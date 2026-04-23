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"Une dizaine d'individus cagoulés" : un guet-apens tendu à un policier en pleine nuit à Rillieux-la-Pape

"Une dizaine d'individus cagoulés" : un guet-apens tendu à un policier en pleine nuit à Rillieux-la-Pape
"Une dizaine d'individus cagoulés" : un guet-apens tendu à un policier en pleine nuit à Rillieux-la-Pape - LyonMag

Les faits se sont déroulés en pleine nuit à Rillieux-la-Pape, dans la métropole de Lyon.

Dans la nuit de ce mercredi 22 à ce jeudi 23 avril, vers 2h40, un brigadier-chef de la BST de Rillieux-la-Pape a été victime d'"une embuscade organisée sur le trajet du retour de son service", rapporte le Syndicat Alliance Police Nationale.

D’après ces derniers, le fonctionnaire de police circulait seul à bord de son véhicule personnel lorsqu’il a été pris pour cible. Le syndicat décrit une scène particulièrement violente : "des détritus en feu sur la chaussée," ainsi qu’une dizaine d'individus cagoulés" qui auraient lancé "des projectiles sur son véhicule personnel."

L'organisation souligne que le fonctionnaire aurait été visé de manière intentionnelle : "Ce policier rentrait chez lui. Il était seul. Et il a été délibérément ciblé."

Dans la foulée, Alliance Police Nationale Région Auvergne-Rhône-Alpes a réagi en condamnant "avec la plus grande fermeté cet acte lâche et prémédité." Le syndicat rappelle également que "nos collègues ne doivent pas craindre pour leur sécurité jusque sur le chemin de leur domicile" et qualifie les faits d'"inacceptables."

"C'est une attaque contre la République !," poursuit encore le syndical, qui exige que "les auteurs soient identifiés et poursuivis avec toute la fermeté des poursuites pénales."

25 commentaires
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Mauvaise foi que tu as le 23/04/2026 à 16:06
GAD a écrit le 23/04/2026 à 11h39

On attend la réaction du député - maire - Abdelkader Lahmar .

Il a pourtant déjà donné la réponse :
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue

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Communication importante le 23/04/2026 à 16:01

Je condamne avec la plus extrême super hyper méga giga fermeté cet acte.
Bonne journée
Signé :
Un officiel quelconque haut place ou pas

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Pas du tout le 23/04/2026 à 16:01
okosur a écrit le 23/04/2026 à 14h48

hors sujet total.

Allez dans la ville de Rillieux avant de " causer"

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pie69 le 23/04/2026 à 15:59

LFI a bannir

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aimelyon le 23/04/2026 à 14:54
oui-oui a écrit le 23/04/2026 à 10h38

Chaque jour qui passe la racaille prend un peu plus de pouvoir.

enlevé les aides, il y a que cela qui fonctionne.

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citoyennormal le 23/04/2026 à 14:53

Très mauvais comportement en société, ils ont le diable en eux c'est pas possible autrement. Les parents ont bien réussis l'éducation de leurs enfants Bravo.

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okosur le 23/04/2026 à 14:48
saco697 a écrit le 23/04/2026 à 11h45

toujours les mêmes LFI la Nouvelle Garde de « grands courageux » qui attaquent en bande des personnes seules … ou qui cassent des vitrines et brulent des poubelles … et ensuite qui pleurent et demandent pardon quand ils se retrouvent devant les juges encadrés par des policiers … c est ça les «  grands courageux » de la Nouvelle Garde décris par Melenchon qui se cache derrière eux quand il sort … ils font pitiés

hors sujet total.

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Bianca le 23/04/2026 à 14:33

Envoyez la légion. En 1 semaine tout est réglé

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46128041 le 23/04/2026 à 14:04
Abstentionniste a écrit le 23/04/2026 à 13h19

En Russie cette bande de lurons ne s'en sortirait pas comme ça.

non mais en russie ton fils serait sur le front

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 23/04/2026 à 13:58
Les vieux gauchistes a écrit le 23/04/2026 à 11h00

Oui mais le danger c est lesstreme drooaaate hein

Le danger, c'est l'extrême gooooche et les imbéciles de lfi (Les Français Idiots)

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s'il vous plait le 23/04/2026 à 13:46

Arrètons de nous balader avec des phrases creuses et surtout des réponses un peu plus fermes !

