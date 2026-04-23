Une voiture incendiée, des militaires déployés : que s'est-il passé cette nuit à Lyon ?

Les habitants de la rue André Philip ont été sortis de leur lit tôt ce jeudi matin. "J’ai été réveillé cette nuit vers 5h15 par des détonations. Il y en a eu 3 assez soutenues", nous raconte Jawad, qui a vu par sa fenêtre qu'une voiture était la proie des flammes.

"Les sapeurs-pompiers ont mis plusieurs dizaines de minutes pour éteindre l’incendie et le maîtriser car il allait empiéter sur d’autres véhicules", poursuit-il.

Selon nos informations, une brigade de militaires de l'opération Sentinelle est en faction devant la carcasse de la voiture.

La piste criminelle est avancée. On ne sait pas encore si l'acte est lié à la proximité immédiate du local fermé de l'association Frères d'Armes - Honneur et patrie, mémoire.