Faits Divers

Une voiture incendiée, des militaires déployés : que s'est-il passé cette nuit à Lyon ?

Une voiture incendiée, des militaires déployés : que s'est-il passé cette nuit à Lyon ?
Témoin à LyonMag

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 avril, une voiture a été incendiée dans le 3e arrondissement de Lyon. Un dispositif de l'opération Sentinelle a ensuite été déployé.

Les habitants de la rue André Philip ont été sortis de leur lit tôt ce jeudi matin. "J’ai été réveillé cette nuit vers 5h15 par des détonations. Il y en a eu 3 assez soutenues", nous raconte Jawad, qui a vu par sa fenêtre qu'une voiture était la proie des flammes. 

"Les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs dizaines de minutes pour éteindre l’incendie et le maîtriser car il allait empiéter sur d’autres véhicules", poursuit-il.

Selon nos informations, une brigade de militaires de l'opération Sentinelle est en faction devant la carcasse de la voiture.

La piste criminelle est avancée. On ne sait pas encore si l'acte est lié à la proximité immédiate du local fermé de l'association Frères d'Armes - Honneur et patrie, mémoire.

9 commentaires
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Calahann le 23/04/2026 à 16:11

Quand on a pas de preuves ou d'arguments, bin on accuse à tord la Belle LFI .
Bande d'abrutis !

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Ritchie le 23/04/2026 à 15:45

Grâce aux militaires, la voiture calcinée est désormais bien surveillée !

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contre emploi le 23/04/2026 à 14:55

Certainement LFI et leur publics.

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HOLLYWOOD le 23/04/2026 à 14:54

LFI ?

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Solidarité 69 le 23/04/2026 à 14:15

De l'auto combustion comme pour Notre-Dame, la nouvelle France by LFI.

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Chris6969699 le 23/04/2026 à 13:52
Évidemment a écrit le 23/04/2026 à 13h29

Des terroristes en tout genre ....

Un lien entre ces 2 actions militantes pacifiques, humanistes et progressistes ?

https://www.lyonmag.com/article/151560/oullins-pierre-benite-sept-vehicules-detruits-les-riverains-sous-le-choc

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Évidemment le 23/04/2026 à 13:29

Des terroristes en tout genre ....

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maxPTT le 23/04/2026 à 13:22

Regardez bien comme on essaie de vous influencer. Pourquoi cet incendie aurait un lien avec le seul local de cette rue qui est définitivement fermé ? (et ce, depuis un bail !)
Allo Lyon Mag ? Si vous avez des infos, vous les donnez. Sinon, pourquoi ces espèces de sous-entendus bizarres ??

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Ferdelance le 23/04/2026 à 13:17

Cela fait 2 fois qu un vehicule est incendié au même emplacement en mois de 6 mois.
Une association est venue s installer juste à côté du local des anciens combatants.
Cherchez du côté de cette association

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 13:11

Ce local est pour la mémoire des Harkis, faut pas chercher plus loin on devine, surtout avec l'armée qui patrouille devant...

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