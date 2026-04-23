"Une dizaine d'individus cagoulés" : un guet-apens tendu à un policier en pleine nuit à Rillieux-la-Pape

Dans la nuit de ce mercredi 22 à ce jeudi 23 avril, vers 2h40, un brigadier-chef de la BST de Rillieux-la-Pape a été victime d'"une embuscade organisée sur le trajet du retour de son service", rapporte le Syndicat Alliance Police Nationale.

D’après ces derniers, le fonctionnaire de police circulait seul à bord de son véhicule personnel lorsqu’il a été pris pour cible. Le syndicat décrit une scène particulièrement violente : "des détritus en feu sur la chaussée," ainsi qu’une dizaine d'individus cagoulés" qui auraient lancé "des projectiles sur son véhicule personnel."

L'organisation souligne que le fonctionnaire aurait été visé de manière intentionnelle : "Ce policier rentrait chez lui. Il était seul. Et il a été délibérément ciblé."

Dans la foulée, Alliance Police Nationale Région Auvergne-Rhône-Alpes a réagi en condamnant "avec la plus grande fermeté cet acte lâche et prémédité." Le syndicat rappelle également que "nos collègues ne doivent pas craindre pour leur sécurité jusque sur le chemin de leur domicile" et qualifie les faits d'"inacceptables."

"C'est une attaque contre la République !," poursuit encore le syndical, qui exige que "les auteurs soient identifiés et poursuivis avec toute la fermeté des poursuites pénales."