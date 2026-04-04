Faits Divers

Villeurbanne : une dispute éclate, il revient avec une arme à feu et tire en l'air à deux pas de la mairie

Villeurbanne : une dispute éclate, il revient avec une arme à feu et tire en l'air à deux pas de la mairie

Un tir d'intimidation a été réalisé ce jeudi soir en plein centre de Villeurbanne. Un individu armé est activement recherché.

Un coup de feu, en l'air, et puis s'en va. Ce jeudi soir, vers 19h30, un individu s'est rendu devant la brasserie Couleur Café de l'avenue Aristide-Briand à Villeurbanne et a fait usage d'une arme à feu. Il a ensuite pris la fuite, sur la trottinette utilisée pour arriver sur place.

Selon le Progrès, ce tir d'intimidation est survenu après une dispute qui avait éclaté dans l'établissement situé à deux pas de la mairie villeurbannaise. On ignore encore si l'homme qui a eu un différend avec un serveur est celui qui est revenu armé.

Aucun blessé n'est à déplorer, aucun impact de balle n'a été retrouvé.

Une enquête est en cours pour tenter d'identifier le suspect.

Tags :

villeurbanne

19 commentaires
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bla bla bla le 05/04/2026 à 21:07
LFI 69 a écrit le 04/04/2026 à 16h44

Un sentiment d'apaisement

une incivilité comme on dit...

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CommandantF le 05/04/2026 à 08:58

Cet établissement se situe effectivement à deux pas de la mairie certes.
Mais ,il ne faudrait pas oublier de dire qu'il est à 20 m du poste de police municipale.

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Foirefouille le 05/04/2026 à 08:43

Pas très rassurant. Mercredi ou jeudi vers 19h00, à 30 mètres de la brasserie, le long de la Mairie centrale de Villeurbanne, 4 motocyclistes non casqués, dont un déchainé sur une moto verte, passaient et repassaient 3 fois environ sur la voie du tram, en faisant des roues arrière et les moteurs à fond, devant 6 ou 7 militants devant le local de campagne de Monsieur le Maire, rempli d'autres militants.
Aucun des militants n'est venu en aide aux motocyclistes pour leur rappeler de porter un casque : ils étaient à la limite de la non-assistance à personnes en danger.
J'ai hésité à filmer : les militants m'auraient fait un procès avec 6 ou 7 chefs d'accusation.

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LFI 69 le 05/04/2026 à 03:20

Nous, on veut désarmer la police et donner ces armes aux délinquants car eux au moins s'en servent.

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certainement le 04/04/2026 à 18:42
Euh a écrit le 04/04/2026 à 15h05

Je connais la clientèle de cet établissement et voulant témoigner mon commentaire a été purement et simplement banni ! De quel droit ?

Pas assez politiquement correct !

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LFI 69 le 04/04/2026 à 16:44

Un sentiment d'apaisement

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Euh le 04/04/2026 à 15:05

Je connais la clientèle de cet établissement et voulant témoigner mon commentaire a été purement et simplement banni ! De quel droit ?

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Liberté le 04/04/2026 à 14:49

Depuis l’arrivée de se maire Villeurbanne était devenu le BRONX, avec sa réélection cela va être Manille, plus de 50 % non pas voté alors maintenant voilà ce qu’il arrive est se met pas fini

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on voit vraiment le 04/04/2026 à 13:40

La sécurité à vraiment été prise en compte depuis les élections hein Monsieur le Maire !

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martine le 04/04/2026 à 13:26

voilà ce qui arrive quand il y a plus de justice qui punit à sa juste, valeur, les fautes commises

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MentonAvecLouisSarkozy le 04/04/2026 à 12:36
velobobo a écrit le 04/04/2026 à 11h51

Après tout, ce sont les habitants qui veulent cette société en votant à gauche. Il faut fuir ces villes au plus vite avant que ça ne soit trop tard ! C’est ce que je fais actuellement en quittant Lyon pour une ville plus sécurisante et aussi plus ensoleillée...

Pas de bobos de gauche a Menton:
Des bourgeois-bourgeois débiles et du soleil (et des logements inabordables)
Bon vent, les Lyonnais ne te regretteront pas.

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Gibus et monocle le 04/04/2026 à 12:18

Pffff, la trottinette. Comme d'habitude.

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velobobo le 04/04/2026 à 11:51

Après tout, ce sont les habitants qui veulent cette société en votant à gauche. Il faut fuir ces villes au plus vite avant que ça ne soit trop tard ! C’est ce que je fais actuellement en quittant Lyon pour une ville plus sécurisante et aussi plus ensoleillée...

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johnny le 04/04/2026 à 11:51

Décidément Lyon Villeurbanne dès 18h faut faire attention. Tu m'étonnes que je sort plus trop passer 18h et encore plus dans certaines rues

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P38 le 04/04/2026 à 10:22

C'est drôle se promener avec une arme, il doit avoir des casseroles derrière lui, il est pas tranquille le guignol.

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Solidarité 69 le 04/04/2026 à 10:20

Rien d'étonnant dans le vivre ensemble que du détonnant.

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Ritchie le 04/04/2026 à 10:10

C'est la phase déchauffement ... la préparation ... c'est important !!!

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strogoff le 04/04/2026 à 09:22

le problème c'est qu'une balle ça retombe ou ça ricoche !

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saco697 le 04/04/2026 à 09:07

là aussi la gauche fait tout pour la sécurité… mais visiblement ils sont pas vraiment capables ..

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