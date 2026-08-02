Lyon : un livreur présumé de drogue surpris en pleine transaction par la BAC

La vente n’aura duré que quelques instants.

Vendredi, vers 21h45, des policiers de la brigade anticriminalité ont observé un échange entre le conducteur d’une voiture et un homme dans le 6e arrondissement de Lyon.

Les deux protagonistes ont aussitôt été contrôlés. L’acheteur a reconnu qu’il venait d’acquérir un gramme de cocaïne.

Les policiers soupçonnent le conducteur de pratiquer la livraison de stupéfiants à domicile. Il avait 210 euros en espèces sur lui au moment de son interpellation.

La fouille de son véhicule a permis de découvrir deux grammes supplémentaires de cocaïne ainsi que 15 grammes de cannabis.

Le vendeur présumé a été placé en garde à vue. Les investigations doivent désormais préciser l’ampleur de son activité et l’origine des produits saisis.