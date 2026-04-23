"Une dizaine d'individus cagoulés" : un guet-apens tendu à un policier en pleine nuit à Rillieux-la-Pape

Dans la nuit de ce mercredi 22 à ce jeudi 23 avril, vers 2h40, un brigadier-chef de la BST de Rillieux-la-Pape a été victime d'"une embuscade organisée sur le trajet du retour de son service", rapporte le Syndicat Alliance Police Nationale.
D’après ces derniers, le fonctionnaire de police circulait seul à bord de son véhicule personnel lorsqu’il a été pris pour cible. Le syndicat décrit une scène particulièrement violente : "des détritus en feu sur la chaussée," ainsi qu’une dizaine d'individus cagoulés" qui auraient lancé "des projectiles sur son véhicule personnel."
L'organisation souligne que le fonctionnaire aurait été visé de manière intentionnelle : "Ce policier rentrait chez lui. Il était seul. Et il a été délibérément ciblé."
Dans la foulée, Alliance Police Nationale Région Auvergne-Rhône-Alpes a réagi en condamnant "avec la plus grande fermeté cet acte lâche et prémédité." Le syndicat rappelle également que "nos collègues ne doivent pas craindre pour leur sécurité jusque sur le chemin de leur domicile" et qualifie les faits d'"inacceptables."
"C'est une attaque contre la République !," poursuit encore le syndical, qui exige que "les auteurs soient identifiés et poursuivis avec toute la fermeté des poursuites pénales."
Il a pourtant déjà donné la réponse :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
Je condamne avec la plus extrême super hyper méga giga fermeté cet acte.Signaler Répondre
Bonne journée
Signé :
Un officiel quelconque haut place ou pas
Allez dans la ville de Rillieux avant de " causer"Signaler Répondre
LFI a bannirSignaler Répondre
enlevé les aides, il y a que cela qui fonctionne.Signaler Répondre
Très mauvais comportement en société, ils ont le diable en eux c'est pas possible autrement. Les parents ont bien réussis l'éducation de leurs enfants Bravo.Signaler Répondre
hors sujet total.Signaler Répondre
Envoyez la légion. En 1 semaine tout est régléSignaler Répondre
non mais en russie ton fils serait sur le frontSignaler Répondre
Le danger, c'est l'extrême gooooche et les imbéciles de lfi (Les Français Idiots)Signaler Répondre
Arrètons de nous balader avec des phrases creuses et surtout des réponses un peu plus fermes !Signaler Répondre
Lahmar n'est pas allé parlementer et faire de la prévention avec ces jeunes gens ?Signaler Répondre
En Russie cette bande de lurons ne s'en sortirait pas comme ça.Signaler Répondre
All gauchists are B.......Signaler Répondre
juges rouges lâchés politiquement les français ont besoin d’un Pasqua où on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! karcher en plus et éliminer ces racaillesSignaler Répondre
Merci d'arrêter de raconter n'importe quoi, aucun rapport avec LFI ou la jeune garde, c'était des gamins de la cité d'a côté, à priori c'est une vengeance suite aux actions renforcées de la police ces derniers temps à Rilleux.Signaler Répondre
Acte hautement répréhensible bien entendu, j'espère qu'ils seront tous condamnés.
Mais si c'est pour raconter des mensonges, merci de la boucler plutôt.
Oui l'état va vriller dans un moment où personne va le voir.Signaler Répondre
Le bobo pense à boire ça bière ou prendre des vacances à 3 balles le lit de carburant.....!
Quelles sont les réactions du nouveau préfet?Signaler Répondre
Ce militant LFI va stigmatiser l'action de la police qui provoque les petits anges.Signaler Répondre
toujours les mêmes LFI la Nouvelle Garde de « grands courageux » qui attaquent en bande des personnes seules … ou qui cassent des vitrines et brulent des poubelles … et ensuite qui pleurent et demandent pardon quand ils se retrouvent devant les juges encadrés par des policiers … c est ça les « grands courageux » de la Nouvelle Garde décris par Melenchon qui se cache derrière eux quand il sort … ils font pitiésSignaler Répondre
On attend la réaction du député - maire - Abdelkader Lahmar .Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Oui mais le danger c est lesstreme drooaaate heinSignaler Répondre
Multiplication des "gangs", prise en main de certaines mafias etc etcSignaler Répondre
Je lisais un article hier sur le procès géant au Salvador qui reprenait l'historique du fameux gang de Los Angeles qui avait pris la main sur ce pays le Salvador (dont une grosse partie des fonctionnaires dont les juges qui travaillaient pour ce gang).
Même s'il ne faut pas tout prendre il faut agir plus fermement.
Décidemment Horizon n'a pas un bon bilan sécuritaire, je ne voterai pas pour eux ;-)Signaler Répondre
Effectivement, ce n'est sûrement qu'un sentimentSignaler Répondre
OU
Une action organisée par un comité d'auto défense populaire composée de chances pour la France luttant contre le racisme ou le fascisme...
Chaque jour qui passe la racaille prend un peu plus de pouvoir.Signaler Répondre
Quel courage de s'en prendre à un homme seul quand on est toute une bande de bons à rien, s'est sûr qu'à cette heure de la nuit ils vont pas se lever le matin pour aller travailler. Tout mon soutien à ce policier.Signaler Répondre
un sentiment de guet-apens dans cette ville apaisée....Signaler Répondre