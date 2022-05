Législatives dans le Rhône : le message ambigu d'une candidate NUPES concernant l'usage à faire d'une guillotine

L'objectif ? Alerter le public sur l'urgence climatique. Car à la place d'un condamné à mort, une buche avait été installée pour évoquer la déforestation.

Seul le Progrès a relayé l'information. Avec, comme titre, cette question : "A quoi peut bien servir cette guillotine installée à la Croix-Rousse ?".

"J'ai bien une idée", a réagi Mylène Dune, candidate NUPES dans la 9e circonscription du Rhône. Une réaction ambiguë qui laisse entendre que certains individus aux idées qu'elle ne cautionne pas mériterait d'être étêtés.

D'ailleurs, dans les commentaires sous sa publication Facebook, beaucoup lui emboitent le pas : "A quand le retour de cette machine ?", "Moi aussi j'ai plein d'idées", "La police, la police. Et bien d'autres", "C'est bon, on commence quand ? Et par qui, parce qu'il y a du monde sur la liste !".

La polémique est lancée. Et elle a fait réagir l'un des concurrents de Mylène Dune, le candidat Ensemble! Ambroise Méjean. Sur Twitter, ce dernier a interpellé Jean-Luc Mélenchon en lui demandant s'il condamnait ces propos.