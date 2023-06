Comptes de campagne : deux candidates aux législatives dans le Rhône sanctionnées par le Conseil constitutionnel

Un peu moins d’un an après les élections législatives, le Conseil constitutionnel vient de rendre deux décisions concernant les comptes de campagne de deux candidates au scrutin dans la 9e circonscription du Rhône.

La plus haute juridiction administrative a sanctionné de peines d’inéligibilité la candidate Nupes, Mylène Dune, et la candidate L’écologie au centre, Elodie Perrichon. En cause : le non-respect des dépôts des comptes de campagne auprès de la commission nationale. Mylène Dune et Elodie Perrichon ont respectivement obtenu 20,24% et 2,88% des suffrages lors du premier tour des législatives les obligeant à se justifier sur les comptes de campagne.

La première a envoyé se comptes de campagne avec un mois de retard tandis que la seconde ne l’a pas fait du tout, rapporte le Progrès. Elodie Perrichon a écopé du Conseil constitutionnel une peine de trois ans d’inéligibilité ; Mylène Dune un an.