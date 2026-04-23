Une voiture incendiée, des militaires déployés : que s'est-il passé cette nuit à Lyon ?

Les habitants de la rue André Philip ont été sortis de leur lit tôt ce jeudi matin. "J’ai été réveillé cette nuit vers 5h15 par des détonations. Il y en a eu 3 assez soutenues", nous raconte Jawad, qui a vu par sa fenêtre qu'une voiture était la proie des flammes.
"Les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs dizaines de minutes pour éteindre l’incendie et le maîtriser car il allait empiéter sur d’autres véhicules", poursuit-il.
Selon nos informations, une brigade de militaires de l'opération Sentinelle est en faction devant la carcasse de la voiture.
La piste criminelle est avancée. On ne sait pas encore si l'acte est lié à la proximité immédiate du local fermé de l'association Frères d'Armes - Honneur et patrie, mémoire.
Quand on a pas de preuves ou d'arguments, bin on accuse à tord la Belle LFI .Signaler Répondre
Bande d'abrutis !
Grâce aux militaires, la voiture calcinée est désormais bien surveillée !Signaler Répondre
Certainement LFI et leur publics.Signaler Répondre
LFI ?Signaler Répondre
De l'auto combustion comme pour Notre-Dame, la nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Un lien entre ces 2 actions militantes pacifiques, humanistes et progressistes ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/151560/oullins-pierre-benite-sept-vehicules-detruits-les-riverains-sous-le-choc
Des terroristes en tout genre ....Signaler Répondre
Regardez bien comme on essaie de vous influencer. Pourquoi cet incendie aurait un lien avec le seul local de cette rue qui est définitivement fermé ? (et ce, depuis un bail !)Signaler Répondre
Allo Lyon Mag ? Si vous avez des infos, vous les donnez. Sinon, pourquoi ces espèces de sous-entendus bizarres ??
Cela fait 2 fois qu un vehicule est incendié au même emplacement en mois de 6 mois.Signaler Répondre
Une association est venue s installer juste à côté du local des anciens combatants.
Cherchez du côté de cette association
Ce local est pour la mémoire des Harkis, faut pas chercher plus loin on devine, surtout avec l'armée qui patrouille devant...Signaler Répondre