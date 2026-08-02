Lyon : un livreur présumé de drogue surpris en pleine transaction par la BAC

La vente n’aura duré que quelques instants.
Vendredi, vers 21h45, des policiers de la brigade anticriminalité ont observé un échange entre le conducteur d’une voiture et un homme dans le 6e arrondissement de Lyon.
Les deux protagonistes ont aussitôt été contrôlés. L’acheteur a reconnu qu’il venait d’acquérir un gramme de cocaïne.
Les policiers soupçonnent le conducteur de pratiquer la livraison de stupéfiants à domicile. Il avait 210 euros en espèces sur lui au moment de son interpellation.
La fouille de son véhicule a permis de découvrir deux grammes supplémentaires de cocaïne ainsi que 15 grammes de cannabis.
Le vendeur présumé a été placé en garde à vue. Les investigations doivent désormais préciser l’ampleur de son activité et l’origine des produits saisis.
De toute façon il est déjà dehors, avec une convocation au tribunal en 2032, tribunal qui le punira de 6 mois avec sursis.Signaler Répondre
Et si on faisait des contrôles chez nos politiques, chez les gens du showbiz, nos animateurs télé,,,,,, pour mémoire il y a quelques jours le premier ministre a révélé le contrôle positif et la mise a pied de plusieurs hauts fonctionnaires dans les ministères et le licenciement d une animatrice de C a vous qui consommait régulièrement de la cocaïne et qui pourtant donnait des leçons de morale.Signaler Répondre
Je considère que ces consommateurs hypocrites sont des alliés des trafiquants de drogues . Rien à foutre que leurs drogues illicite est un goût de sang. Faut les mettre au même plan qu'un dealer et grosse amende même à marque sur un casier judiciaire.Signaler Répondre
On comprend mieux pourquoi LFI déteste la police. Ça va être de plus en plus difficile de se fournir en came.Signaler Répondre
Que c'est plus courageux de s'en prendre à un mec qui achète un ou deux grammes que de s'en prendre à des mecs armés jusqu'au dent..Signaler Répondre
Ce qui faut pas lire des fois comme connerie
Et pourquoi pas : pas de pays narco producteurs, pas de production, pas de consommateurs.Signaler Répondre
Le parlement et le showbizz ne va pas aimerSignaler Répondre
Qui sait depuis quand la cocaïne et d autres substances sont considérées comme drogues ? Qui a défini la liste? Car historiquement beaucoup d états européens se sont allègrement enrichis en distribuant des drogues comme l'opium , notamment en Asie et en Chine.Signaler Répondre
Faut arrêter avec ces présumés... ou alors faut le mettre dans la présumée prison sans sommationSignaler Répondre
tant qu'à faire avec le consommateur
ça suffit le laxisme des politiques , des partisans de la légalisation , des juges et des consommateurs
Si pas de consommateur, pas de livreur...Signaler Répondre
Ayons le courage de s'en prendre enfin aux consommateurs avec sévérité !
Dans le 6 éme…. Il est temps de punir les consommateurs également.Signaler Répondre
ç'à se passe comme celà aussi sur villeurbanne.Maintenant,on voit un jeune avec son téléphone,trois rues plus loin,une voiture arrive et un autre individu lui refile discrètement la came par la fenêtre du véhicule,et tout se passe par téléphone.On ne trouve plus de billets de banque sur les lieux de transaction.C'est plus difficile pour la police de les coincer.Signaler Répondre
A la lecture: tout est présumée.Signaler Répondre
Et en trottinnettes et vélov, on vérifie pasSignaler Répondre
Les consommateurs sont nettement plus nombreux que les dealers, faut les taper au portefeuille