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Bidule le 23/04/2026 à 13:43

Lahmar n'est pas allé parlementer et faire de la prévention avec ces jeunes gens ?

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Abstentionniste le 23/04/2026 à 13:19

En Russie cette bande de lurons ne s'en sortirait pas comme ça.

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AGAB le 23/04/2026 à 13:12

All gauchists are B.......

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lyonnais français le 23/04/2026 à 13:05

juges rouges lâchés politiquement les français ont besoin d’un Pasqua où on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs ! karcher en plus et éliminer ces racailles

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maxPTT le 23/04/2026 à 12:59
saco697 a écrit le 23/04/2026 à 11h45

toujours les mêmes LFI la Nouvelle Garde de « grands courageux » qui attaquent en bande des personnes seules … ou qui cassent des vitrines et brulent des poubelles … et ensuite qui pleurent et demandent pardon quand ils se retrouvent devant les juges encadrés par des policiers … c est ça les «  grands courageux » de la Nouvelle Garde décris par Melenchon qui se cache derrière eux quand il sort … ils font pitiés

Merci d'arrêter de raconter n'importe quoi, aucun rapport avec LFI ou la jeune garde, c'était des gamins de la cité d'a côté, à priori c'est une vengeance suite aux actions renforcées de la police ces derniers temps à Rilleux.
Acte hautement répréhensible bien entendu, j'espère qu'ils seront tous condamnés.

Mais si c'est pour raconter des mensonges, merci de la boucler plutôt.

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Napoléon le Grand le 23/04/2026 à 12:45
oui-oui a écrit le 23/04/2026 à 10h38

Chaque jour qui passe la racaille prend un peu plus de pouvoir.

Oui l'état va vriller dans un moment où personne va le voir.
Le bobo pense à boire ça bière ou prendre des vacances à 3 balles le lit de carburant.....!

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raslebol69 le 23/04/2026 à 12:42

Quelles sont les réactions du nouveau préfet?

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La montée des extrêmes le 23/04/2026 à 11:54
GAD a écrit le 23/04/2026 à 11h39

On attend la réaction du député - maire - Abdelkader Lahmar .

Ce militant LFI va stigmatiser l'action de la police qui provoque les petits anges.

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saco697 le 23/04/2026 à 11:45

toujours les mêmes LFI la Nouvelle Garde de « grands courageux » qui attaquent en bande des personnes seules … ou qui cassent des vitrines et brulent des poubelles … et ensuite qui pleurent et demandent pardon quand ils se retrouvent devant les juges encadrés par des policiers … c est ça les «  grands courageux » de la Nouvelle Garde décris par Melenchon qui se cache derrière eux quand il sort … ils font pitiés

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GAD le 23/04/2026 à 11:39

On attend la réaction du député - maire - Abdelkader Lahmar .

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Solidarité 69 le 23/04/2026 à 11:27

La nouvelle France by LFI.

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Les vieux gauchistes le 23/04/2026 à 11:00

Oui mais le danger c est lesstreme drooaaate hein

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Cartésien le 23/04/2026 à 10:55

Multiplication des "gangs", prise en main de certaines mafias etc etc

Je lisais un article hier sur le procès géant au Salvador qui reprenait l'historique du fameux gang de Los Angeles qui avait pris la main sur ce pays le Salvador (dont une grosse partie des fonctionnaires dont les juges qui travaillaient pour ce gang).
Même s'il ne faut pas tout prendre il faut agir plus fermement.

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 10:53

Décidemment Horizon n'a pas un bon bilan sécuritaire, je ne voterai pas pour eux ;-)

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Chris6969699 le 23/04/2026 à 10:50
bassta a écrit le 23/04/2026 à 10h28

un sentiment de guet-apens dans cette ville apaisée....

Effectivement, ce n'est sûrement qu'un sentiment

OU

Une action organisée par un comité d'auto défense populaire composée de chances pour la France luttant contre le racisme ou le fascisme...

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oui-oui le 23/04/2026 à 10:38

Chaque jour qui passe la racaille prend un peu plus de pouvoir.

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L'acier le 23/04/2026 à 10:35

Quel courage de s'en prendre à un homme seul quand on est toute une bande de bons à rien, s'est sûr qu'à cette heure de la nuit ils vont pas se lever le matin pour aller travailler. Tout mon soutien à ce policier.

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bassta le 23/04/2026 à 10:28

un sentiment de guet-apens dans cette ville apaisée....

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