Gavroche l'émeutier ? Une ancienne candidate NUPES du Rhône moquée sur les réseaux sociaux

On avait quitté l'insoumise après sa défaite au premier tour des élections législatives dans la 9e circonscription du Rhône dans le Beaujolais. Celle qui portait l'étiquette NUPES s'était notamment distinguée en partageant un message sur les réseaux sociaux dans lequel elle indiquait avoir "une idée" de ce qu'on pourrait faire d'une guillotine à Lyon.

Depuis, outre le rejet de ses comptes de campagne par le Conseil constitutionnel accompagné d'une peine d'un an d'inéligibilité, Mylène Dune était retournée dans l'anonymat.

Mais voilà qu'après les émeutes, elle se distingue à nouveau avec un post sur Twitter qui a été vu près d'1,5 million de fois.

Reprenant La Liberté guidant le peuple de Delacroix, elle s'interroge ironiquement : "Gavroche, 13 ans, que font les parents ?". Une boutade après le débat lancé sur la responsabilité des parents des jeunes émeutiers.

Vérification faite, Gavroche ne pillait pas les magasins Nike et n'incendiait pas les écoles… https://t.co/TtBv3TC6CU — Eric Naulleau (@EricNaulleau) July 6, 2023 S'en est suivi un débat digne de l'oeuf et la poule concernant le célèbre adolescent. Car beaucoup ont rétorqué à Mylène Dune que les parents de Gavroche sont les Thénardier, et que son parallèle n'est guère flatteur pour ceux qu'elle essaie de dédouaner.

Et puis la plupart ont rappelé que le tableau est antérieur aux Misérables, on estime même que Victor Hugo s'en est inspiré pour son oeuvre culte. Et que donc l'enfant peint par Eugène Delacroix n'est pas Gavroche.

Face à ce raz-de-marée de moqueries, la Rhodanienne a rétropédalé : "Gavroche est un personnage de roman. Sans doute inspiré du présent tableau de Delacroix ... mais ça demande de réfléchir".

Ca fait réfléchir, en effet.