler Répondre
là aussi la gauche fait tout pour la sécurité… mais visiblement ils sont pas vraiment capables ..Signaler Répondre